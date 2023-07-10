Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?

Нещодавні потрясіння у судовій системі, які збентежили усю юридичну спільноту України, вкотре підтверджують: суди в Україні мають бути очищені від ганебних явищ. Натомість суд, окрім покладених на нього функцій та завдань, має стати гарантом іноземних інвестицій та драйвером розвитку економіки, що так необхідно за нинішніх умов.

Декілька останніх років держава проводила активну роботу щодо побудови незалежної та транспарентної антикорупційної інфраструктури в Україні. Відповідні зусилля спрямовувалися і на покращення ефективності та незалежності усієї судової системи країни, впровадження нових процедурних правил та покращення доступу до правосуддя.

Проте, як свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології, який на початку року проводив опитування щодо рівня довіри до соціальних інституцій країни, найнижчий рівень довіри в населення саме до суддів – 9%.

Тотальна недовіра до суду не викликає у громадянина бажання ані звертатися до такого суду, ані очікувати місяцями на розгляд своєї справи. Тому у цій колонці розглянемо нетрадиційні та досить непопулярні способи судочинства в Україні, їхні переваги та недоліки, а також труднощі, з якими зіштовхуються сторони процесу.

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Які види альтернативного судочинства в Україні існують?

Такі альтернативні види судочинства як арбітраж та третейський суд дають можливість сторонам вирішувати свої спори поза зверненням до системи судів загальної юрисдикції, тобто типового міського або районного суду. Особливо це актуально для комерційних та цивільних спорів, у яких сторони можуть домовитися про вирішення спору шляхом арбітражу або третейського суду.

Третейський суд в Україні

Це альтернативний спосіб вирішення спорів, який використовується замість традиційних судових процедур. Існують постійно діючі третейські суди, наприклад, Постійно діючий третейський суд при Київській торгово-промисловій палаті, або ж третейські суди "ad hoc". Останній створюється сторонами процесу, що ініціюється, для вирішення конкретного спору. Таке судочинство має як переваги, так і недоліки.

Швидкість розгляду справи

Основною перевагою третейського суду є можливість швидкого вирішення спору. Порядок розгляду справ у третейському суді є менш формальним і бюрократичним, що дозволяє більш оперативно приймати рішення. Хоча у кожного суду є регламент, слідувати якому є обов’язком сторін спору. Водночас, залежно від складності справи, рішення суду може бути постановлене у середньому протягом 2-ох місяців.

Конфіденційність

У третейському суді забезпечується конфіденційність процедури розгляду справи. Це може бути важливо для деяких бізнесів або приватних осіб, які не бажають публічно відкривати деталі свого спору. Це, як мінімум, означає, що рішення третейського суду не буде опубліковане у єдиному державному реєстрі судових рішень чи на порталі "судова влада України".

Експертиза

Третейські суди надають можливість залучення експертів та професіоналів для вирішення спору. Це дозволяє отримати рішення від людей з необхідними знаннями та досвідом в конкретній галузі.

Автономність сторін спору

У третейському судочинстві сторони мають певну владу над своїм судовим процесом. Адже вони можуть самостійно обрати третейський суд, мову судочинства та навіть арбітрів.

Але варто враховувати й деякі недоліки третейського суду:

Не всі типи спорів можуть бути вирішені третейським судом. Деякі категорії спорів – наприклад, спори, що виникають із сімейних правовідносин (за деякими винятками), чи спори щодо нерухомого майна, включаючи спори щодо земельних ділянок, не можуть бути розглянуті за процедурою третейського судочинства. Порівняно з судами загальної юрисдикції, судові витрати у третейському суді можуть бути значно дорожчими для сторін. Це може створювати додаткове фінансове навантаження, особливо для невеликих компаній чи приватних осіб.

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Що треба, щоб звернутися за вирішенням спору в арбітраж або в третейський суд?

Насправді, без укладення арбітражної/третейської угоди (застереження) подати позов до арбітражної установи буде неможливо. Крім цього, скоріш за все, суд відмовить у його розгляді. Адже обов’язковою умовою звернення в арбітраж або в третейський суд є угода, яка може бути прописана окремо в договорі або має бути викладена окремим документом.

Важливо не нехтувати написаним у договорі або арбітражному застереженні. Навіть якщо у вас буде хоча б одна помилка, виконання рішення в арбітражі може бути оскаржено. На практиці так буває дуже часто. Тому для того, щоб не ставити все на кін та не ризикувати, радимо готуватись до звернення разом з юристами.

Скасувати не можна залишити

Гра слів має важливість не тільки в житті, але й в договорах, тому й не виключення арбітражне/третейське застереження. Арбітражна практика дозволяє зробити висновок про те, що арбітражне рішення підлягає скасуванню повністю якщо:

Між сторонами відсутня дійсна арбітражна угода (або така, що містить ряд недоліків та помилок);

Предмет позову виходить за межі цієї угоди;

Арбітр не був належним чином призначений або не мав необхідної кваліфікації;

Рішення виходить за межі повноважень арбітра;

У цьому випадку суд по можливості виділяє ту частину рішення, що лежить за межами компетенції складу арбітражу, і зберігає інше рішення, що потім може бути виконане на загальних підставах.

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Арбітраж

Це процедура вирішення спорів, яка ґрунтується на домовленості сторін передати розгляд спору до арбітражного суду. Вирішення спору в такому суді здійснюється відповідно до законодавства та правил, обумовлених сторонами в угоді про арбітраж або ж в іншій угоді, яка укладена між сторонами.

Загалом арбітраж покликаний вирішити спори, які виникають між українськими та іноземними суб'єктами господарювання у сфері міжнародної торгівлі та інвестицій, тому функція міжнародного комерційного арбітражу полягає у наданні бізнесу можливостей для ефективного та незалежного механізму вирішення спорів.

Які переваги міжнародного комерційного арбітражу?

Престижність установи

Міжнародний комерційний арбітраж в Україні допомагає підвищити престиж країни як міжнародного центру вирішення спорів. Це залучає іноземні інвестиції та сприяє розвитку бізнесу.

Авторитет арбітрів

Міжнародні арбітри, які займаються комерційним арбітражем, зазвичай мають великий досвід у господарському праві та міжнародному комерційному праві. Арбітри здатні забезпечити високий рівень експертизи та об'єктивність вирішення спору.

Гнучкість та швидкість

Міжнародний комерційний арбітраж дозволяє здійснювати процедурні дії швидше, ніж у традиційних судах. Адже сторони мають можливість самостійно обирати вид установи та арбітрів, які здійснюватимуть безпосередній розгляд арбітражної справи.

Міжнародне визнання

Рішення, прийняті міжнародним комерційним арбітражем, мають міжнародне визнання у багатьох країнах. Це сприяє виконанню рішень та ефективному вирішенню спорів з суб’єктами ЗЕД.

Недоліки міжнародного комерційного арбітражу для України – судові витрати.

Міжнародний комерційний арбітраж є дороговартісним способом вирішення спорів, адже сторони зобов’язані покрити витрати, пов'язані з гонораром арбітрів, адміністративні витрати, витрати на правовий супровід тощо.

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Що краще обрати?

Вибір суду безпосередньо залежить від самої справи: її складності, ціни позову та швидкості розгляду. Для повного розуміння вартості судових зборів, швидкості розгляду справ радимо ознайомитись із схемою. Ми порівнювали такі установи як суди загальної юрисдикції України, постійно діючий третейський суд при ТПП України та Міжнародний комерційний арбітраж при ТПП України.

Суд загальної юрисдикції Третейський суд (Постійно діючий третейський суд при ТПП України) Міжнародний комерційний арбітраж при ТПП України Ціна Залежить від того, хто ініціює позов (фізична особа чи юридична), а також від природи вимог позову (майновий/немайновий характер вимог) Третейський збір + 1,5 % від ціни позову, якщо предмет позову є майновим; немайновий предмет позову - 1 розмір мінімальної заробітної плати. Залежить від ціни позову та складу арбітрів;. Реєстраційний збір 600 $ (включається у арбітражний збір)

Арбітражний збір ( залежить від ціни позову, наприклад, якщо ціна позову до 10.000 $, то арбітражний збір орієнтовно складатиме 1800$) Фактичний строк розгляду (статистика станом на 2022-ий рік) до 3 місяців включно – 435,3 тис.;

від 3 місяців до 1 року включно –201 тис.;

від 1 року до 2 років включно – понад 35,8 тис.;

від 2 років до 3 років включно – 7,5 тис.;

понад 3 роки – 5,6 тис. не повинен перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду, але строк може бути продовжено Не повинен перевищувати 6 місяців з дати звернення, але строк може бути продовжено Процедура Подача позовної заяви; Відкриття провадження по справі; Підготовче провадження; розгляд справи по суті; прийняття рішення по суті спору. Виконання рішення. *можливе оскарження у суді апеляційної та касаційної інстанції, що теж потребує часу; 1) Подача позовної заяви; 2) Відкриття провадження по справі; 3) Подача заяв по суті 4) Дослідження усіх наявних доказів 5) Ухвалення рішення; 6) Виконання рішення; 1) Подача позовної заяви; 2) Відкриття провадження по справі; 3) Подача заяв по суті (зокрема, відзиву від опонента) 4)Витребування додаткових доказів та пояснень 5) Дослідження усіх наявних доказів 6) Ухвалення рішення; 7) Виконання рішення;

Виконання рішення в арбітражному та третейському розгляді — один із важливих етапів розгляду справи, який потребує часу та уваги.

Зокрема, виконання рішення в міжнародному комерційному суді при Торгово-промисловій палаті (ТПП) України буде відрізнятися від виконання рішення Голосіївського районного суду міста Києва.

Наприклад, процедура виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу здійснюється:

якщо місце арбітражу знаходиться на території України — апеляційними загальними судами за місцезнаходженням арбітражу; якщо місце арбітражу знаходиться поза межами України — апеляційним загальним судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

А якщо ви вирішили розглядати справу у третейському суді, то виконання його рішення передається до апеляційного суду за місцем проведення третейського розгляду.

Зважаючи на стандарти правосуддя в українському сьогоденні, наше суспільство та бізнес-спільнота все ще має можливості для ефективних способів захисту прав та інтересів. Важливо відзначити, що міжнародні партнери та уряд України постійно працюють над реформою правосуддя, аби кожен мав право на справедливий суд.

Водночас населення країни, яка активно веде бойові дії 10-й рік поспіль, не заслуговує на те, аби постійно очікувати на самоочищення судової системи чи появу якихось фактів, що спонукатимуть населення почати довіряти суду.

Артур Лозіцький, адвокат практики вирішення спорів юридичної компанії "Міллер"

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