Восстановление лесов: что мешает

Україні потрібно відновлювати сотні тисяч гектарів лісів, втрачених внаслідок бойових дій та змін клімату.

Це колосальна робота. Маємо проводити її вже сьогодні, але роботі лісівників перешкоджає наше забюрократизоване законодавство.

Лише вдумайтеся, лісівники не мають права (!) прибрати мертву деревину зі згарищ. Очистити ділянки, на яких дерева масово всохли, повалені буревіями, знищені артобстрілами, щоб висадити молодий та здоровий ліс.

В 2017 році в Україні був прийнятий закон про Оцінку впливу на довкілля (далі – ОВД). З того часу будь-які санітарні заходи площею більше 1 га мають проходити відповідну процедуру.

ОВД дуже дорога штука. За висновок державні підприємства сплачують приватній компанії сотні тисяч, а іноді мільйони гривень.

Висновок не лише дуже дорогий, але й тривалий. Він робиться місяцями. За цей час деревина на горільниках псується та перетворюється з ділової деревини на дрова.

З урахуванням вартості висновку ОВД займатися прибиранням знищеного лісу та висадкою нового стає нерентабельним.

Тому на Київщині, Житомирщині та й по всій зоні Полісся продовжуємо спостерігати всихання сосни, враженої короїдами, типографами, іншими шкідниками. Осередки всихання перевищували площі більші, ніж 300 тисяч гектарів. У Карпатах масово всихають похідні смерічники, висаджені на бучинах. Площа усихань сягає 200 тисяч га.

За таких умов лісівники не зможуть відновлювати вщент знищені лісництва на Сході країни. Державні кошти під це не надаються, а для господарств цей напрям збитковий!

Позиція колег-екологів: "не будете відновлювати, то й добре, природа сама без людини розбереться, мертва деревина – це також частина екосистеми, мертве дерево дає життя грибам, комахам та мікроорганізмам".

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Я дуже щасливий за личинок жуків, яким потрібне мертве дерево. Я радію за комах-шкідників, які за час проведення ОВД встигають тричі вивести потомство, яке розлітається на відстань 300-500 метрів і вражає ще здорові дерева. Але нам, людям, потрібна країна із здоровими та якісними лісами! Нам потрібно, щоб деревина не псувалась, а давала роботу економіці. Щоб державний бюджет і бюджети місцевих громад отримували доходи, а місцеві мешканці робочі місця.

Саме тому міжфракційне об’єднання "ЛІСВІДНОВЛЕННЯ" зареєструвало проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами.

Ми пропонуємо проводити процедуру ОВД лише там, де вона дійсно потрібна. Якщо змінюється цільове призначення ділянки – замість лісу створюється кар’єр, вирубуються дерева. Відповідна вимога міститься у Директиві Європейського парламенту і ради 2011/92/ЄС.

Ми також пропонуємо поширити процедуру ОВД на всі рубки головного користування. В такому випадку зрозуміло, навіщо це робиться.

Але санітарні рубки не мають проходити через ОВД. Це нонсенс, який шкодить і лісовому господарству, і економіці, і екології. В таких випадках достатньо рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке є відкритим, публічним та може відслідковуватись громадськістю.

Крім того, наш законопроєкт вперше запроваджує законодавчий поділ українських лісів на природні зони – полісся, лісостеп, степ, Карпати та гірський Крим.

Пропозиції були детально опрацьовані з Міндовкілля та погоджені профільним міністерством.

Загравати з людьми, які під час війни заробляють мільйони на процедурі, яка лише гальмує відновлення лісів, не збираємось. Адже йдеться про дуже масштабні виклики, які за існуючою нормативною базою лісова галузь просто не здолає.

Олександр Матусевич

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