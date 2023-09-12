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Михеил Саакашвили
экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА

Одна война и одна победа на всех – стратегическое виденье Зеленского

Вторник, 12 сентября 2023, 17:15

Этот  текст бывший президент Грузии направил главной редакторке УП. Правописание автора сохранено.

Вторжение в Украину при всем масштабе – не отдельно взятая война, а часть большой войны Путина против Запада. Главная проблема, что Путин это четко понимает. Украина естественно на себе это все испытывает, а значительна часть коллективного Запада всячески уклоняется от этого понимания. Потому, что если это признать, то нужно объявить об этом собственному обществу и идти до конца.

А объявлять себя частью войны, пока на твою голову не падают бомбы, для большинства демократически избранных политиков  —  непосильная задача.

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Ситуация очень простая, Путин пришел к власти, как часть военной кампании в Чечне и взрывов домов в России.

После Революции Роз в Грузии и Помаранчевой Революции в Украине Путин почувствовал смертельную угрозу. Он отравил Ющенко и мобилизовал все свои войска. 

Эти войска включают в себя, кроме ВС РФ, которые осуществили непосредственное  вторжение в Грузию, Украину и Сирию (где Путин боролся с арабской весной, которая, по его мнению, тоже бла подстроена Западом), разведслужбы, которые поджигали склады, з вооружением в Украине, Чехии и Болгарие, убивали военных, насоливших  России в Грузии и в Украине, а в Германии отравляли "изменников" России и российских оппозиционеров.

Следующая составная российской военной машины – это Пятая колона, которая включает людей типа Медведчука и Иванишвили, Шори и Плахотнюка. Их цель, используя российские деньги, в купе с награбленными на месте, захватить власть. В Грузии им это удалось благодаря Иванишвили. В Молдове удалось временно, но даже потеряв власть, они активно продолжают дестабилизацию. А вот в Украине в последний момент Медведчук был нейтрализован. И когда я слышу, что украинская власть недостаточно подготовилась к вторжению, я считаю, что арест Медведчука и закрытия его каналов имели реальное значение для подготовки страны к худшему сценарию даже больше, чем чисто военное приготовление. 

В Пятую колонну также входят коррумпированные западные политики, а также пророссийские бизнес-лобби, особенно в Германии.

Именно эта Пятая колонна обвиняла Грузию в провоцирование России в 2008-м и Украину, в том, что она сама навлекла на себя Крым и Майдан в 2014-ом. Именно она разными способами пытается сейчас доказать, что военные действия надо немедленно прекратить, так как Россию военным путем победить невозможно.

Что случится если Украина объявит о перемирие сейчас? А случится то, что через год-два она обязательно падет, и Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии. А Грузию и Молдову он просто проглотит по ходу, практически без особого приложение сил.

Поэтому мы сейчас находимся в центре великой Российской агрессии против Западного мира. И Украина ценой собственных жертв помогает Западу. Особенно всей Европе физически спастись и спасти свой образ жизни.

Все это надо понять и тем, кто внутри нашей страны обвиняет Зеленского в лишней агрессивности и бесцеремонности по отношению к партнерам, мол так не принято себя вести в мировой демократии.  Как раз традиционная дипломатия и довела нас до того состояния, где мир сейчас находится и выйти отсюда можно только поставив правильный диагноз и доведя до конца радикальное хирургическое вмешательство.

Когда Президент Зеленский часто повторяет, что победа Украины означает автоматически победу Молдовы, Грузии, восстановления их территориальной целостности, а также победу демократии в Беларуси. Он как раз исходит из того, что все что происходит в регионе – это часть одной большой войны, в которой демократический мир при всех его ресурсах, не имеет права не победить.

И надо все же быть готовым к тому, что после этой победы Украина станет сверхдержавой всего региона – от Центральной Азии до Атлантики. Об этом я говорил в 2005-ом и тогда никто не воспринимал меня всерьез. 

Зеленский практически инстинктивно нащупал главную фабулу этой войны и при этом ведет Украину и всех союзников и партнеров к правильному результату. И соскочить с этого поезда Западу не удастся. 

В последним просто блестящим интервью CNN с Фаридом Закарием украинский президент очень доходчиво и глубоко сформулировал эту концепцию. Всем советую посмотреть!

Михеил Саакашвили

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: РосcияЗеленскийвойнаГрузияЗапад
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