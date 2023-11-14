Чем опасно ограничение ввоза гумпомощи с 1 декабря: обращение волонтеров к президенту

Шановний Володимире Олександровичу,

Звертаємося до Вас у зв'язку запровадженням Уряду з 1 грудня 2023 року нової системи пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

1 грудня 2023 року набере чинності Постанова КМУ "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" № 953 від 5 вересня 2023 року (далі – Постанова 953), яка скасовує спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги, передбачений Постановою КМУ "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" від 1 березня 2022 року № 174 (далі – Постанова 174) та встановлює нові процедури ввезення, додаткові вимоги до звітності і обліку гуманітарної допомоги. Також пропонується запровадити оновлену автоматизовану систему, яка буде єдиним майданчиком для оформлення гуманітарної допомоги.

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Запровадження нових обмежень та скасування чинного режиму ввезення гуманітарної допомоги, що запроваджує Постанова 953 в поточному вигляді та у вказаний строк, нанесе значну шкоду забезпеченню Сил безпеки й оборони України та призведе до недоотримання останніми засобів, необхідних для успішного протистояння агресору, зокрема, але не обмежуючись, транспортними, медичними, технічними засобами.

Причиною цього є наступні фактори:

Запуск нової системи відбувається без прийняття необхідних нормативно-правових актів. Уряд прийняв Постанову 953 п'ятого вересня. Лише 16 жовтня на сайті Міністерства соціальної політики був опублікований для громадського обговорення проєкт Постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реєстрації та обліку гуманітарної допомоги та її отримувачів у період дії воєнного стану".



Ця постанова є необхідною для роботи автоматизованої системи, і до її проєкту громадськість подала низку пропозицій і зауважень, які досі не опрацьовані та не враховані Міністерством соціальної політики, а сама постанова ще не прийнята Урядом. Також на сьогодні не внесені зміни в низку інших Постанов Уряду, які потрібно застосовувати при новій системі, і які стосуються таких процедур, як списання та передача гуманітарної допомоги.

Уряд прийняв Постанову 953 п'ятого вересня. Лише 16 жовтня на сайті Міністерства соціальної політики був опублікований для громадського обговорення проєкт Постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реєстрації та обліку гуманітарної допомоги та її отримувачів у період дії воєнного стану". Ця постанова є необхідною для роботи автоматизованої системи, і до її проєкту громадськість подала низку пропозицій і зауважень, які досі не опрацьовані та не враховані Міністерством соціальної політики, а сама постанова ще не прийнята Урядом. Також на сьогодні не внесені зміни в низку інших Постанов Уряду, які потрібно застосовувати при новій системі, і які стосуються таких процедур, як списання та передача гуманітарної допомоги. Паралельна зміна первинного законодавства. Верховна Рада України лише минулого тижня прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги (відповідний Проєкт Закону був зареєстрований 16 березня за №9111). У разі підписання Вами цього Закону постане необхідність внесення нових змін в нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються функціонування системи ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Верховна Рада України лише минулого тижня прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги (відповідний Проєкт Закону був зареєстрований 16 березня за №9111). У разі підписання Вами цього Закону постане необхідність внесення нових змін в нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються функціонування системи ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Відсутність адекватного тестування автоматизованої системи та неусунення порушень її функціонування до початку роботи. Автоматизована система не пройшла належне тестування. Тестовий доступ до неї представників благодійних та громадських організацій (БО і ГО) був наданий лише 1 листопада не в повному обсязі, адже низка модулів та функцій системи все ще відключені, і ми не маємо інформації, чи будуть вони запускатись для тестування до 1 грудня.



Представники благодійних та громадських організацій повідомляють, що часто мають складнощі навіть з тим, щоб увійти в систему для тестування, та виявляють ряд технічних збоїв та недоліків самої системи, які потребують доопрацювання. Також не вирішено питання функціонування системи під час перебоїв з енергопостачанням, які розумно очікувати, особливо, в зимовий час. Система розпочинає роботу в день набуття чинності Постанови 953, а саме 1 грудня, без жодного перехідного періоду, що найімовірніше спричинить колапс із ввезенням гуманітарної допомоги.

Автоматизована система не пройшла належне тестування. Тестовий доступ до неї представників благодійних та громадських організацій (БО і ГО) був наданий лише 1 листопада не в повному обсязі, адже низка модулів та функцій системи все ще відключені, і ми не маємо інформації, чи будуть вони запускатись для тестування до 1 грудня. Представники благодійних та громадських організацій повідомляють, що часто мають складнощі навіть з тим, щоб увійти в систему для тестування, та виявляють ряд технічних збоїв та недоліків самої системи, які потребують доопрацювання. Також не вирішено питання функціонування системи під час перебоїв з енергопостачанням, які розумно очікувати, особливо, в зимовий час. Система розпочинає роботу в день набуття чинності Постанови 953, а саме 1 грудня, без жодного перехідного періоду, що найімовірніше спричинить колапс із ввезенням гуманітарної допомоги. Введення автоматичного блокування на пів року для організацій, що ввозять гуманітарну допомогу. Постановою 953 обмежено доступ до системи лише за КЕП (електронним підписом) керівника юридичної особи, що означає, що лише керівник повинен заповнювати та подавати усю документацію: реєстрація вантажу, внесення інвентаризаційного опису, формування та подача звітності.



Наслідком невиконання зобов'язання щодо подачі звітності буде автоматичне блокування організації в системі на шість місяців без права оскарження або поновлення. Такі положення призведуть до безпідставного навантаження на керівника і звуження доступу до системи, а часто і зупинки роботи організацій, які отримують великі обсяги гуманітарної допомоги.

Постановою 953 обмежено доступ до системи лише за КЕП (електронним підписом) керівника юридичної особи, що означає, що лише керівник повинен заповнювати та подавати усю документацію: реєстрація вантажу, внесення інвентаризаційного опису, формування та подача звітності. Наслідком невиконання зобов'язання щодо подачі звітності буде автоматичне блокування організації в системі на шість місяців без права оскарження або поновлення. Такі положення призведуть до безпідставного навантаження на керівника і звуження доступу до системи, а часто і зупинки роботи організацій, які отримують великі обсяги гуманітарної допомоги. Відсутність якісної координації. Діалог між майбутніми користувачами автоматизованої системи (а мова йде про багато тисяч БО та ГО з усіх регіонів України) та Міністерством соціальної політики України розпочався лише у жовтні. До цього часу була проведена лише одна публічна дискусія керівництва Міністерства з представниками волонтерської спільноти, а також одне засідання неформальної робочої групи, рішення якої не мають правового впливу на рішення Міністерства соціальної політики України. Відсутні будь-які довідкові матеріали або оперативна технічна підтримка, що можуть допомогти користувачам нової системи.

Зазначені фактори ускладнять, а у багатьох випадках й унеможливлять з 1 грудня 2023 року ввезення гуманітарної допомоги, яка необхідна зокрема Силам безпеки та оборони, цивільному населенню, яке постраждало від війни й окупації, прифронтовим шпиталям та лікарням.

Також варто зазначити, що запропоновані зміни не вирішують проблеми діяльності індивідуальних волонтерів, внесених в Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, оскільки Постанова 953 та чинне законодавство про гуманітарну допомогу регулює діяльність лише юридичних осіб. В той же час роль таких волонтерів у забезпеченні підрозділів Сил безпеки та оборони залишається такою ж важливою, як і минулого року.

Ми цілком усвідомлюємо недоліки чинної системи з ввезенням та обліком гуманітарної допомоги і погоджуємось з тим, що її потрібно змінювати та оновлювати відповідно до нових реалій та динамічних обʼєктивних обставин. Волонтерська спільнота є одним із найбільших стейкхолдерів цих змін та зацікавлена у створенні зрозумілих, прозорих та ефективних процедур у ввезенні, обліку та звітності щодо гуманітарної допомоги.

На жаль, Уряд проігнорував заклики громадськості щодо перенесення термінів запровадження нової системи та збереження на перехідний період поточної спрощеної системи ввезення гуманітарних вантажів, яка, незважаючи на певні недоліки, дозволила за півтора роки ввезти значний обсяг допомоги, що була передана армії та цивільному населенню.

Як ми розуміємо, запровадження нової системи вважається необхідним для запобігання зловживань із гуманітарною допомогою. Не применшуючи важливість усунення можливості таких зловживань, вважаємо, що запровадження новацій має бути ретельно підготовлено на рівні законодавства та підзаконних актів, до розробки яких необхідно залучити представників волонтерського руху (БО, ГО, індивідуальні волонтери) так і всіх дотичних до цього питання органів державної влади (ДФС, Держмитслужби, Мінсоцполітики, МОЗ).

Благодійні та громадські організації, індивідуальні волонтери є потужною силою, яка протягом тривалого часу виступає надійним тилом та помічником як для держави, так і для Сил безпеки та оборони України. Системне ігнорування їх позиції з боку Уряду, створення перешкод в діяльності та прийняття рішень без розуміння реальності, в якій працює волонтерський рух несе, пряму загрозу для належної підтримки обороноздатності країни та підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Просимо Вас, Володимире Олександровичу, ініціювати перед Урядом розгляд питання про відтермінування запровадження нової системи та подовження дії поточного спрощеного режиму ввезення та оформлення гуманітарної допомоги, щонайменше на 6 місяців, з урахуванням пропозицій і зауважень представників організацій громадянського суспільства та волонтерського руху.

Зазначений час має бути використаний для організації адекватної роботи щодо покращення Закону про гуманітарну допомогу, відповідних підзаконних актів, автоматизованої системи за безпосередньої участі представників волонтерського та громадського середовищ.

Слава Україні!

З повагою,

Валентина Варава, Голова Правління ГО "Ініціатива Е+"

Ірина Гук, директорка БО "БФ Лелека-Україна"

Надія Денисюк, генеральна директорка БО БФ "Спілка мертвих юристів"

Тата Кеплер, волонтерка, засновниця проекту "Птахи", фонду "Відчуй"

Тетяна Комлик, виконавча директорка БО БФ "Українська фундація "Мрія"

Ірина Кошкіна, виконавча директорка БО БФ "СВОЇ"

Наталія Ліпська, директор БФ "КРИЛА НАДІЇ"

Тетяна Лєман, директор ГО "Центр "Рівне право на життя"

Ганна Майборода, Голова правління ГО "Всеукраїнське обʼєднання "Патріот"

Регіна Майстрова, виконавчий директор БО БФ Християнська медична асоціація України

Ірина Малахова, директорка БО БФ "Соняшник Миру Україна"

Андрій Неділько, виконавчий директор Frontline Care

Катерина Ножевнікова, засновниця БФ "Корпорація монстрів"

Максим Продун, голова ГО "Об'єднана поміч Україні"

Олена Рофе-Бекетова, директор БО "Благодійний фонд "Харків з тобою"

Владислав Самойленко, директор БО "БФ "Гуркіт"

Євгенія Сорока, представник БО БФ "United Help Ukraine"

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