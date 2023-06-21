Украинский механизм репараций: почему "немецкая" формула неактуальна

Каждое утро украинец, да и не только, начинает свой день с изучения информации о погибших, продвижении войск ВСУ, оккупированных и освобожденных украинскими воинами населенных пунктах. Каждый задается вопросом, когда победа, а также когда и каким будет возмездие, как будут выплачены репарации, а агрессоры сядут на скамью подсудимых.

Война всегда несет разрушение, и каждый раз требует нового подхода для возмещения нанесенного ущерба. Тому пример развязанные Германией дважды в ХХ-ом веке Мировые войны.

По итогам Первой мировой войны Германия признала свое поражение и подписала Версальский мирный договор, по которому обязывалась выплатить репарации на сумму 269 миллиардов золотых марок – эквивалент примерно 100 тысяч тонн золота. Стране понадобилось почти 90 лет для выплат. Последний транш в 70 миллионов евро был выплачен 3 октября, в день 20-летия объединения Германии. Объединенная Германия взяла двадцатилетний кредит в 239,4 миллиона марок.

Конечно, не все 90 лет проводились выплаты. В 1920-х эта сумма (269 миллиардов золотых марок) дважды сокращалась и составила 112 миллионов, а затем пришедший к власти Гитлер прекратил выплаты. Они были возобновлены по Лондонскому договору 1953 года. При этом часть суммы временно разрешили не платить: по условиям договора эти выплаты должны были возобновиться, только когда и если Германия будет объединена.

По результатам Второй мировой войны, Германия капитулировала, то есть была признана так же, как и в Первой мировой войне, проигравшей стороной.

Главное отличие по выплатам репараций Германией между Первой мировой и Второй состоит в том, что, если после Первой мировой войны была согласована сумма выплат (определено число), то после Второй мировой – страны победительницы разделили сектора, откуда беспрепятственно могли вывозить активы.

По результатам Потсдамской конференции (1945 год) было решено: претензии СССР будут удовлетворены путём изъятия из восточной зоны Германии и за счёт немецких активов, находящихся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии; претензии США, Великобритании и других стран, имеющих право на репарации, удовлетворялись из западных зон оккупации.

Взимание репараций с ГДР было прекращено СССР с 1 января 1954-го, а для Западного лагеря – с вводом "Плана Маршала". По оценкам уже объединенной Германии, из Советской оккупационной зоны и ГДР было вывезено активов на 15,8 миллиарда долларов, что эквивалентно приблизительно 14041 тонне золота, но эти данные пока не имеют точного подтверждения.

Выплаты репараций Германией за Первую и Вторую мировые войны можно назвать классическими формами выплат репараций: была признана проигравшая сторона, которая подписала капитуляцию, потом выплачивала или деньгами – после Первой мировой, или товарами, производством, технологиями – после Второй мировой.

Почему классические формы репараций не подходят в нашем случае и какой вариант может быть рабочим?

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Украинский механизм репараций

Пока война не окончена, и мы не понимаем, как долго она будет продолжаться, какие итоговые документы будут подписаны, мы можем действовать согласно международному праву. Есть агрессор, который напал на суверенное государство, несет разрушения, – значит, должен принять всю ответственность за содеянное.

Со стороны Украины – это национально-освободительная война, а вот со стороны рф – это специальная военная операция, то есть статус как бы и не войны. Но, все может очень быстро измениться и все зависит от действий ВСУ на фронте.

Далее, рф – государство с ядерным оружием, которым пытается угрожать всему миру. Также, хоть и незаконно, рф занимает место в Совете безопасности ООН (организации, которая была создана для того, чтобы войн больше не было).

Юридических инструментов, благодаря которым можно уже требовать компенсации за агрессию против независимого государства, как бы и нет. И согласие рф тоже отсутствует. Но такие инструменты могут быть созданы. Мало того, они уже существуют и могут работать даже в ходе продолжающейся войны.

Именно поэтому в Украине почти год назад была создана специальная рабочая группа, которая совместно с представителями стран-партнеров занимается разработкой действенного механизма по выплате репараций.

И такой механизм разработан, это Международный компенсационный механизм. Его легитимизировала Генассамблея ООН 14 ноября 2022 года. Тогда большинством голосов был поддержан проект резолюции, которым предлагается создать механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии россии. Он же стал основой седьмого пункта "Формулы мира" президента Владимира Зеленского "Справедливости".

Украинский механизм репараций – это глобальный инструмент, который предполагает, что весь ущерб будет зафиксирован в Реестре, затем Специальная комиссия будет присуждать выплату, а сама выплата будет идти из фонда, который будет наполняться за счет арестованных, а затем конфискованных активов рф за рубежом.

И это пока последний, но очень сложный для реализации пункт, так как само создание и работа Реестра ущерба уже одобрены договором в Рейкьявике 17 мая 2023 года. Тогда как разработка юридического соглашения, основы для передачи арестованных активов рф в пользу фонда, пребывает пока еще в стадии обсуждения.

Основное препятствие – преодоление суверенного иммунитета. Но когда и этот пункт вскоре будет согласован, то страны, которые заморозили российские активы, смогут принять международные договорные обязательства и передать активы в фонд. Для этого у них уже есть поддержка мирового сообщества – резолюция Генассамблеи. И создан Реестр, а это уже полдела. Само его существование говорит о том, что обратного хода нет.

В чем уникальность украинского механизма репараций и что отличает его от похожих, реализованных ранее в мировой истории? Если взять опыт двух мировых войн ХХ-го века, репарации получали государства в целом; отдельно взятый, пострадавший от войны человек – нет. Только в результате Второй мировой были назначены репарации за Холокост. В 1952 году был подписан Люксембургский договор о репарациях между ФРГ и Израилем о выплатах жертвам Холокоста.

Наш же механизм подразумевает компенсации не только государству Украина, бизнесу, а и всем частным лицам, заявителям, обратившимся в Реестр. Каждому, кто потерял имущество, здоровье из-за войны, пережил сексуальное насилие, был подвергнут пыткам – будут назначены компенсации. Жертвы войны, пострадавшие от войны люди – станут главными получателями компенсаций.

На сегодняшний день Международный компенсационный механизм является наиболее реальным для реализации инструментом компенсаций. Речь идет о ситуации, повторюсь, когда рф не признает свою агрессию, а значит, никаких компенсаций не планирует выплачивать.

Но факт агрессии подтвержден всем мировым сообществом, а значит, "выкрутиться" не получится. И есть чем платить: за рубежом заморожен большой объем активов рф.

Да, такой вариант компенсаций, как предлагает и уже реализовывает Украина, уникальный в своем роде. Его сложно сравнить с опытом репараций, и тем способом, как это делала проигравшая дважды Германия. И враг не простой – с ядерным оружием и креслом в Совбезе ООН. Но и Украину поддерживает почти весь мир в борьбе с агрессором на всех возможных полях битв.

И именно на глобальное решение стран-партнеров в отношении замороженных активов рф мы рассчитываем, когда речь идет о том, чтобы Международный компенсационный механизм работал на все 100%.



Ирина Мудра

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