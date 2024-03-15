Конфискация замороженных активов рф: почему время важно?

Дональд Трамп лідирує на праймеріз від республіканської партії на президентських виборах у США. Його популярність всередині електорату цієї політсили – 77%, а отже кандидати, які балотуватимуться до Палати представників та Сенату США від республіканської партії (за них американці голосуватимуть в один день з президентськими виборами – 5 листопада 2024-го) орієнтуватимуться саме на Трампа.

Ми не знаємо, яку політику у разі свого переобрання буде проводити Дональд Трамп стосовно російсько-української війни, але певні висновки можемо зробити з його теперішніх заяв і того, як трампісти блокують виділення допомоги Україні в $60 млрд. Тому мусимо готуватись разом з іншими партнерами до будь-якого розвитку подій стосовно збройної і фінансової допомоги. І зараз як ніколи важливий прогрес на треку конфіскації заморожених російських активів.

Злочин і покарання

Станом на початок 2024 року, загальні економічні, соціальні та інші грошові втрати від повномасштабної війни рф проти України становлять $499 млрд. Це дані третьої оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеної українським урядом за участі Світового банку.

Реклама:

При цьому Україна наголошує, що головним ресурсом для відновлення має стати конфіскація заморожених російських активів. За даними українського трекеру знерухомлених коштів рф, у демократичних країнах є до $500 млрд коштів рф, як суверенних так і приватних.

Коли Україна вперше заговорила про конфіскацію цих грошей, реалізація процесу здавалась нереальною. Однак зараз, у 2024 році, ми на етапі, коли лідери європейських інституцій, президент США та провідні експерти закликають конфіскувати заморожені активи, а для передачі Україні прибутку від них вже створено спеціальний фонд.

Процес справді відбувається повільніше, ніж нам хотілось, але зрушення вже є. Тут варто виділити два важливі моменти. Перший – Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом €1,7 млрд, який наповнять з оподаткування заморожених в країні російських активів.

У нашій державі вже починає роботу бельгійське державне агентство з розвитку Enabel, яке отримало фінансування у розмірі $150 млн, що надійшли від заморожених росактивів. Діяльність Enabel стосується відновлення та відбудови пошкодженого від війни майна.

Запропоноване Бельгією використання відсотків від заморожених російських активів залишається "робочим механізмом" як для ЄС, так і для США. Однак варто зазначити, що цей спосіб не можна розглядати, як альтернативу конфіскації російських активів.

Друге – включення пунктів про конфіскацію російських активів в численні міжнародні безпекові угоди, які Україна укладає з партнерами за підсумками Вільнюського саміту НАТО в 2023 році.

Читайте також: Конфіскація російських активів: як Бельгія хоче залишити собі 5 млрд євро, зароблених на війні в Україні

Активи рф в безпекових угодах

Станом на початок березня 2024 року, безпекові угоди підписані з шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією. Кожна угода індивідуальна, але є спільні риси: зокрема, довгострокові зобовʼязання та домовленості у сфері безпеки, відбудова і відновлення знищеного внаслідок російської агресії та окремий розділ стосовно заморожених активів.

Те, як прописане питання конфіскації російських активів в різних угодах – варте окремої уваги. Наприклад, в угоді з Великою Британією чітко прописано, що ці кошти можуть бути і будуть використані на допомогу Україні: "Сполучене Королівство спільно зі своїми партнерами продовжуватиме опрацьовувати всі законні шляхи, завдяки яким активи російської федерації можуть бути використані для підтримки України".

Натомість в угоді з Німеччиною формулювання дуже розпливчасте і без конкретики.

Однак найбільш розповсюджене в документах наступне: "російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки російська федерація не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні". Для нас це констатація очевидного: як можна повернути кошти агресору чи зняти санкції, якщо світ бачить, що робить росія?

Але це очевидно не для всіх. І повертаючись до заяв Дональда Трампа про готовність починати домовленості з кремлем, зʼявляється великий ризик, що ці заморожені активи можуть бути використані як перемовна позиція. Так само, як і те, що санкції проти москви можуть бути помʼякшені або зняті за умов політичних перемовин.

Як уникнути колапсу?

Ми цілком свідомі того, що у питанні конфіскації заморожених російських активів є дедлайн – 5 листопада 2024 року, вибори президента у США. До цього часу наша програма-максимум – конфіскувати заморожені активи рф. Програма-мінімум – зробити так, щоб жоден наступний господар Білого Дому не зміг відкотити санкції назад і передати ці кошти кремлю в рамках певних домовленостей. Тож нам треба, як ніколи, посилити роботу з партнерами.

Усі умови для успішного результату є. Група експертів з правових питань схвалила арешт заморожених активів російського центрального банку на $300 млрд, оскільки такі дії дозволені міжнародним правом з огляду на масштаби вторгнення росії в Україну. Відповідного листа вони надіслали країнам Великої сімки.

Також у резолюції Європарламенту на підтримку України від 29 лютого 2024 року є заклик до ЄС створити надійні правові механізми для конфіскації заморожених російських активів. Ці кошти мають бути направлені на відбудову зруйнованого і на компенсації жертвам.

Адже конфіскація заморожених активів рф стала би виходом для всіх: Україна отримала би необхідні їй кошти, партнери би полегшили фінансовий тягар, політики мали би відповідь на чимало запитань своїх виборців. Але головне – інші тоталітарні режими побачать чіткий сигнал, що агресія проти суверенних держав не залишається без відповіді.

Кіра Рудик

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.