Мемориальный комплекс злоупотреблением властью эффективных менеджеров

Складно збагнути, яка з причин не дозволила відповідальним особам у державі підійти до такого важливого питання, як побудова Національного військового меморіального кладовища, так, щоб це не викликало питань зі зловживаннями. Хоча б тут.

Зо три місяці тому, спілкуючись з одним з представників правлячої верхівки, я дізнався про те, що Георгій Біркадзе курує в офісі президента будівництво Національного військового меморіального кладовища. Це сталось за кілька днів після скандалу зі зливами з НАБУ, в якому роль комунікатора виконував саме Біркадзе, який пересилав ідеологу "Великого будівництва" Юрію Голику "новини" з НАБУ.

Відверто кажучи, я переповів цю інформацію декільком колегам як щось смішне або міфічно-конспірологічне і забув.

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Саме тому я щиро здивувався, коли спочатку спалахнув скандал, оскільки у конкурсі на будівництво Національного військового меморіального кладовища вартістю 1,8 мільярди гривень переміг без конкурентів консорціум, створений на наступний день після оголошення конкурсу.

І саме тому я майже не здивувався, коли колеги розповіли, що цей самий консорціум, який на конкурсі, але по факту без конкурсу, отримав майже два мільярди гривень, пов'язаний саме з Георгієм Біркадзе.

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Наразі, за великою мірою, всі дорослі і впливові заклопотані "першим дзвоником", втечею Дмитрука та іншими важливими питаннями, а Олексія Кулебу, який в офісі президента відповідає за будівництво, планують перевести на ще більш відповідальну роботу у Кабмін. Адже святе місце головного по відновленню надто довго перебуває пустим. Напевне, саме тому право "законсервувати" скандал з будівництвом кладовища на минулому тижні доручили прем'єр-міністру Шмигалю:

"Тендер який був проведений повністю до йоти відповідає всім вимогам держави. Тобто це було прозоро, це була, наскільки я знаю, консорціум компаній, які готові і мають відповідний… Досвіду будівництва Національного меморіального цвинтаря в країні ніхто не має. Відповідно, не має єдиної компанії, яка точно знає як це збудувати. Є низка компаній, яка кожна в своїй частині знає певну специфіку. Вони об'єдналися в консорціум, прийняли участь в тендері і тендер абсолютно відкрито, справедливо виграли".

За добу об'єдналися?

Відповідає всім вимогам держави, які виписував той хто і переміг?

Насправді Георгій Біркадзе не просто через менеджерів пов’язаний з консорціумом переможцем. Завдяки джерелам у правоохоронних органах вдалось дізнатись, що ключові фігуранти цього проєкту раніше спільно виїжджали за кордон. Саме з Георгієм Біркадзе.

Головний архітектор ескізного проекту Національного військового меморіального кладовища Сергій Дербін виїжджав з України 6 квітня 2024 року разом з Георгієм Біркадзе (на машині дружини Георгія Біркадзе) та Пронюткіним Ярославом керівником державної установи "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ".

Тобто ці діячі ще у квітні цього року перед тендером разом подорожували за кордон. І питання, хто переможе у прозорому (як сказав прем'єр-міністр) конкурсі на будівництво меморіального кладовища, для них могло бути вирішено ще тоді.

Михайло Ткач

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