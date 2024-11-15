Ценность жизни на дороге должна быть отражена в санкциях для системных нарушителей ПДД

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не виконує свого завдання із стримування водіїв від вчинення порушень правил дорожнього руху. Низькі штрафи та відсутність механізмів боротьби з повторними порушеннями не стримують, а навпаки підштовхують українців нехтувати правилами дорожнього руху (ПДР), що в результаті часто призводить до трагічних смертельних ДТП.

Пішохідний перехід – зона небезпеки в Україні

Підозрюю, що кожен пішохід в Україні бував у ситуації, коли його не пропустив на пішохідному переході водій, який дуже кудись поспішав. Або щонайменше був свідком такого роду ситуацій:

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Як наслідок нехтування правилами проїзду пішохідних переходів, українське суспільство стає свідком жахливих трагедій, у яких гинуть не тільки цивільні, а й військовослужбовці. За даними патрульної поліції, у 2023 році за видом ДТП "наїзд на пішохода" зареєстровано 931 загиблих й 6006 травмованих осіб. Серед них порушення правил проїзду пішохідних переходів було визначено як причину 1642 ДТП, у яких 106 осіб загинуло та 1643 травмовано.

Такій ситуації сприяє КУпАП. Адже порушення проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах є одним з "найдешевших порушень". За умови, що таке порушення помітить патрульна поліція, водій сплатить 340 гривень. При цьому такий водій може вчиняти таке порушення безліч разів. До жодних негативних наслідків, окрім сплати 340 гривень, це не призведе.

Якою була б реакція у Польщі?

За порушення правил проїзду пішохідних переходів у Польщі водій сплатить один із найбільших штрафів – 1500 злотих, а при повторному порушенні протягом 12 місяців – вже 3000 злотих. Це приблизно 31 тисяча грн.

Однак, найбільший негатив для водія полягає не у штрафах, а в нарахуванні штрафних балів. За таке порушення водієві нарахують найбільшу кількість балів – 15 із 24 допустимих. Таким чином, у разі повторного вчинення протягом року водій перевищить граничну кількість балів і буде позбавлений права керування до моменту успішної повторної здачі іспитів.

Таким чином у Польщі наявний механізм боротьби із поведінкою водія, який систематично допускає грубі порушення правил дорожнього руху, шляхом нарахування штрафних балів. У випадку, якщо штрафу недостатньо для виправлення поведінки водія, для такого водія наступають більш негативні наслідки у вигляді позбавлення права керування.

Яка ситуація із іншими порушеннями?

Ситуація із порушенням правил проїзду пішохідних переходів є типовою. Наприклад, порушення правил проїзду перехресть є на третьому місці в рейтингу офіційних причин ДТП. Порушення правил обгону або проїзд на "червоне" часто стає причиною жахливих трагедій з великою кількістю жертв в одному ДТП, наприклад як сумнозвісне ДТП у Харкові у 2017 році. Однак, за такі правопорушення водій сплатить лише 510 грн штрафу. І знову лише за умови, якщо це помітить патрульна поліція, адже систем автоматичної фіксації в Україні поки що немає.

Кардинально іншою є ситуація у Польщі. За проїзд на "червоне" або обгін у зоні дії знаку "Обгін заборонено" водієві буде нараховано максимальну кількість штрафних балів – 15 з 24 допустимих. За порушення правил проїзду перехресть водієві нарахують від 8 до 12 штрафних балів (в залежності від ступеня небезпеки). Таким чином, повторне друге або третє порушення протягом року призведе до позбавлення права керування.

Як може діяти Україна?

Запровадження штрафних балів є комплексним та дієвим рішенням, яке дозволяє впливати на водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Однак, таке рішення потребує не тільки зміни законодавства, а й створення та налагодження системи обліку штрафних балів, що є викликом в умовах війни.

Однак, така складність не привід нічого не робити задля зменшення смертності на дорогах. Як проміжне рішення на шляху до штрафних балів, може бути запровадження прогресивної системи санкцій для повторних грубих порушень правил дорожнього руху, які часто призводять до смертельних ДТП. Цей самий принцип вже успішно функціонує щодо керування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).

Прогресивна шкала за повторність полягатиме у:

збільшенні розміру штрафу при вчиненні відповідних порушень вдруге протягом року;

ще більшому збільшенні розміру штрафу та позбавленні права керування у разі, коли попередні два штрафи протягом року не вплинули на поведінку водія.

З цією метою я та мої колеги зареєструвати законопроєкт 12172, у якому реалізована зазначена прогресивна шкала щодо грубих порушень ПДР.



№ Порушення Правил дорожнього руху Стаття КУпАП Наявний стан Пропозиції у законопроєкті №12172 Перше порушення 2 раз (повторність протягом 1 року) 3 раз (повторність х2 протягом 1 року) 1 Порушення правил проїзду пішохідних переходів або ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах ч.1 ст.122 340 грн 340 грн 1020 грн 2550 грн + позбавлення права керування 6-12 міс 2 Проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника ч.2 ст.122 510 грн 510 грн 1020 грн 2550 грн + позбавлення права керування 6-12 міс 3 Порушення правил проїзду перехресть ч.2 ст.122 510 грн 510 грн 1020 грн 2550 грн + позбавлення права керування 6-12 міс 4 Порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду ч.2 ст.122 510 грн 510 грн 1020 грн 2550 грн + позбавлення права керування 6-12 міс

Запропонована у законопроєкті система:

можлива до реалізації в чинних правових й технологічних умовах й не потребує фінансових чи часових затрат; надішле суспільству сигнал, що ці види порушень є серйозними та небезпечними, а отже їх варто уникати; створить ефект стримування від вчинення повторних порушень правил дорожнього руху, які в результаті призводять до ДТП; дозволить зменшити смертність та травматизм на дорогах; не "вдарить по кишені" більшості спокійних та відповідальних водіїв, адже базова сума штрафу залишається незмінною.

Чи доречні такі зміни під час війни? Безумовно, так. Адже це "безкоштовний" для держави інструмент, який дозволяє зберегти життя, боротися із системними порушниками правил дорожнього руху й навіть збільшити надходження до бюджету. Тому закликаю своїх колег підтримати законопроєкт 12172 та запровадити описаний механізм боротьби із зухвалими водіями та допомогти берегти життя у тилу.

Олександр Горенюк

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