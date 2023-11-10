Мы будем с вами до победы!

Цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії, сіла на транспорт та вирушила додому. Багато з них потраплять на лінію фронту на сході та півдні. Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності.

Наразі 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання в Британії: артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо, не рахуючи 22 тисячі українських військових, яких ми готували ще перед вторгненням у 2022 році. Ми разом із президентом Зеленським відвідали частину цих військ ще в лютому, щоб побачити їхні тренування на британських танках Challenger 2.

Сьогодні я кажу Україні те ж, що й сказав тим солдатам: ми будемо з вами до перемоги.

Реклама:

І мова тут не тільки про британський уряд і наші Збройні сили, які підтримують вас, а й про британський народ, який також із вами. Синьо-жовтий прапор майорить не лише над моєю резиденцією на Даунінг-стріт, 10, а й у селах, містечках і містах по всій країні. Громади підняли його на знак солідарності з вами та багатьма українськими сім'ями, які зараз є частиною нашого суспільства, а також через обурення діями Росії.

Ці почуття як ніколи сильні у Великій Британії та серед наших союзників.

Ми бажаємо вам перемоги й зробимо все можливе, щоб допомогти її досягти.

Україна щодня відчуває жахливу ціну російської агресії. А втім, ви не втомлюєтеся – і ми теж. Путін робить ставку на те, що наша увага поступово переміститься деінде, але цього ніколи не станеться.

Хоча прогрес на полі бою надзвичайно важкий, своєю сміливістю, стійкістю та рішучістю ви досягаєте неймовірного. Ви показали, що Росія не може перемогти.

Спроба Росії провести наступ на Авдіївку провалилася, завдавши найгірших втрат у 2023 році. Ви відтіснили Чорноморський флот і зробили Крим для Путіна радше слабкістю, ніж перевагою. Це величезна поразка для Росії.

Ви відкрили експортний коридор до Босфору, через який проходять українські кораблі. Це говорить щось дуже важливе про український характер: навіть коли ви боретеся, захищаючи свій народ, ви також боретеся за те, щоб вивезти зерно, щоб нагодувати найбідніших і найвразливіших по всьому світу.

Коли я зустрічаюся з колегами-лідерами "Великої сімки", НАТО та Об'єднаних експедиційних сил, стає зрозуміло, що ми повністю об'єднані навколо вашої підтримки – протягом цієї зими, до 2024 року та в довгостроковій перспективі.

Ми продовжуватимемо робити так, щоб наша підтримка була співмірною вашій рішучості.

Я пишаюся тим, що Велика Британія стала першою країною G7, яка надіслала Україні танки, першою передала зброю великої дальності та першою зробила крок уперед, щоб навчати ваших пілотів. Але, звісно, це колективні зусилля.

Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська.

Ми збільшуємо підтримку вашої протиповітряної оборони, щоб допомогти вберегти ваші міста та життєво важливу інфраструктуру від ударів російських ракет та безпілотників, особливо взимку.

Після саміту НАТО у Вільнюсі в липні ми виконуємо обіцянку надати Україні довгострокові двосторонні гарантії безпеки. Відтоді 31 країна підписалася під такими зобов'язаннями. Кожна з них бере на себе роль у розбудові майбутньої оборони та сил стримування України.

Сполучене Королівство грає провідну роль в цих зусиллях, зокрема допомагаючи розбудувати ваш морський потенціал, щоб ви могли розвивати успіх у Чорному морі, яке є таким життєво важливим для безпеки та процвітання України.

Ми хочемо допомогти вашій економіці процвітати вже зараз, відбудуватися та відновитися попри те, що боротьба за повернення ваших територій триває. Тому в червні цього року ми провели Конференцію з питань відновлення України, яка зібрала понад $60 мільярдів.

Разом із вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія.

Цими вихідними британський народ об'єднається у хвилині мовчання, щоб згадати сміливість і жертовність тих, хто воював і помер за нас у світових війнах та інших конфліктах (11 листопада – День пам'яті у Великій Британії та країнах Співдружності – ред.). Відлунням цієї церемонії є традиція українських військових, які навчаються у Великій Британії, щодня о 9 ранку вшановувати хвилиною мовчання жертву своїх співвітчизників і співвітчизниць.

Ми згадуємо загиблих із великої до них поваги, але також щоб відновити нашу рішучість у тому, що цінності та свободи, за які вони боролися, переможуть.

Україна переможе. І ми будемо поруч з вами, доки цей день не настане.

Слава Україні!

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак