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Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 21:01
Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність
Володимир Зеленський у зверненні 10 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність.

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Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо".

Що передувало: 24 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто депутати будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема законопроєктом про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Співрозмовник УП у фракції "Слуга народу" повідомив, що 23 липня депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня
  • Перед цим частина народних депутів на засіданні 23 липня заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою ухвалити законопроєкт про припинення діяльності УПЦ (МП) в Україні. 
  • Голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі УП розповів, що ці депутати попередили, що блокуватимуть трибуну, допоки відповідний проєкт не винесуть на голосування.
  • Верховна Рада 19 жовтня 2023 року підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ (МП). 
  • Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня 2024 року рекомендував парламенту ухвалити цей проєкт закону в другому читанні.

Зеленськийцерква
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