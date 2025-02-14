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Михаил Ткач
журналист УП

Make russia Great Again?

Пятница, 14 февраля 2025, 13:55

Попри те, що наразі нам дійсно недостатньо відомо про генія-перемовника президента США. 

(Хоча, можливо, і мають рацію ті експерти, які у випадках зустрічі з ведмедем рекомендують прикидатись мертвим, не думаю, що це рішення релевантне для слона. Тим паче, червоного).

Суцільні реверанси у бік всесвітньо визнаного ката путіна можуть і виглядають так, наче великою "мейк егейн" збираються, чомусь, робити росію — найбільш огидну авторитарну, криваву і збочену околицю цивілізації. Тим самим принижуючи все те, чим на весь світ багато років славились Сполучені Штати Америки. 

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Очевидний позитив останніх днів полягає в тому, що представники нової адміністрації не вимагають від жертви вибачитись перед маніяком. Принаймні поки що.

З риторики керівника Пентагону (навіть дивно, що Ілон Маск для спрощення і досі не запропонував прибрати один з кутів цієї будівлі, залишивши назву) стає зрозуміло, що вперше після Другої Світової війни спробу знищити незалежну країну шляхом окупації пропонується визнавати реальністю, а на поступки має йти той, хто захищається. А тому, хто роками вчиняє геноцид цілого народу, для реабілітації в очах світового судді достатньо просто припинити.  

Журналіст Такер Карлсон за кількістю озвучених фейків стосовно України стрімко наближається до рівня російської пропаганди. Натомість і досі не знайшовши у собі сили хоча б раз сказати правду стосовно росії та путіна.   

Очевидно, що для путіна важливо перетворити героїчне прагнення України до незалежності у черговий Будапештський меморандум. З поправкою на те, що цього разу замість ядерної зброї Україні пропонується віддати рідкісноземельні метали. 

Але чи видно з-за океану, що цього разу (у випадку відсутності реальних зобовʼязань, крім паперових) росія претендуватиме не лише на Україну?  

Порятунок Світу ніколи не був бізнесом. Хороші угоди ніколи не укладались з вбивцями. 

У 1938 році британський прем'єр-міністр також не вірив, що в гітлера є "подальші агресивні плани" поза межами Чехословаччини. Тим самим додавши гітлеру віри у свої  агресивні плани та індустріального потенціалу на теренах цинічно відданої під окупацію країни. 

Бо зло обов'язково переможе того, хто відмовиться перемогти зло. І того хто домовляється зі злом – також.

Make russia small again! 

Михайло Ткач

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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Make russia Great Again?

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