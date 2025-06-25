Очевидно, що ціль і мета роботи правоохоронних органів – не лише покарання, а й превенція, тобто запобігання небажаним наслідкам.

Саме тому справа Чернишова є важливою для всіх тих, хто перед виборами обіцяв прибрати кумівство у владі, а після виборів забув, чому це важливо.

В Офісі президента ще рік тому знали й розуміли, що підозра Чернишову це питання часу, але все одно призначили віцепрем'єром і навіть створили нове міністерство. Тому цього всього клопоту з "поверненням і вмовляннями" могло і не бути. Але могли й хотіли, тому пішли на цей суперечливий крок, призначили і створили собі проблему.

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Мене в цій всій історії дивує не стільки зухвалість фігуранта, скільки те, що йому багато чого вдається у своїх спробах відтермінувати невідворотне. Вдається, очевидно, не просто так.

Віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов мав відрядження на 4 дні, а поїхав на два тижні "переховуватись" від підозри Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Коли після неабиякого розголосу міністра повернули в країну, він продовжував вдавати, що наш текст на УП, в якому ми розповіли всі подробиці справи з цитатами прокурорів, не існує, підозра не існує і взагалі казав: "Кампанію дискредитації розберемо по фактах".

Ось відповідь НАБУ на наш запит:

"За інформацією, наданою Кабінетом Міністрів України, зазначена особа перебувала в закордонному відрядженні до Чеської Республіки та Великого Герцогства Люксембург (через Республіку Польща та Королівство Бельгія) з 10 по 14 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі )".

Далі НАБУ підтверджує те, що ми розповідали ще минулого тижня. Олексій Чернишов вирішив не повертатись в країну після того, як його оточення отримало підозри, а почекати. Причому почекати він вирішив у той самий день, коли правоохоронці "запідозрили" його колишніх підлеглих, 13 червня.

"Водночас Кабінет Міністрів України повідомив, що 13 червня 2025 року (вже після вручення підозр п'ятьом особам у вказаному провадженні) Міністерство звернулося до Кабінету Міністрів України із проханням погодити закордонне відрядження особи з 15 по 21 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі) до Республіки Австрія, Французької Республіки та Республіки Польща".

"Поверненням" міністра, за інформацією наших джерел у політичних та правоохоронних колах, займалась навіть розвідка.

Наступного дня, після прибуття в Україну, за інформацією джерел УП в правоохоронних органах, Чернишов попросив не вручати підозру вранці о 9-ій, щоб він міг відвідати засідання Кабміну, зробити фото і продовжувати вдавати, що все нормально.

"🇺🇦 Тиждень розпочався із засідання Уряду", – пише Чернишов на сторінці у Фейсбуці.

Далі міністр їде в НАБУ і публікує допис: "Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації".

Чуток?

У відповідь на наш запит НАБУ інформує: "Повідомлення про виклик особи на 18, 19 та 20 червня 2025 року для здійснення процесуальних дій були направлені до Кабінету Міністрів України 16 та 19 червня 2025 року за допомогою системи електронного документообігу.

Також 19 червня 2025 року до Кабінету Міністрів України надіслано повідомлення про виклик особи на 23 червня 2025 року для вручення підозри".

А віцепрем'єр-міністр навіть за 8 днів після офіційного виклику в НАБУ каже "чуток".

Далі. Засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), призначене на сьогодні, Чернишов ігнорує. Каже, що попросив перенести, бо треба було відвідати засідання уряду.

Нижче публікуємо порядок денний засідання Кабінету міністрів України. Де тут хоч одне питання Чернишова? Правильно. Немає. Чернишов не є доповідачем по жодному питанню під час засідання. Погортайте.

Тобто Чернишов спочатку підставив президента тим, що почав вигадувати зустрічі, щоб не повертатись в Україну. І президент був змушений коментувати особисто повернення віцепрем'єра. Зараз підставляє і уряд, і президента тим, що не йде у відставку добровільно.

Більше того, він продовжує використовувати свою посаду, щоб перешкоджати здійсненню правосуддя. Посаду, яку обіймає людина, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, що, за версію слідства, могло завдати державі збитків на 1 мільярд гривень. І це перший рік повномасштабного вторгнення.

Хоча пояснення всього цього може критись у простому факті. Дружина Чернишова, Чернишова Світлана Олександрівна, народилась 03.12.1975.

"Постанова Верховної Ради Про призначення Чернишова О.М. на посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра національної єдності України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Призначити ЧЕРНИШОВА Олексія Михайловича на посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра національної єдності України. 3 грудня 2024 року".

Тобто Олексія Чернишова призначили на день народження дружини. Просто збіг. Про те, хто з ким дружить, ми писали в тексті "Коло президента".

Про те, що Чернишов чи не перший топпосадовець до якого вирішили не застосовувати запобіжний захід у вигляді арешту, і чи пов'язано це якось з "торгами" по його поверненню, годі й казати.

Не втече ж він?

Михайло Ткач