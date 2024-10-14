Курская операция Украины бросает вызов незападному миру

Призывы Пекина и других незападных столиц к прекращению огня и переговорам между Москвой и Киевом приобрели новый смысл. Произошло это после украинской оккупации западных земель России. Если бы сегодня незападные страны продвигали российско-украинское соглашение, это могло бы привести к полноценным мирным переговорам.

Внезапно продолжительное и глубокое вторжение Украины на территорию Российской Федерации с 6 августа 2024 года изменило дискурс о российско-украинской войне.

Неожиданная акция Украины может существенным образом повлиять на официально нейтральные незападные страны, такие как Китай, Индия или Бразилия.

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Запад поддерживал и будет поддерживать Украину вне зависимости от операции "Курск" и ее результатов. Напротив, длительная украинская оккупация законных территорий РФ вносит новое измерение в незападные подходы к войне.

Наступательная тактика ЗСУ на российские земли изменит позицию и рычаги влияния Киева на гипотетические переговоры, которые официально продвигают многие третьи стороны с начала войны в 2014 году. Конечно, если в ближайшее время Москва не нивелирует украинское наступление на территорию России.

До сих пор в общении с иностранными партнерами Киеву приходилось опираться исключительно на моральные и правовые аргументы, ссылаясь на правила мирового порядка. Теперь же, напротив, между Россией и Украиной теоретически стала возможной менее нормативная, более транзакционная и более простая сделка по принципу "земля в обмен на землю".

Украинско-российские переговоры до Курска

Предкурская военно-политическая констелляция неоднократно приводила к крайне неблагоприятным для Киева переговорным форматам и соглашениям о прекращении огня – как в двух-, так и в многостороннем формате.

Подписанные Киевом под дулами автоматов соглашения Минск-I 2014 года и Минск-II 2015 года, а также последующие переговоры проходили в основном под неофициальным девизом "мир в обмен на суверенитет".

Минские соглашения, правда, предусматривали, что Киев действительно мог бы добиться урегулирования для материковой Украины и в конечном итоге вернуть под свой частичный контроль де-факто оккупированные Россией части Донбасса. Однако это было бы возможно только в том случае, если бы Киев позволил местным прокси Москвы на востоке Украины стать легитимными игроками в украинском государстве.

Для того чтобы реализовать неоколониальную схему повторного подчинения Украины, инструментом Кремля на 2014–2021 годы, который предусматривали Минские соглашения, стали бы псевдовыборы на Донбассе. Киев должен был провести местные и региональные выборы на восточноукраинских территориях. И это несмотря на то, что на время голосования они оставались бы под фактическим контролем Москвы.

Очевидно, что подобный спектакль стал бы со стороны Кремля объектом манипуляций, аналогичных тем, которые проводятся во время российских "выборов" в РФ. Суверенитет Украины был бы ограничен российскими доверенными лицами, установленными через псевдовыборы в качестве игроков с правом вето в Киеве и на Донбассе.

Между тем, аннексированный Крымский полуостров вообще не был включен в минские дискуссии.

Стамбульские переговоры 2022 года прошли под неофициальным девизом "Мир в обмен на безопасность". Это означало, что Москва прекратила бы свою так называемую "специальную военную операцию", начатую в Украине 24 февраля 2022 года. Но только в том случае, если Киев ограничит военную обороноспособность и международную встроенность Украины.

Очевидно, что Кремль намеревался ослабить национальную безопасность украинского государства, изолировать его от зарубежных партнеров и сделать более уязвимым.

Проект Стамбульского соглашения предусматривал, что, несмотря на предоставление Украине гарантий безопасности, Россия сохранит право вето, позволяющее блокировать международную помощь украинскому государству. В результате Украина стала бы либо новой послевоенной Финляндией, либо державой-сателлитом, подобной "народным республикам" советского блока, либо второй Белоруссией. И, прежде всего, легкой добычей в случае повторного вторжения России.

Провал стамбульских переговоров привел к тому, что в сентябре 2022 года Российская Федерация незаконно аннексировала еще четыре юго-восточные области Украины.

На следующем этапе Россия перешла к еще более юридически нигилистической стратегии – "Мир в обмен на землю" – по отношению к Украине.

Согласно распространенному летом 2024 года кремлевскому предложению по урегулированию, Украина должна была не только ограничить свой суверенитет, но и согласиться с тем, что Россия аннексирует оккупированные украинские территории.

Более того, Кремль потребовал от Киева передать Москве неоккупированные части четырех аннексированных Россией украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Кремль официально и неофициально предупредил, что в ином случае РФ продолжит геноцидную войну до полного уничтожения Украины – с оружием массового поражения или без него.

Приближение Минска-III

Эти российские подходы на протяжении 10 лет постоянно продвигались Кремлем в различных средствах массовой информации, на общественных форумах и в международных организациях. В результате их косвенно или даже явно подхватили многие третьи стороны.

Сторонниками российского правового и нормативного нигилизма в отношении Украины выступают как западные пацифистские группы и самопровозглашенные "реалисты", так и международные радикальные правые, а также различные представители так называемого Глобального Юга.

Оккупация Россией украинских земель продолжается (и расширяется) с 2014-го. И с каждым годом идея, чтобы Украина хоть отчасти отказалась от каких-либо своих территорий и/или суверенитета, становится все более популярной в мире.

Разумеется, уступки, на которые ранее пошли Молдова, Грузия и Украина, не привели к восстановлению контроля над государственными территориями этих стран, как это было оговорено в их письменных соглашениях с Россией. Не привели эти сделки и к миру в Европе.

Тем не менее, многие, если не большинство, западных и незападных политических и интеллектуальных элит рассматривали украинские "компромиссы" как путь к окончанию войны и прочному урегулированию.

Так как РФ добилась определенного военного успеха на востоке Украины в 2024 году, на горизонте замаячило соглашение Минск-III с новыми ограничениями территориальной целостности и политической независимости Украины.

При этом сохраняется международное невежество относительно российского ирредентизма в прошлом, а также наивность мирового сообщества в отношении будущего российского империализма.

Многие наблюдатели и сегодня считают, что вбрасывание в пасть российского крокодила – после Приднестровья, Абхазии, "Южной Осетии", Крыма и частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – еще одного клочка земли наконец-то заставит непонятную рептилию насытиться.

Переформатирование восприятия войны

С 6 августа Киев пытается изменить этот разговор, создавая новые факты на местах. Своей Курской операцией Украина хочет уйти от сомнительных сделок по схеме "суверенитет / безопасность / земля в обмен на мир" к более интуитивному обмену территориями. Согласно этой идее, Украина готова вернуть захваченные ею законные российские земли в обмен на отказ России от украинских территорий, оккупированных ею с 2014 года.

Это ставит Путина в сложную ситуацию. С одной стороны, то, что Москва продолжает терять контроль над законной российской государственной территорией, является огромным позором для Кремля. С другой – аннексированные восточные и южные украинские земли, согласно российской Конституции, пересмотренной в 2014 и 2022 годах, теперь якобы официально принадлежат и России.

Для большинства российской элиты и населения важнее, чтобы Москва восстановила полный контроль над географической территорией РФ, чем продолжать оккупировать незаконно приобретенные земли, которые остальной мир считает украинскими.

Кроме того, интеграция аннексированных украинских территорий в российское государство и экономику требует больших затрат. Незаконная аннексия Россией регионов Украины и в дальнейшем будет тормозить развитие РФ, истощая ее ресурсы и сохраняя действие западных санкций.

Незападный фактор

Новая стратегия, которую Украина начала реализовывать 6 августа, может обеспечить дополнительный путь влияния не только для "голубей" в российском руководстве, но и для некоторых партнеров России на международной арене – прежде всего для Китая.

Отдельные представители российского правительства и политики в кабинетах министров иностранных государств, заинтересованных в прекращении войны, теперь могут утверждать, что нелегальная российская аннексия в Украине должна быть отменена в обмен на восстановление территориальной целостности России.

Идея такой сделки – "земля за землю" – будет становиться все более популярной с каждой новой неделей, в течение которой Украина сможет удерживать захваченные в составе РФ территории. По крайней мере, на Путина будут оказывать все большее давление, чтобы он наконец вернул утраченные российские земли под контроль Москвы. Военным или дипломатическим путем.

Если Россия не сможет остановить украинское вторжение с помощью обычных вооружений, она, конечно, может попытаться сделать это, применив ядерное или другое оружие массового поражения. Однако такая эскалация вызовет отклик во всем международном сообществе и в корне изменит характер войны.

Конечный исход "специальной военной операции" 2022 года стал бы совершенно непредсказуемым не только для Киева, но и для Москвы. Даже такие партнеры России, как Китай и Индия, могут изменить свою позицию по отношению к непредсказуемой Москве. А это может обернуться катастрофой для российской экономики.

Для путинского режима любой из сценариев – продолжение унижения в Курске или опасная ядерная эскалация – рискованный путь. Их также могут признать нежелательными как в Пекине, так и в других незападных столицах. На этом фоне сделка "земля в обмен на землю", которую Москва в настоящее время отвергает, может приобрести актуальность.

Если Украина продолжит захватывать российские территории, дипломатическое разрешения конфликта может стать более предпочтительным не только для части российской элиты, но и для иностранных правительств.

В последние два с половиной года ряд официально нейтральных стран мира выступает за немедленное и безоговорочное прекращение боевых действий и переговоры между Москвой и Киевом.

Например, в 12-пунктном мирном плане Китая от февраля 2023 года прекращение огня и "начало мирных переговоров" упоминаются в качестве пунктов 4 и 5.

Совместный бразильско-китайский мирный план из 6 пунктов от мая 2024 года, среди прочего, предлагает "всем сторонам создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации вплоть до достижения всеобъемлющего прекращения огня.

Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции. Она должна бы состояться в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, в ней должны бы принять равное участиее все стороны и провести справедливое обсуждение всех мирных планов.

В конце сентября 2024-го под руководством Китая на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН была создана так называемая группа "Друзья за мир" по российско-украинской войне.

В этой связи Министерство иностранных дел Китая заявило: "Китай надеется, что заинтересованные стороны рассмотрят возможность возобновления мирных переговоров в подходящее время, пойдут навстречу друг другу в диалоге, будут искать точки соприкосновения, отбросив разногласия в ходе переговоров, справедливо обсудят все мирные планы и будут способствовать созданию новой архитектуры безопасности".

Главный вопрос заключается в том, поддержат ли члены группы "Друзья за мир" и другие незападные страны, которые официально придерживаются нейтралитета в этой войне, на деле, а не лишь словами, справедливый российско-украинский мир, а не мир победы (Siegfrieden) России над Украиной.

Противоречивые интересы

До недавнего времени различные незападные мирные планы и аналогичные предложения предполагали, что Украина более или менее полностью удовлетворит российские территориальные и политические аппетиты.

Однако с начала августа 2024-го Украина, захватив государственную территорию России, создала основу для того, чтобы между двумя государствами был заключен не несправедливый мир, как предлагалось до сих пор, а соглашение о сделках.

Вопрос на миллион долларов заключается в том, как отреагируют на эту новую ситуацию и как будут действовать официально пропереговорочные и промирные незападные страны, прежде всего Китай.

Конечно, Владимир Путин и другие представители российского режима ясно дали понять, что вторжение Украины в Россию сделало переговоры невозможными. Такой отказ Кремля от десятилетнего публичного отстаивания российско-украинских мирных переговоров не вызывает удивления.

В нынешней ситуации прекращение огня больше не означает фактическую капитуляцию Украины под видом дипломатического урегулирования. Теперь переговоры между Россией и Украиной имели бы реальный смысл, поскольку обе страны имеют территории, которые могут получить и потерять.

Тем самым мирные переговоры утратили для Кремля свою функцию. Пока что Москва видит единственный способ прекращения войны в военной или дипломатической победе над Киевом, но не во взаимоприемлемом урегулировании.

Однако Россия экономически и технологически зависит от иностранной поддержки, прежде всего от китайской.

Некоторые из важнейших политических и экономических союзников России, такие как Северная Корея, Иран или Сирия, безусловно, заинтересованы в полной победе Москвы и будут поддерживать российскую агрессию по мере своих возможностей.

Другие страны, более или менее дружественные к России, включая Китай, Индию или Бразилию, напротив, могут иметь противоречивые внутренние и внешние интересы в своих правительствах, парламентах, экономиках и обществах.

Некоторые внутренние лагеря могут выступать за продолжение войны и победу России. В то же время другие – могут высказываться за достижение более скорого и справедливого (а не неравного) мира.

Как известно, Пекин извлек значительную выгоду из российско-украинской войны, как в экономическом, так и в геополитическом плане. Война создала множество новых возможностей для бизнеса Китая и других стран мира, не участвующих в западных санкциях против России.

Пекин не только приобрел в лице Москвы ценного младшего партнера в своем геополитическом противостоянии с Вашингтоном. С февраля 2022 года российско-украинская война отвлекает внимание США и всего Запада от Индо-Тихоокеанского региона, а также требует привелечения все больших западных финансовых, военных и других ресурсов в Восточную Европу.

С другой стороны, продолжение войны с каждым месяцем порождает все больше рисков не только для Запада. Некоторые из трансконтинентальных последствий военной агрессии России против Украины и усиления некинетического противостояния Москвы с Западом могут не соответствовать экономическим и политическим интересам Китая и других сторонних наблюдателей.

Ядерные сценарии

Например, в конце сентября 2024 года лидер Российской Федерации заявил о планах ослабить ограничения на применение ядерного оружия в будущей редакции военной доктрины России.

Заявление Владимира Путина – даже если оно действительно будет реализовано в официальных российских документах, – как и другие подобные сигналы из Москвы в последнее время – конечно, скорее всего лишь продолжение ядерного блефа Кремля, который начался с аннексией Крыма в марте 2014 года.

Тем не менее, все более агрессивная война России в Украине и постоянные угрозы Путина и его окружения в отношении ядерной эскалации в Украине и к западу от неё уже подрывают нормативные и психологические основы всемирного режима нераспространения ядерного оружия.

По мере продолжения войны возрастает вероятность того, что может произойти эскалация с серьезными последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего мира.

Украинский историк-ядерщик в Гарвардском университете Мариана Буджерин недавно отметила, что Россия, которая побеждает в Украине, может с большей вероятностью применить ядерное оружие для завершения своей победы, чем Российская Федерация, которая проигрывает войну против украинского государства.

Такое поведение России в некоторой степени повторяло бы пример первого и единственного на сегодняшний день применения ядерного оружия. То есть то, что сделали США в отношении Японии в августе 1945 года.

В худшем случае то, что Кремль постоянно публично запугивает западные страны, которые поддерживают Украину, Третьей мировой войной, может стать, даже если это не предполагалось, самоисполняющимся пророчеством. Заинтересованы ли в таком развитии событий Китай, Бразилия или Индия?

Вырисовывается и совсем другой сценарий нестабильности: война может закончиться сокрушительным военным поражением России в Украине. Это, в свою очередь, может привести не только к смене режима в Москве, но и к частичному или даже полному распаду Российской Федерации на несколько небольших государств.

Последняя перспектива – возможный исход, предложенный недавно, в частности, одним из самых известных современных российских историков – профессором Александром Эткиндом, который ранее работал в Кембриджском университете, а теперь – в Центрально-Европейском университете в Вене.

Эткинд сравнивает действия поздней Австро-Венгрии с поведением России 100 лет спустя. В 1914 году монархия Габсбургов парадоксальным образом развязала мировую войну, которая в 1918 году привела к распаду Австро-Венгерской империи. В 2014 году Российская Федерация начала российско-украинскую войну, которая в конечном итоге может расколоть постсоветскую империю Москвы.

Некоторые наблюдатели подозревают, что этот сценарий может быть одной из причин, по которой Пекин цинично разжигает российско-украинскую войну, активизируя экономическое сотрудничество с Москвой с 2022 года. По логике Китая, чем дольше длится война, тем более вероятным становится распад РФ и возобновление территориальных вопросов вдоль ее нынешней законной границы.

Это касается не в последнюю очередь тех нынешних российских и бывших китайских территорий на Дальнем Востоке, которые царская империя получила от династии Цин в результате так называемых "неравноправных договоров" 19-го века. В том числе Айгунского договора 1858 года и Первой Пекинской конвенции 1860 года.

Территории, переданные по этим актам, сегодня принято называть "Внешней Маньчжурией", также они неофициально именуются "Зеленой Украиной" в связи с украинскими поселенцами, переселившимися туда после присоединения китайской территории к поздней империи Романовых.

В сентябре 2024 года президент Китайской Республики, то есть Тайваня, Уильям Лай предложил Народной Республике, что если она заинтересована в ирреденте, то это должно касаться прежде всего тех северо-восточных китайских территорий, которые Россия потеряла во время так называемого "века унижения" Китая.

Если Пекин действительно тайно способствует коррозии российского государства через продолжение российско-украинской войны, это было бы рискованной стратегией. Распад России не только создаст зону нестабильности к северу от Китая.

Если Россия действительно распадется в результате войны, некоторые из ее североазиатских стран-преемниц, выходящих из нынешней псевдо-федерации, могут стать государствами, обладающими ядерным оружием. Окажутся ли российские атомные боеголовки в одном или в нескольких государствах-преемниках нынешней Российской Федерации, возможно, и не будет так существенно.

В большинстве построссийских государств и территорий будут проживать в основном этнические русские. Несмотря на отрыв друг от друга, они могут испытывать достаточную трансграничную солидарность, чтобы поддерживать друг друга в борьбе с нероссийским ирредентизмом, в том числе китайским.

Заключительные замечания

Независимо от того, победит ли Россия в войне против Украины или потерпит впечатляющее поражение, международные последствия любого из этих сценариев будут значительными.

Победа России полностью расстроит систему ООН, а также режим нераспространения ядерного оружия. Она может даже включать в себе, как указала Буджерин в "Bulletin of the Atomic Scientists", взрыв одной или нескольких ядерных боеголовок.

Если же Россия потерпит унизительное поражение в Украине, возникшая политическая нестабильность в Москве будет иметь более широкие последствия. Так или иначе, она перекинется на сферу международной безопасности.

Российско-украинская война создала множество политических и экономических возможностей для Китая и стран Глобального Юга. Но ее негативные последствия и глобальные риски также накапливаются не только для Украины и Запада, но и за их пределами.

Ближайшие недели и месяцы покажут, насколько сильны пацифистские или воинственные, склонные или не склонные к риску силы в различных значимых незападных странах.

Захотят ли и смогут ли Пекин и/или другие влиятельные незападные столицы воспользоваться возможностью убедить Москву прекратить огонь по всей линии фронта, то есть и внутри России?

Заинтересованы ли такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, в мире настолько сильно, чтобы использовать свое международное влияние для того, чтобы принудить Россию к серьезным переговорам?

Признают ли крупные незападные страны свою общую с Западом заинтересованность в справедливом мире между Украиной и Россией? А также в том, чтобы не допустить капитуляции Украины, к которой стремится Кремль?

Будут ли Пекин и другие незападные страны готовы и способны заставить Кремль выйти из войны запасным путем, а не по аллее победы?

Амбивалентная ситуация, которую создала Украина своим вторжением в Курскую область с начала августа 2024 года, может стать последним шансом предотвратить дальнейшую эскалацию и распространение войны за пределы российско-украинской линии фронта.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

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