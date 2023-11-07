Война в 2023 году – это принципиально другая война, чем в 2022-м

Світ змінився. Перетворення набирають швидкості. Війна росії проти України запустила процес глобальної трансформації. Ми вимушені жити в умовах невизначеності і непередбачуваності, коли не працюють жодні прогнози щодо ходу війни, результативності санкцій, ефективності міжнародних механізмів безпеки. Україна і світ зіткнулися з війною принципово нового типу – химерним гібридом окопних тактик та мережевих технологій, помножених на шалену динаміку змін.

Війна у 2023 році – це принципово інша війна, ніж у 2022-му. Україна цього року – це зовсім інша країна, ніж була торік. Сили оборони України зараз і вчора – це якісно інша армія. Швидкість змін має значення, виграє той, хто сміливіший, креативніший та інноваційніший.

Історія доведела, що прогресують суспільства вільних, держави рабів не витримують конкуренції. Якщо росіянам не вдалася блискавична війна, чому має вдатися затяжна? Основа для поразки нікуди не зникла.

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На полі бою відбувається змагання воль і технологій, за майже два роки війни українська армія в цьому плані пройшла шлях, який в інших випадках займає не одне покоління.

Зараз українські Сили оборони пишуть нові бойові статути, закладають теорії і практики ведення воєн нового типу, формують важливі уроки.

Урок перший. Воля – основа боротьби. Впевненість у Перемозі і цінності Свободи – це абсолютний імператив. Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні.

Урок другий. Формула сталого миру – це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного ВПК. З початком війни Україна не тільки зберегла виробничі потужності, але й з кожним місяцем ми тільки нарощуємо кількість і її номенклатуру. Далі більше.

Урок третій. Наука і технології – фундамент держави. Так, найвища кваліфікація українських айтішників допомагає кожного дня Силам оборони невілювати різницю у російській кількості українською якістю, а інженери і конструктори БПЛА створили новий рід військ.

Урок четвертий. Українська військова наука. Досвід війни, набуті важкою кров’ю знання дозволяють створити вже сьогодні унікальну українську військову школу і проводити навчання за "українським стандартом". У зовсім недалекій перспективі НАТО не буде мати більш боєздатних, ніж українські підрозділи.

Урок п’ятий. "Анти Будапешт". Ніяких розмитих гарантій безпеки, тільки ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги. Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала.

Урок шостий. Мобілізація, яка спирається на підготовлені резерви і чітку систему обліку. На сьогодні держава знає про кожного свого військовозобов’язаного більше, ніж коли-небудь.

Урок сьомий. Жорсткий прагматизм у відстоюванні національних інтересів і повага до інтересів союзників, друзів та партнерів.

І останнє – #RussiaMustDie.

Олексій Данілов

Секретар РНБО України

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