За шаг к финалу: что известно о 10 кандидатах на главу НАПК?

20 лютого Комісія з відбору нового Голови НАЗК визначилася з переліком кандидатів, допущених до фінальних співбесід. Це буде останній етап конкурсу перед обранням переможця конкурсу. Після цього Комісія має подати його уряду, і вже тоді Кабмін призначить переможця чи переможницю на посаду.

Варто зазначити, що цей відбір багато в чому залишався поза увагою медійної спільноти — можливо, через чималу кількість інших новин, але передусім, бо поки за рівнем скандальності цей конкурс навряд чи можна порівняти з тим же конкурсом з відбору керівника САП, та й проходив цей конкурс значно швидше, ніж, наприклад, конкурс з відбору Директора НАБУ.

Але, безперечно, це жодним чином не применшує важливість відбору майбутнього Голови НАЗК, адже саме ця людина зрештою протягом 4 років буде відповідати за формування антикорупційної політики України, перевірку електронних декларацій чиновників та фінансової звітності партій і ще за чимало інших важливих речей.

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Тож чим нам поки може запам’ятатися цей, хай поки і спокійний конкурс? І хто, зрештою, може в ньому перемогти? Розглянемо далі.

Хто ж пройшов до фіналу?

У результаті співбесід з 24 кандидатами (що примітно – всі ці розмови відбулися всього за три дні!), Комісія допустила до фінального етапу десятьох: Андрія Вишневського, Сергія Гупяка, Дмитра Калмикова, Катерину Каплюк, Віталія Нікуліна, Віктора Павлущика, Олександра Скомарова, Олександра Стародубцева, Сергія Степаняна та Артема Хаванова.

Ми ретельно аналізували всю публічну інформацію про них ще до співбесід, а також уважно слухали розмови Комісії з учасниками конкурсу. Цікаво, що багато в чому наша оцінка та позиції членів конкурсної Комісії щодо відсіювання кандидатів збігались. Адже чимало кандидатів, до яких у нас було багато запитань, не продовжили участь у конкурсі.

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Хто ж продовжив, чим ці люди цікаві і як проходили співбесіди з ними — розповімо далі.

Андрій Вишневський

Посада: з 15 серпня 2022 по 26 липня 2023 року був заступником Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Звільнення Андрія Вишневського з цієї посади супроводжувалося низкою скандалів з його відвертою критикою тодішнього голови Олександра Новікова. Зараз кандидат оскаржує це звільнення в суді.

Про це звільнення під час співбесід також запитувала і Комісія. Вишневський назвав конфлікт із ексголовою НАЗК Олександром Новіковим "ситуацією дуже дивною і незрозумілою". Він пояснив, що пов’язує його з тим, що стиль управління Новікова був достатньо авторитарним. Крім цього, кандидат категорично не підтримував те, що НАЗК займається санкціями, а як співробітник, який відповідав за міжнародне співробітництво Агентства, саме він мав вирішувати проблеми, породжені міжнародними конфліктами внаслідок такої діяльності.

Кандидат також заперечив, що за режиму Януковича мав контакти з тодішнім міністром юстиції Лавриновичем чи головою Адміністрації Президента Портновим. Додатково Комісія на співбесіді розпитувала кандидата про походження заощаджень його сімʼї.

Із цікавого: покійна бабуся кандидата понад 20 років займалася продажем зрізаних квітів, з чого зібрала непогані заощадження. Це дозволяло їй допомагати грошима дітям й онуку.

Сергій Гупяк

Посада: Керівник четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

У 2023 році Сергій Гупяк брав участь у конкурсі на посаду голови НАБУ та увійшов у трійку кандидатів, поданих на розгляд уряду.

Тоді журналістка Наталія Седлецька висловилась про участь Гупяка в конкурсі НАБУ так: "Він очільник ДБР на Вінничині, тобто підлеглий Олексія Сухачова, а отже це пряма вертикаль Олега Татарова. Ще на вихідних в ОП реально роздумували призначити саме Гупяка директором НАБУ. Проти цього були міжнародні партнери".

Ми в Transparency International Ukraine мали запитання до походження заощаджень кандидата та його родини, і цим же питанням поцікавилася і Комісія. Гупяк зі свого боку вказав, що не бажає озвучувати суму заощаджень батьків з безпекових міркувань, але може надати їх Комісії безпосередньо.

Також Комісія згадувала і про випадки, коли відділ ДБР, яким керує Гупяк, відмовився внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кандидат відповів, що до ЄРДР, на його думку, вносяться тільки ті заяви, які містять достатньо обґрунтовані відомості про вчинення правопорушення.

Дмитро Калмиков

Посада: Керівник департаменту антикорупційної політики НАЗК

У своїх профайлах про кандидатів TI Ukraine згадувала, що кандидат очолює департамент, який готував Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму. Взагалі ці два документи можна назвати серед найбільших успіхів НАЗК за 4 роки, проте і до них у нас були деякі зауваження.

А ще ми запитували у Калмикова, чи відвідував він тимчасово окуповані території, оскільки він має нерухомість на Луганщині.

Це питання цікавило і членів Комісії, як і зв’язки кандидата з родичами на тимчасово окупованих територіях. Як розповів Калмиков, після 2014 року він та його сім’я виїхала звідти, проте батьки періодично повертались на ТОТ з метою догляду за майном. Заїхали вони туди і на початку 2020 року, коли КПП України зачинили через пандемію COVID-19, а пізніше – через повномасштабне вторгнення. Тож на окупованих територіях батьки Калмикова знаходяться й досі.

Катерина Каплюк

Посада: фізична особа-підприємець

У 2021-2022 роках Каплюк була головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя у НАЗК. Примітно, що в результаті зовнішнього аудиту діяльності НАЗК впровадження цієї процедури було визнано незадовільним.

Нас перед співбесідами на доброчесність цікавило, чому кандидатка після того, як пішла з журналістики, погодилась працювати у НАЗК під керівництвом фігуранта свого власного журналістського розслідування Олександра Амплєєва. А ще ми цікавилися, як вона ставиться до того, що НАЗК займається визначенням переліку кандидатів на санкції, а також із пошуком активів таких осіб. Адже Каплюк безпосередньо займалася цими питаннями, хоча Агентство таких повноважень за законом не має.

Комісія зі свого боку під час співбесіди поставила аналогічні запитання. На перше Каплюк відповіла: "Соціально бажаною відповіддю було б, аби я сказала, що як стану Головою НАЗК, то всіх звільню. Але в мене позиція трошки інша". За її словами, під час роботи в НАЗК кандидатка не отримала підстав для сумнівів у доброчесності її керівника, а журналісти при підготовці своїх матеріалів не мають всієї повноти даних. На друге ж запитання Каплюк відповіла, що відсутність таких повноважень Агентства була однією з причин, чому вона звільнилася звідти.

Оновлено 23 лютого 2024 року о 22:38 *У співбесіді, як пояснила кандидатка, йшлося про розширення повноважень щодо виявлення необґрунтованих активів українських посадовців, а не щодо санкцій. Кандидатка наразі вже не підтримує ведення санкційного порталу НАЗК.

Віталій Нікулін

Посада: Представник Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи.

До призначення на посаду представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін тривалий час працював у Харківській міській раді, зокрема начальником відділу реклами.

Кандидат припустився низки помилок у своїх деклараціях, що викликало запитання як у Transparency International Ukraine, так і в конкурсної комісії. Зокрема, у своїй декларації за 2022 рік Нікулін не вказав квартиру, яку орендує в Києві, бо на момент подачі декларації користувався нею менше ніж 180 днів і тому вважав, що вона не підлягає декларуванню. Насправді ж треба декларувати нерухомість, яка є у власності, користуванні або розпорядженні на кінець звітного року. Кандидат визнав, що допустив "помилку, яку, на жаль, не можна виправити", бо строк для виправлення декларації збіг.

Також Комісія розпитувала про брата Віталія Нікуліна, який до початку повномасштабного вторгнення проживав в москві, але наразі проживає в Індонезії. Нікулін на співбесіді повідомив, що з вересня 2022 року його брат є зареєстрованим ФОП в Україні та сплачує податки.

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Віктор Павлущик

Посада: старший детектив — керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

У 2023 році брав участь у конкурсі на директора НАБУ. Деякі питання щодо його майна порушили тоді, і кандидат відповідав на них. Тому Transparency International Ukraine цікавило, зокрема, чи вдалося кандидату з’ясувати причини поїздки матері своєї співмешканки до росії у 2020 році, адже торік він не мав такої інформації.

Проте на співбесіді комісія про це не питала, але уточнювала джерела доходу матері партнерки Павлущика. У 2020 році жінка подарувала доньці 280 тис. грн, а наступного року придбала собі авто Hyundai Elantra за 290 тис. грн. Кандидат пояснив, що джерелами коштів були заощадження та пенсія.

Кандидат також наголошував, що в найтяжчі перші місяці вторгнення не покидав Київщину та був заступником керівника міжвідомчої групи в постраждалому Бучанському районі.

Олександр Скомаров

Посада: Заступник Керівника Головного підрозділу детективів — Керівник Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

TI Ukraine та Комісія цікавились обставинами участі кандидата у розслідуванні справи Приватбанку. Скомаров також публічно коментував цей кейс від імені НАБУ, тоді як його дружина до 2023 року працювала на менеджерській посаді у холдингу Ігоря Коломойського. Кандидат відповів, що жодних конфліктів інтересів він в цій ситуації не бачить.

Також під час співбесіди Комісія згадала про сестру Скомарова, яка була офіційною підозрюваною у справі НАБУ, і щодо якої кандидат виступив поручителем в суді. Скомаров теж заявив, що тут немає конфлікту інтересів, бо "члени родини повинні підтримувати один одного". І взагалі він не жалкує про це і ступився б за сестру знову у тих умовах. Також кандидат зауважив, що справа була закрита, а детективи НАБУ, які йому підпорядковувались та вели цю справу, не зазнали переслідувань.

Додатково комісія цікавилась тим, як мати кандидата, маючи офіційний дохід за 1998-2023 роки у $2500, змогла набути нерухомість у Києві. Кандидат зауважив, що джерелом коштів був продаж магазину на Луганщині, документи про який навряд чи збереглись.

Олександр Стародубцев

Посада: заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції. До травня 2022 року обіймав посаду заступника Голови НАЗК.

З 2015 по 2017 роки Стародубцев працював директором департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку й торгівлі України та був долучений до створення системи електронних закупівель Prozorro.

Transparency International Ukraine цікавила діяльність Олександра Стародубцева на топпосадах у НАЗК за останні 4 роки. Зокрема ми мали запитання про значну плинність кадрів та незаповнених вакансій у НАЗК, адже саме кандидат відповідав за сферу HR в Агентстві. А ще ми б запитали про недостатню взаємодію НАЗК з громадськістю, що визнали і міжнародні аудитори.

Також ми звернули увагу на те, що Стародубцев вже тривалий час працює заступником керівника апарату НАЗК, який раніше був членом Партії регіонів та балотувався від неї до Верховної Ради. Наше запитання до кандидата як HR-експерта стосувалося доречності зберігання на топпосадах в НАЗК таких людей.

На аналогічне зауваження Комісії Стародубцев дав двояку відповідь. Він зазначив, що хоч його світогляди з керівником розходяться, той чітко виконує покладену на нього роботу. Та і взагалі Стародубцев вважає "правильною логікою" позицію попереднього Голови НАЗК, що в команду треба набирати різних людей набрати в команду, і тоді ця команда може бути повноцінна.

Комісія також ​​поцікавилася гонораром, який кандидат отримав від партії "Слуга народу" у 2019 році. Стародубцев відповів, що, імовірно, ідеться про гроші, які йому заплатили за виступ під час стратегічної сесії цієї партії в Трускавці, в організації якого йому допоміг Тимофій Милованов.

Цікавилися члени Комісії і попередніми місцями роботи кандидата, зокрема причинами його звільнення з Національного агентства з питань державної служби у 2020 році. Стародубцев назвав своє звільнення політичним, але він з цим "окей", бо кандидат вважав себе афілійованим з, за словами Стародубцева, "зондеркомандою" попереднього уряду.

Сергій Степанян

Посада: т.в.о. директора департаменту з питань виявлення та запобігання корупції Міністерства оборони України

З початком роботи в Міноборони саме Степанян спілкувався з медіа про скандальні закупівлі, і TI Ukraine цікавило бачення кандидата про них, а також його ставлення кандидата до переслідувань журналістів-викривачів.

Комісія про це на співбесіді не запитувала, але уточнювала задекларовані кандидатом відомості, що так само цікавило і нас. Кандидат пояснив, що при заповненні декларацій керувався роз’ясненнями НАЗК, але ці роз’яснення надто складні, і він не впевнений, чи правильно їх зрозумів. Але в разі чого виправить останні декларації.

А ще під час співбесіди намагалися уточнити ситуацію із сином Степаняна, якого зупинила поліція за перевищення швидкості на автомобілі Lexus. Кандидат пожартував, що "якщо у вас нема проблем, то вам допомагає родина", і пояснив, що машина належить другу сім’ї з Харкова, який передав цей автомобіль дружині Сергія, щоб його "поберегли" у Сумах. Сам Степанян не був в курсі цієї ситуації, а коли дізнався, то наполіг, аби автівку повернули. Кандидат пообіцяв надати комісії додаткові пояснення, тож, можливо, більше про це ми почуємо під час фінальних співбесід.

Артем Хаванов

Посада: уповноважений з антикорупційної діяльності в АТ "Державний експортно-імпортний банк України", до цього – комплаєнс-офіцер в "Нафтогазі", "Укрсиббанку", "Укроборонпромі" тощо.

TI Ukraine та Комісія запитували обставини керування кандидатом у 2018 році автомобілем в стані алкогольного спʼяніння. Кандидат пояснив, що на дні народження сина свого друга випив 4 пляшки пива та терміново поїхав в аптеку за ліками від алергії для одного з гостей, якому стало зле.

Також TI Ukraine запитувала про ставлення кандидата до скандалу в АТ "Державний експортно-імпортний банк України", повʼязаного з нападом на журналістів проєкту "Схеми", однак поки Комісія не запитувала це на співбесіді – можливо, про це спитають на фінальних співбесідах.

Що було на попередніх етапах і чого чекати в фіналі?

До цього в межах конкурсу кандидати вже пройшли тестування на знання законодавства та загальні здібності, благонадійність та психологічні тестування й інтервʼю. Ці етапи успішно подолали 24 кандидати із 51 допущеного до участі в Конкурсі.

Також Комісія погодила публікацію на сайті Кабінету Міністрів відповідей 24 кандидатів на практичні завдання з етичного лідерства та застосування антикорупційного законодавства, а до того так само були оприлюднені стратегічні бачення кандидатів щодо розвитку НАЗК.

Чи не головною особливістю цього конкурсу можна назвати те, що Комісія і справді намагається діяти максимально прозоро – всі рішення приймаються публічно під час трансльованих урядом засідань.

Взагалі Комісія досить відкрита до спілкування з громадськістю і представниками експертного середовища. І багато побажань і зауважень від ГО були враховані – наприклад, запит на публікацію результатів практичних завдань кандидатів.

Комісія намагається оприлюднювати максимальну кількість надісланої кандидатами інформації та результатів різних етапів конкурсу. Дійшло навіть до несподіваних "бонусів" – на перших співбесідах на доброчесність згадувалися реальні адреси кандидатів та членів їхніх родин. І хоч всі ці речі відбувалися публічно і за згодою учасників конкурсу, пізніше Комісія з огляду на безпекові ризики вирішила перезалити всі ці відео, прибравши згадки конкретних локацій.

І вже 24 та 25 лютого члени Комісії проведуть з кандидатами фінальні співбесіди, після чого визначаться, хто саме зрештою має очолити НАЗК.

Ми в Transparency International Ukraine сподіваємося, що на фінальному етапі конкурсу комісія детально обговорить професійну компетентність кандидатів та їхнє стратегічне бачення розвитку НАЗК. Зокрема в безпосередній розмові члени комісії можуть виявити, як саме учасники конкурсу планують долати виклики, виявлені за підсумками міжнародного аудиту діяльності НАЗК.

А ще Комісія може уточнити в кандидатів деякі питання щодо доброчесності, відповіді на які не отримала отримані під час попереднього етапу конкурсу.



Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine

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