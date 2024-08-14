Зеленский обещает "укрепить духовную независимость". УПЦ МП – приготовиться?

"Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців" — ці слова у зверненні президента Володимира Зеленського відразу думками переносять до скандальної УПЦ МП (а фактично Російської православної церкви (РПЦ) в Україні). Невже Зеленський особисто вирішив узятися за прикриття цієї так званої релігійної структури?

Впродовж останніх місяців питання існування УПЦ МП в Україні постає все гостріше. Зокрема, 23 липня у Верховній Раді виносився на голосування законопроєкт 8371 (щодо неприпустимості діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Російською православною церквою), який так і не прийняли. Ця ініціатива зазнала як багато критики, так і спам із поправок, які значно сповільнили процес його прийняття.

Що ж так не сподобалося критикам та чи відбудеться заборона цієї так званої церкви?

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Про що говориться в законі?

Повністю проєкт називається "Про захист національної й громадської безпеки, прав і свобод людини у сфері діяльності релігійних організацій". Він зазнавав багатьох змін і поправок і зараз, відповідно до нього, під заборону потрапляють іноземні релігійні організації (стаття 2):

ті, які знаходяться в державі, яка визнана такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України; ті, що прямо або опосередковано (в тому числі через публічні виступи керівників або інших органів управління) підтримують збройну агресію проти України.

А в статті 3 чітко визначено організації, що будуть заборонені. Серед них Російська православна церква. Вказується, що вона є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології "русского міра". Також до переліку входять організації, афілійовані із іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Що важливо, окреме місце в законі посідає питання саме "русского міра" і подається детальне пояснення, як цей чинник загрожує національній безпеці України. Зокрема, в статті 5 чітко вказується, що ця ідеологія шкодить українським громадським і національним інтересам і має бути заборонена.

Багато критиків зазначали, що після поправок закон став надто радикальним та таким, що спричинить розкол у суспільстві. Зокрема, Державна служба з етнополітики та свободи совісті на офіційній сторінці у Facebook написала:

"Поряд із конструктивними пропозиціями, була велика кількість законодавчого спаму, відвертих нісенітниць, конструкцій, які перекручували первісний задум проєкту закону, а також пропозицій, не приховано спрямованих на повне знищення суті законопроєкту, на неможливість його реалізації і, зрештою, на дискредитацію України на зовнішній арені".

Чи є УПЦ МП частиною РПЦ?

Попри очевидність цього факту для багатьох, все ще продовжуються дискусії щодо належності УПЦ до Російської православної церкви. Зокрема, багато відвертих противників закону наголошували, що вона є незалежною від російського впливу та діє на власних засадах. Хоча, часті випадки антиукраїнських висловлювань та викриттів СБУ чітко дають побачити протилежне.

За висновком Релігієзнавчої експертизи від січня 2023, УПЦ є структурним підрозділом РПЦ, хоча має окремі права самостійного утворення без власної суб’єктності. УПЦ відповідає ознакам релігійної організації, керівний центр якої є за межами України, в державі – агресорі.

До прикладу, згідно з даними руху ЧЕСНО, у реєстрі Зрадників знаходиться 41 релігійний діяч, 40 з яких – представники УПЦ МП. СБУ неодноразово проводила обшуки у представників Московського патріархату, знаходячи російські паспорти, рублі та пропагандистські матеріали.

Деякі священики московського патріархату відмовлялися проводити заупокійні літургії за загиблими воїнами ЗСУ. Наприклад, настоятель храму у Бородянці Віктор Талько під час окупації допомагав російській армії, сприяв взяттю у полон та коригував вогонь по Гостомелю та Києву. Він же відкрито підтримував дії рф на сході країни, виправдовуючи це "захистом від західних цінностей".

Це лише один випадок роботи ворожих наративів всередині "УПЦ МП". Складно уявити, скільки вже антиукраїнської роботи було пророблено Українською православною церквою московського патріархату і її настоятелями за всі роки існування незалежної України і до чого призведе її майбутнє існування.

До того ж, сама УПЦ МП нехтує українською культурною спадщиною та попередженнями поліції. Нещодавно знову з’явилася інформація про те, що православна церква московського патріархату продовжила своє незаконне будівництво у Свято-Успенській Почаївській Лаврі. Впродовж заборони робіт також відбувалися постійні сутички та принципове продовження нищення пам’ятки національного значення. Навіть ця історія слугує прикладом того, як існування цієї нібито релігійної структури руйнує не лише моральні засади, а й фактичні, – знищуючи нашу спадщину.

То чи буде заборона УПЦ МП?

Найперше варто розуміти, що доки законопроєкт 8371 не буде ухвалений у Верховній Раді, не можна очікувати ніяких фактичних дій щодо заборони організації.

Є чіткі докази, які доводять, що РПЦ в Україні проводить проросійську пропаганду серед своїх прихильників. До того ж, випадки зради та відкритої співпраці з росією стали певною тенденцією серед священників московського патріархату. Є ризики, що прийняття законопроєкту викличе різку незгоду прихожан, може спричинити публічні акції та порушувати громадський порядок. Деякі стверджують, що заборона не стане ефективною та перетворить роботу УПЦ МП у "підпільну", все ще залучаючи до своєї ідеології нових людей.

Попри це, ухвалення законопроєкту є нагальним і обов’язковим. Важливо, щоб його зміст відповідав його першопочатковій цілі і чітко зазначав усі деталі заборони, передбачав норми покарання за порушення пунктів. Так, закон потребує додаткового опрацювання та внесення точкових корективів. Але його затвердження є першим важливим кроком у забороні роботи інституції, яка знищує Україну зсередини.

Закон про заборону релігійної організації, що пов’язана з Москвою, має бути негайно розглянутий на найближчому засіданні Ради. Володимир Зеленський не прямо, але натяком дав зрозуміти, що готовий підтримати цю ініціативу. Віримо, що в парламенті знайдеться 226 голосів ЗА згортання діяльності російської церкви.

Ярослав Юрчишин

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