В следующем году будут выборы

"Наступного року будуть вибори!", – вже вкотре чую ці слова від різних людей і читаю в пресі. Чесно кажучи, доволі сильно задовбав цей цирк: "У всіх почалась активна підготовка до виборів", "Вона розгорнула штаб", "два блогера і один банкір роблять партію", "ветеранів і волонтерів по регіонах уже кличуть в різні списки", "буде ребрендинг "Слуги Народу", "ти з нами, чи з ними?", "Шмигаля вже міняють на Чернишова".

Зупиніться, будь ласка!

В політичній боротьбі є такий термін як "працевлаштувати". Його застосовують до опонентів. Якщо ти з кимось борешся (або хтось з тобою (або всі з усіма)), то ти його можеш "працевлаштувати", змусивши вирішувати купу створених тобою проблем. Найдосвідченіші політики створюють тобі проблеми чужими руками, щоб лицемірно протягувати свої у жесті підтримки. За цей час опонент виснажується і не приносить користі на своєму місці ну і, трохи пізніше, його можна буде добивати.

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Так от, я не чув ніяких серйозних підстав для виборів. Схоже, що за ними скучила частина політиків та політтехнологів, і вони одне одного "працевлаштували". В результаті всі зайняті та втомлені і часу дивитись, що там показує Deep State доволі мало, а щоб робити щось в цьому напрямку – часу просто нема. Кожен хоче всіх врятувати, бо месія саме він (чи вона). Вибори!

Я розумію, що вибори дозволять, на якийсь час, спустити пар і негатив в суспільстві. Але вони матимуть і купу наслідків. Наприклад, ще рік тому частина наших політтехнологів чесно пішла робити на території росії ІПСО різного рівня якості. Зараз я вже бачу як вони, з усіма набутими здібностями, починають перемикатися на політичних опонентів всередині України.

Передвиборна кампанія різко переключить нас з режиму боротьби зі спільним ворогом в режим пошуку винних серед себе. В поливанні брудом інших, в створенні коаліцій проти когось.

Уявіть, що нашим військовим треба було б воювати не тільки з російською армією, а ще і з сусідніми своїми підрозділами за ті самі посадки. Це постійно відбувається у виконавчій владі у вигляді боротьби за повноваження. Але, у випадку виборів, це явище прийде на кожну кухню з властивою для української політичної боротьби безкомпромісністю. Але кухня, то пів біди – це прийде в кожен окоп.

Чесно кажучи, якщо поставити себе на місце ворога, і захотіти розколоти Україну зсередини – кращого способу, ніж дати всім відчуття що скоро вибори, не знайти. Під час виборів політики переходять в інший режим – режим безкомпромісності щодо інших і ще більшого популізму щодо громадян. Режим ще простіших відповідей на ще складніші питання.

Режим, де рішеннями найбільших проблем все частіше стають не способи, а імена. В цьому режимі ми можемо настільки вчепитись одне одному в горлянки, що не помітимо за вікном російський танк. При чому вибори для цього проводити не потрібно. Просто дати надію політикам і технологам. Цього буде достатньо щоб забрати і так дефіцитні ресурси від фронту на користь боротьби між собою.

Шановні політики і активісти, доволі скоро ви можете зрозуміти, що вас намахали. Дивіться, щоб на той час не було пізно окопувати Дніпро. Є, правда, і інший варіант. Якщо росія зрозуміє наскільки їй вигідні вибори у нас і перехід українців від військової боротьби до політичної, то вона може для такого карнавалу навіть піти на короткочасну заморозку фронту для консолідації сил, поки ми розвалюємо самі себе.

Якщо ми не розвалимо країну на фазі виборчої кампанії – ми точно справимся на фазі формування коаліції і подальших війн всередині неї.

Найкращим, як на мене, сценарієм для всіх було би прийняття поточною владаю факту, що виборів найближчим часом не буде. А коли будуть підстави для відміни військового стану, то шансів не буде вже у них на переобрання. Бо після війн (особливо якщо їх не виграли) народ схильний згадувати не безсонні ночі своїх обранців, а їхні помилки.

Черчилль, який пообіцяв своєму народу кров, сльози і піт, слова дотримав. Війну він виграв, а вибори одразу після неї – ні. Але мені зараз не треба пояснювати вам, хто такий Черчилль. А хто такий Клемент Еттлі ви не факт що знаєте. Хоча саме Лейбористам з ним на чолі Черчилль і програв. Думаю, ви розумієте про що я.

Зараз треба боротись за виживання країни у війні яку ми не виграЄмо. А не за місця у списках на виборах, яких може просто не бути.

Але, як написав мій товариш (в минулому журналіст, а зараз військовий) Олексій Бик: "якби я був оптимістом – я би сказав що нас чекає довга війна на виснаження. Але я песиміст – тому думаю, що будуть вибори".

Віталій Дейнега

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