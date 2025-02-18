Закончится ли второе президентство Трампа так же, как первое Януковича?

Во многих отношениях Соединенные Штаты и Украина не могут быть более разными: если США – относительно старая федеративная демократия с большим населением и экономикой, то Украина – молодая унитарная демократия, население и экономика которой составляют лишь малую часть американской.

Украинская партийная система крайне нестабильна, в то время как американская состоит из двух основных партий, которые доминируют в политике уже более 150 лет. Можно перечислить еще множество отличий.

Несмотря на это, Соединенные Штаты 2025 года при новоизбранном президенте Дональде Трампе и Украина 2010 года при новоизбранном президенте Викторе Януковиче в чем-то поразительно похожи.

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Уже девять лет назад американская и украинская политики оказались странным образом связаны друг с другом благодаря печально известной политической фигуре Пола Манафорта.

Плодовитый агитатор и манипулятор для авторитарных правителей по всему миру, Манафорт был заметен в Киеве в 2004–2010 годах, а шесть лет спустя оказался в центре внимания в Вашингтоне.

Он сыграл свою роль в становлении самых противоречивых президентов Украины и США – Виктора Януковича и Дональда Трампа. Взаимодействие Манафорта с Януковичем (на протяжении нескольких лет) и Трампом (на протяжении нескольких месяцев) предшествовало их впечатляющим победам на президентских выборах 2010 и 2016 годов соответственно.

Более того, политические успехи Януковича и Трампа схожи еще и тем, что оба получали поддержку из России в ходе важнейших избирательных кампаний.

Конечно, участие Москвы в украинской и американской предвыборной политике было разной интенсивности и с разными результатами.

В Украине Кремль до 2014 года всегда был важнейшим участником внутренних дел. Москва использовала множество как тайных, так и не очень тайных агентов и инструментов.

Тем не менее постоянное подрывное воздействие Кремля на украинскую государственность оказалось недостаточным, чтобы обеспечить победу пророссийского Януковича на президентских выборах 2004 года, в проведении которых Москва принимала самое активное участие.

В США, напротив, именно президентская кампания Дональда Трампа в 2015–2016 годах и его публичный призыв к России "найти пропавшие 30 000 электронных писем (его конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон)" побудили Кремль вмешаться в соревнование между Трампом и Клинтон.

Если Кремль прямо и открыто вмешивался во внутренние дела Украины, то взаимодействие Москвы с Трампом было более скрытным и косвенным. Насколько нам известно, это не было полномасштабным политическим сговором между кампанией Трампа и Кремлем, подобно многочисленным случаям сотрудничества между Москвой и пророссийскими украинскими политиками.

Однако вмешательство российских спецслужб в американскую избирательную кампанию 2016 года было масштабным. Об этом говорится в пятитомном докладе Специального комитета Сената США по российским кампаниям активных мер и вмешательству в американские выборы 2016 года. Он был опубликован в 2019–2020 годах.

Изменила ли деятельность России в 2016-ом узкий результат президентских выборов того года или нет, и обязан ли таким образом Трамп своим политическим взлетом Москве? Этого мы никогда не будем знать точно.

Ясно лишь то, что избирательная кампания-2016 в США развивалась бы иначе без участия России. То же самое можно сказать и обо всей истории внутренней украинской политики до 2022-го.

Есть и другие интригующие совпадения в биографиях Януковича и Трампа. Их подход к политике транзакционен, циничен, патриархален и не отягощен ограничениями ценностей, норм и идеологии.

На момент избрания президентами в 2010 и 2014 годах Янукович и Трамп были осужденными преступниками. То, что они нарушили закон, было известно массам, но это не помешало украинской Партии регионов и американской GOP выдвинуть их на пост главы государства. Хотя в большинстве других демократических стран такое развитие событий вряд ли было бы возможным.

Более того, есть определенные параллели в том, как Янукович и Трамп пытались получить и удержать власть.

В 2004 году, будучи премьер-министром Украины, Янукович попытался стать президентом путем масштабных фальсификаций во втором туре четвертых с 1991 года президентских выборов в Украине.

Попытку незаконно захватить власть предотвратил Верховный суд Украины, который признал результаты выборов недействительными и постановил провести повторное голосование. Его Янукович предсказуемо проиграл.

В начале 2021 года Дональд Трамп как уходящий 45-ый президент США попытался отменить результаты президентских выборов 2020-го. В частности подстрекая толпу к штурму здания Капитолия в Вашингтоне и не давая Конгрессу официально признать победу Джо Байдена.

Эта попытка переворота была предотвращена вашингтонской полицией и Конгрессом, который продолжил утверждать результаты выборов. После этого Москва публично поддержала Януковича и Трампа, которые не признавали свое поражение на выборах 2004 и 2020 годов соответственно.

Весной 2010 года бывший премьер-министр Янукович в итоге выиграл президентские выборы в Украине у действующего премьера – женщины. Набрав менее 50% голосов. Янукович получил 49,33%, а Юлия Тимошенко – 46,03%.

Четырнадцать с половиной лет спустя бывший президент Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в 2024 году у действующего вице-президента – женщины. Также набрав менее 50% голосов. В то время как Трамп получил 49,8% голосов избирателей, Камала Харрис набрала 48,3%.

Более того, победам Януковича и Трампа в 2010 и 2024 годах в меньшей степени способствовали Манафорт или/и Россия. Они скорее стали результатом неумелости украинских и американских демократических политтехнологов и политиков.

Оба эти судьбоносные голосования, вероятно, могли бы выиграть две демократические претендентки–женщины, если бы их политические союзники и менеджеры вели себя более умно.

В частности, два действующих президента – Виктор Ющенко и Джо Байден – не оказали Тимошенко и Харрис достаточной помощи для победы.

Ющенко отказался поддержать Тимошенко во втором туре президентских выборов в Украине в 2010 году. А Байден слишком поздно снял свою кандидатуру с президентской гонки в США в 2024-ом.

Таким образом Ющенко и Байден стали отчасти соучастниками судьбоносных электоральных триумфов антидемократов Януковича и Трампа.

Однако наибольшее сходство между Януковичем и Трампом заключается в их тесных связях с самыми богатыми магнатами своих стран. А также в готовности обоих нарушать внутренние порядки и внешние отношения своих стран.

Янукович в 2010 году и Трамп в 2024-ом пользовались открытой и явной поддержкой богатейших людей своих стран – Рината Ахметова и Илона Маска соответсвенно, а также ряда других сверхбогатых "олигархов".

В 2010–2013 годах Янукович пытался воссоздать украинскую плутократию, возникшую в 1990-х после распада Советского Союза. В отличие от него, Трамп в настоящее время занимается установлением изоляционистской олигархии, которая была бы совершенно новой для современных Соединенных Штатов (или в некотором смысле вернёт их в XIX век).

В 2010–2013 годах Янукович подорвал зарождающуюся демократию, западную интеграцию и освобождение Украины от опеки России, совершив ряд политических поворотов. Среди прочего, в 2010 году Янукович инициировал изменение Конституции в своих интересах и исключил цель вступления Украины в НАТО из закона "Об основах национальной безопасности". В конце 2013 года он отказался подписывать уже парафированное Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как известно, эта отсрочка начала евроинтеграции Украины в последний момент вызвала протест на киевском Майдане Независимости, который стал известен как Евромайдан. Янукович попытался жестоко подавить это несогласие и тем самым превратил поначалу малочисленный протест в восстание по всей стране, в котором приняли участие миллионы человек.

Евромайдан перерос в кровавое противостояние и в конечном итоге в историческую Революцию достоинства. А она привела к бегству Януковича из Киева, отстранению его от должности президента парламентом Украины, восстановлению Конституции, измененной при Януковиче, и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

К сведению: оккупация Россией Крыма и таким образом война против Украины начались еще 20 февраля 2014 года. Иными словами, военное нападение Москвы на Украину регулярными российскими войсками началось до того, как произошли все эти события, а не, как принято считать, в ответ на них.

То, что происходит сейчас и может произойти в ближайшее время при президентстве Трампа в США, отличается от траектории развития Украины при Януковиче. Поскольку государства и общества Соединенных Штатов и Украины не похожи, эти различия не должны вызывать удивления.

Тем не менее на абстрактном уровне 47-ой президент США в настоящее время предпринимает попытку изменить направление американских внутренних и внешних дел таким же образом, как это пытался сделать четвертый президент Украины в своей стране в 2010–2013 годах.

Судя по всему, политические институты и международные отношения Соединенных Штатов при Трампе переживают переход, глубину которого все больше сравнивают с тем, что было предпринято в Украине при Януковиче.

Вопрос на миллион долларов, который становится все более актуальным с каждой неделей, заключается в том, может ли финал президентства Трампа в конечном итоге оказаться похожим на финал президентства Януковича.

Конечно, полный импичмент Трампа, который был бы эквивалентен отстранению Януковича от должности президента Украины украинским парламентом в конце февраля 2014 года, будет иметь политически иной результат. Трамп будет просто заменен вице-президентом Дж. Д. Вэнсом, который идеологически близок Трампу.

В отличие от него, Януковича на три месяца сменил спикер парламента Александр Турчинов, который был в оппозиции к Януковичу. Турчинов стал исполняющим обязанности президента Украины до вступления в должность новоизбранного президента Петра Порошенко, также оппозиционного Януковичу политика, в июне 2014 года.

Несмотря на эти и многие другие различия, будущая траектория политического развития Соединенных Штатов может в некоторой степени напоминать украинскую в 2010–2014 годах.

Все более антидемократическая, дисруптивная, плуто- или автократическая, а также в конечном итоге непопулярная политика администрации Трампа может привести к массовым демонстрациям, напоминающим украинское восстание против Януковича в конце 2013 года.

В худшем случае противостояние между администрацией Трампа и протестным движением по всей стране может перерасти в насилие и привести к столкновениям, не уступающим украинским в начале 2014 года, а то и хуже.

Международные последствия такой внутренней эскалации в Соединенных Штатах могут быть ещё более масштабными, чем трагические последствия внутренней дестабилизации Украины одиннадцать лет назад.

Основываясь на ранее подготовленных планах, Кремль в феврале 2014 года быстро воспользовался снижением способности Киева реагировать на внешнюю интервенцию. В марте 2014 года Россия аннексировала украинский черноморский полуостров Крым. А в апреле 2014-го, по определению Якоба Хаутера, РФ начала "делегированную межгосударственную войну" на материковой части восточной Украины.

Будучи самой мощной военной сверхдержавой в мире, Соединенные Штаты не должны бояться иностранного вторжения, оккупации и аннексии со стороны другой страны – до тех пор, пока США не распадаются на части.

Однако массовые протесты в США, подобные украинским в конце 2013 года, и их эскалация в начале 2014 года будут иметь последствия далеко за пределами Соединенных Штатов.

Если нынешнее разрушение политических институтов, экономических отношений и внешних связей администрацией Трампа продолжится, американское гражданское общество рано или поздно может отреагировать так же, как украинское в 2013 году.

Приведет ли это также к глубоким изменениям во внутренней и внешней политике США, как это произошло в Украине в 2014 году, пока не ясно.

Американские беспорядки, даже если они будут бурными и насильственными, не сделают США столь же уязвимыми, как Украину в начале 2014 года.

Тем не менее несомненно то, что внутренняя дестабилизация в Соединенных Штатах будет иметь далеко идущие международные последствия. Они в конечном итоге могут оказаться еще более трагичными, чем отголоски Революции достоинства для безопасности Украины одиннадцать лет назад.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Шведского института международных отношений (UI).

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