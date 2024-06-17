Олимпиада-2024: Украина vs российские нейтралы

Станом на зараз 25 російських спортсменів зможуть взяти участь в Олімпіаді-2024. Принаймні, вони вже вибороли ліцензії. Це представники таких видів спорту як теніс, дзюдо, боротьба, велоспорт, тхеквондо, стрибки на батуті, веслування на байдарках і каное.

Для України це неприємна, але прогнозована ситуація. Нагадаю що в кінці минулого року вона була набагато гіршою.

З перших днів повномасштабної війни спортивна спільнота України намагалася максимально ізолювати російський спорт. Ми розуміли, що росіяни усіма правдами та неправдами спробують проникнути на Олімпіаду, щоб перетворити її на майданчик пропаганди війни.

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Ми били в усі дзвони та вдавалися до усіх легітимних засобів впливу.

Зокрема, парламентський Комітет з питань молоді і спорту розробив методику так званих персональних санкцій проти російських атлетів та спортивних управлінців. Вона вже успішно апробована в Україні і її може застосувати будь-яка держава.

МОК під різними приводами довгий час намагався зберегти участь росії в Олімпійських Іграх. Нарешті, в кінці минулого року оголосив про критерії. При їх дотриманні росіяни та білоруси зможуть потрапити на Олімпіаду:

нейтральний статус без згадки країни та національної символіки;

участь лише в індивідуальних змаганнях, а не командних;

ті, хто підтримує війну, а також російські підсанкційні офіційні особи не потраплять на ОІ;

заблокований доступ до Ігор особам, що пов’язані із силовиками.

Перевірка на нейтральність

Таке рішення було сприйнято неоднозначно. Нібито й існували чіткі критерії, але на практиці виходило так, що діючі військовослужбовці або z-патріоти спокійно кваліфікувалися на Ігри.

Деякий час МОК не звертав на це уваги. Але коли стало зрозуміло, що путін починає розбудовувати альтернативу у вигляді так званих Ігор дружби позиція Комітету стала більш жорсткою.

В березні поточного року була створена Індивідуальна Нейтральна Комісія (AINERP) для оцінки прав російських та білоруських спортсменів на участь в Олімпійських іграх.

Вона перевіряє "нейтральних" спортсменів та атлетів на предмет відповідності критеріям. Підхід суто індивідуальний. Моніторяться публічні висловлювання, соцмережі, виявляються зв’язки з армією та нацгвардією рф.

Україна активно допомагає. Ми накопичили величезні бази даних майже по кожному більш-менш відомому російському спортсмену. І можемо впевнено констатувати, що непричетних до путінської політики там немає. Є або активна, або пасивна підтримка російського зовнішньополітичного та внутрішньополітичного курсу.

Залишається незадіяним ще один інструмент. Це візові санкції уряду Франції. Достатньо заборонити в’їзд до країни конкретному спортсмену з рф і на Іграх ми його точно не побачимо. Україна не раз зверталася до французьких партнерів з такою пропозицією. Тим більше, що подібні кейси успішно реалізовані Польщею та країнами Балтії. Але поки Франція не наважилася на такі кроки.

Українські атлети активно готуються до зустрічі з росіянами та білорусами. Як би нам не було прикро, доведеться з ними перетинатися на спортивних майданчиках.

На щастя, ми відмовилися від контрпродуктивної ідеї бойкоту Олімпіади, адже таким чином покарали б самих себе. Натомість розроблені спеціальні рекомендації щодо контактів зі спортсменам рф та Білорусі, аби уникнути провокацій та неприємних інцидентів.

Розкол в російському спорті

Важливо, що рішення МОК та активність світової спортивної спільноти розколола росіян. Частина менеджерів спорту висловилася категорично проти участі в Олімпіаді навіть якщо спортсмен зможе туди потрапити.

Президент Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі навіть запропонував поїхати до Парижу на танках. А очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов назвав усіх, хто отримав ліцензії, зрадниками.

Натомість головний куратор російського спорту віце-прем’єр Дмитро Чернишенко чікто заявив, що росіяни зможуть брати участь в Іграх і це не буде вважатися порушенням закону. З ним солідарні й керівники федерацій з тих видів спорту, які майже гарантовано потрапляють до Парижу. Адже вони ставлять інтереси спортивної кар’єри вище путінського "патріотизму".

В перспективі такий розкол може поглибитися і навіть змусити деяких російських спортсменів змінити спортивне громадянство. В умовах повномасштабної війни, коли спорт рф є інструментом пропаганди, Україна повинна максимально цьому сприяти.

Отже, напередодні відкриття Олімпійських Ігор в Парижі можемо констатувати три факти.

Перший – росіяни та білоруси там швидше за все будуть.

Другий – їх буде набагато менше, ніж очікувалось.

Третій – російська спортивна спільнота розколеться на "патріотів" і "зрадників".

Це досить непоганий розклад сил, що дозволяє Україні успішно виступити на Іграх, мінімізувати спортивну пропаганду рф та продовжити курс на ізоляцію російського спорту.

Ольга Саладуха

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