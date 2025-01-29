Как ситуация в Южной Корее меняется в пользу Украины

Автори: Юрій Пойта, запрошений науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки Катерина Красіна, стажерка New Geopolitics Research Network Реклама:

Після повномасштабного вторгнення Росії Південна Корея набула значення для України як один із найбільш перспективних партнерів в Азії. Держава надавала гуманітарну, фінансову і нелетальну допомогу, та через треті країни – озброєння, ставши більшим постачальником артилерійських боєприпасів Україні, ніж усі європейські країни разом.

Якісно новий розвиток українсько-південнокорейського оборонного партнерства міг відбутися на фоні відправки військ КНДР для війни проти України, яка розглядалася урядом Кореї та правлячою партією "Сила народу" як "злочин проти людяності", "виклик міжнародному миру" та "загроза національній безпеці Кореї". На той момент Україна була зацікавлена в придбанні широкого спектру озброєння Південної Кореї, включаючи ППО, радари, системи РЕБ, артилерію та бронетанкову техніку.

Проте домінування в парламенті опозиції – "Демократичної партії Кореї", яка характеризується відносно дружньою політикою до Росії та Китаю та виступає категорично проти надання військової допомоги Україні, значно зменшило можливості для розвитку українсько-південнокорейського оборонного співробітництва. Як наслідок, візит Міністра оборони України в листопаді 2024-го до Сеулу не приніс постачань південнокорейського озброєння до України.

Ситуацію ще більше погіршила спроба президентом Кореї Юн Сок Йолем в грудні 2024-го ввести надзвичайний стан. Внаслідок такого вчинку, президент і його оточення опинилися під слідством та загрозою імпічменту, робота уряду була фактично паралізована. В той час як "Демократична партія" намагалась зруйнувати рейтинг правлячої партії, що дало б переваги та перемогу опозиції на наступних виборах. Таким чином, до влади в Кореї прийшов би досить дружній до Росії уряд, що поставив би під загрозу українсько-південнокорейську оборонну співпрацю.

Зміни на користь України

Водночас, станом на зараз ситуація для України має тенденцію до покращення, та обережного оптимізму.

По-перше, введення надзвичайного стану завдало удару персонально по рейтингу президента (наразі його усунення з посади підтримують 57% населення), але не зруйнувало рейтинг його політичної партії. Останні соціологічні опитування Embrain Public, Case Stat Research та Korea Research, опубліковані National Barometer Survey в січні цього року демонструють, що "Сила народу" поступово відновлює свої позиції, та практично зрівнялася з "Демократичною партією". Зараз на першому місці в рейтингу підтримки політичних сил перебуває саме правляча партія (38%), на другому – "Демократична партія" (36%), в той час як в грудні 2024 року "Силу народу" підтримували лише 26%.

По-друге, незважаючи на те, що лідер "Демократичної партії" Лі Чже Мьон наразі має найбільший рейтинг, він поступово втрачає свою популярність: за три тижні 2025 року його підтримка зменшилася з 31% до 28%. Це обумовлено негативним ставленням частини населення до "Демократичної партії" та особисто до нього. Наприклад, Демократичну партію звинувачують в так званій "законодавчій диктатурі", коли партія в режимі "нон-стоп" робила подання на імпічменти проти урядовців, що фактично блокувало роботу уряду. Крім цього, на думку правлячої партії, "законодавча диктатура" є політичним інструментом для захисту від судового переслідування Лі Чже Мьона, якому загрожує низка судових процесів за хабарництво, корупцію, надання неправдивої інформації та маніпуляції на виборах.

По-третє, правляча партія має потенціал для консолідації своїх прихильників. За даними вищезгаданого опитування, якби зараз проводились вибори президента, то Лі Чже Мьон отримав би 28% голосів, міністр зайнятості та праці та один з найбільших послідовників чинного президента Кім Мун Су – 14%, мер міста Тегу Хон Чун Пьо, та мер Сеулу О Се Хун – 7% та 6% відповідно. Три останніх політика належать (або близькі) до правлячої партії, тому, якщо "Сила народу" висуне єдиного кандидата, він має можливість консолідації голосів та перемоги на виборах.

По-четверте, розрив між Лі Чже Мьоном та будь-яким кандидатом від "Сили народу" швидко зменшується, та вже становить лише декілька відсотків. За даними січневих опитувань соціологічної служби Embrain Public, у випадку змагання "один-на один", Лі Чже Мьон та О Се Хун (або Хон Чун Пьо) отримали б по 41% голосів. У випадку протистояння з Кім Мун Су, Лі Чже Мьон випередив би його з результатом 42% проти 38%, з Хан Дон Хуном - 39% проти 33%. В той час як попередні опитування цього ж року показували, що Лі Чже Мьон випереджав будь-якого супротивника на 20-30%.

Отже, навіть у випадку імпічменту президента Юн Сок Йоля, та призначення дострокових президентських виборів, "Демократична партія" вже не має можливості гарантованої перемоги. Якщо правляча партія виставить єдиного кандидата, який консолідує підтримку своїх виборців, перемога представника "Сили народу" стає досить реальною. В такому разі, це може активізувати відносини між Україною та Південною Кореєю, включаючи військове та військово-технічне співробітництво.

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