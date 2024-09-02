Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Михаил Ткач
журналист УП

Мемориальный комплекс злоупотреблением властью эффективных менеджеров

Понедельник, 02 сентября 2024, 21:00

Складно збагнути, яка з причин не дозволила відповідальним особам у державі підійти до такого важливого питання, як побудова Національного військового меморіального кладовища, так, щоб це не викликало питань зі зловживаннями. Хоча б тут. 

Зо три місяці тому, спілкуючись з одним з представників правлячої верхівки, я дізнався про те, що Георгій Біркадзе курує в офісі президента будівництво Національного військового меморіального кладовища. Це сталось за кілька днів після скандалу зі зливами з НАБУ, в якому роль комунікатора виконував саме Біркадзе, який пересилав ідеологу "Великого будівництва" Юрію Голику "новини" з НАБУ. 

Відверто кажучи, я переповів цю інформацію декільком колегам як щось смішне або міфічно-конспірологічне і забув. 

Реклама:

Саме тому я щиро здивувався, коли спочатку спалахнув скандал, оскільки у конкурсі на будівництво Національного військового меморіального кладовища вартістю 1,8 мільярди гривень переміг без конкурентів консорціум, створений на наступний день після оголошення конкурсу. 

І саме тому я майже не здивувався, коли колеги розповіли, що цей самий консорціум, який на конкурсі, але по факту без конкурсу, отримав майже два мільярди гривень, пов'язаний саме з Георгієм Біркадзе. 

Читайте також: Національне меморіальне військове кладовище: корупціонери хочуть красти навіть у мертвих

Наразі, за великою мірою, всі дорослі і впливові заклопотані "першим дзвоником", втечею Дмитрука та іншими важливими питаннями, а Олексія Кулебу, який в офісі президента відповідає за будівництво, планують перевести на ще більш відповідальну роботу у Кабмін. Адже святе місце головного по відновленню надто довго перебуває пустим. Напевне, саме тому право "законсервувати" скандал з будівництвом кладовища на минулому тижні доручили прем'єр-міністру Шмигалю:

"Тендер який був проведений повністю до йоти відповідає всім вимогам держави. Тобто це було прозоро, це була, наскільки я знаю, консорціум компаній, які готові і мають відповідний… Досвіду будівництва Національного меморіального цвинтаря в країні ніхто не має. Відповідно, не має єдиної компанії, яка точно знає як це збудувати. Є низка компаній, яка кожна в своїй частині знає певну специфіку. Вони об'єдналися в консорціум, прийняли участь в тендері і тендер абсолютно відкрито, справедливо виграли". 

За добу об'єдналися? 

Відповідає всім вимогам держави, які виписував той хто і переміг? 

Насправді Георгій Біркадзе не просто через менеджерів пов’язаний з консорціумом переможцем. Завдяки джерелам у правоохоронних органах вдалось дізнатись, що ключові фігуранти цього проєкту раніше спільно виїжджали за кордон. Саме з Георгієм Біркадзе. 

Головний архітектор ескізного проекту Національного військового меморіального кладовища Сергій Дербін виїжджав з України 6 квітня 2024 року разом з Георгієм Біркадзе (на машині дружини Георгія Біркадзе) та Пронюткіним Ярославом керівником державної установи  "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ".

Тобто ці діячі ще у квітні цього року перед тендером разом подорожували за кордон. І питання, хто переможе у прозорому (як сказав прем'єр-міністр)  конкурсі на будівництво меморіального кладовища, для них могло бути вирішено ще тоді. 

Михайло Ткач

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Офис президентавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Михаил Ткач
Побег Артема Дмитрука
26 августа 2024, 21:38
Саморегуляция. Как нам всем не захлебнуться продуктами своей же жизнедеятельности?
25 июня 2024, 15:55
Научить орла летать
7 мая 2024, 13:32
Все колонки автора
Реклама:
Колонки

США или ЕС? Как предпринимателям выбрать рынок для масштабирования?

Наталья Яроменко
владелица косметических брендов LAMEL & LN Рro, основательница и СЕО Beauty Tech Corp

Почему переходом от военной службы к гражданской жизни надо заниматься до завершения войны?

Ольга Макогон
проектный менеджер Офиса реформ КМУ по направлению реформы системы социальной поддержки

Надежда на солнце. Как возобновляемая энергия поможет Украине

Константин Криницкий
координатор кампании "Справедливая трансформация в Украине", ОО "Екодия"

Правительство Ермака

Мартина Богуславец
председатель Антикоррупционного центра "Межа"

Государство начинает финансирование индустриальных парков

Дмитрий Кисилевский
заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития

"Золотой мяч" как громкое признание. Почему Довбик — лучший украинский нападающий за последние годы

Максим Саливон
журналист Чемпиона