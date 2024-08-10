Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність
Субота, 10 серпня 2024, 21:01
Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність.
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Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо".
Що передувало: 24 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто депутати будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема законопроєктом про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Співрозмовник УП у фракції "Слуга народу" повідомив, що 23 липня депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня.
- Перед цим частина народних депутів на засіданні 23 липня заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою ухвалити законопроєкт про припинення діяльності УПЦ (МП) в Україні.
- Голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі УП розповів, що ці депутати попередили, що блокуватимуть трибуну, допоки відповідний проєкт не винесуть на голосування.
- Верховна Рада 19 жовтня 2023 року підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ (МП).
- Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня 2024 року рекомендував парламенту ухвалити цей проєкт закону в другому читанні.