Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність

Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність.

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Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо".

Що передувало: 24 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто депутати будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема законопроєктом про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

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