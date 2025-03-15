Конец мирового порядка и уроки выживания

Поточна система світового порядку відходить у небуття. Як і напередодні Першої світової прірва між глобальним політичним устроєм і актуальною картиною розподілу сил та ресурсів стає дедалі глибшою. Демократія демонструє себе як недієздатна форма існування суспільства в умовах поточної гібридної війни, яка все інтенсивніше охоплює Європу, а тоталітаризм відчув запах крові та тотальної безкарності. Експерти впевнені – війна в Україні це не про окупацію територій, а про зміну поточного світового порядку, і цей процес вже не зупинити. Світ стрімголов несеться в безодню.

Про неминучість третьої світової війни сьогодні можна почути чи не із кожної праски. Як і перед повномасштабним вторгненням в Україні, така перспектива здається занадто сюрреалістичною та маловірогідною – адже повірити, що поточний прогрес, досягнення науки, розвиток технологій, зусилля гуманітаризму можна "помножити на нуль" та відкинути людство на сотні років назад. Проте заперечення ймовірності війни викликають у мене почуття дежавю. Ми все це бачили в Україні. Уже навіть розбещені комфортом та ілюзією безпеки європейці всерйоз сприймають цю загрозу.

В гарячому котлі не буває прохолодних місць

Чому нова глобальна війна неминуча? По-перше, усім садистам при владі стало остаточно зрозуміло, що міжнародна система права не існує, тож жодних наслідків боятися не варто. Як зауважив на одній із нещодавніх зустрічей очільник ГУР Кирило Буданов, світ завжди був таким, просто певний час було затишшя, а "слово сили і право сили існувало завжди" і ця перерва між бурями вже завершилася. На сьогодні маємо мільйони постраждалих від бойових дій – поранених, вбитих, закатованих. І навіть проблиску надії на відновленні справедливості немає. Буданов відверто каже, що світ вже у процесі світової війни – із катівнями і фактично концентраційними таборами, створеними режимами путіна та Асада. А скільки мість на планеті залишаються поза доступом гуманітарних місій та правосуддя? Від гарвардського професора, який усе життя займається переговорами у зоні бойових дій, я чула, що найстрашніше місце на планеті, на його думку, це Північна Корея, де панує тотальна диктатура. Він розповідав випадок із власного досвіду, коли просто у нього на очах за вказівкою влади люди заморили себе штучно голодом, щоб створити необхідну картинку для відеокамери гуманітарної місії WFP.

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Західний блок VS тоталітарний БРІКС

По-друге, так само, як і на початку минулого сторіччя, коли у світі склався дисбаланс сил між старими буржуазними державами та новими індустріальними країнами, які прагнули перерозподілу світових ресурсів і боролися за ринки та вплив, сьогодні маємо новий зсув на світовій мапі. Сучасний дисбаланс проявляється в невідповідності пихатості країн "першого світу" та амбіціями, потенціалом та швидкозростаючими економіками, які досі називають країнами "другого і третього світу". Західні держави втрачають економічну перевагу через швидкий розвиток нових гравців.

Зубожіння Заходу та азійський бум

Не секрет, що благополуччя населення західних країн вже далеко не на тому рівні, яким воно було 10-20 років тому. Звідси і голосування за Трампа у Штатах – в надії на вирішення внутрішніх питань і палке бажання німців повернути дешевий російський газ. "Ми втомилися платити ваш чек", – кажуть мені в дитячому садочку, який відвідує моя донька. Самі ж європейці діляться спостереженням: від американських туристів зиску немає, вони геть не витрачають коштів, відвідуючи європейські столиці. Натомість – туристи з азійських країн спустошують полиці люксових брендів, демонструючи красномовно, де сьогодні накопичені капітали. І це лише побутовий прояв поточного дисбалансу сил в світі.

За даними McKinsey, економіки Азії спільно стали домінуючою силою у світовій економіці, забезпечуючи понад половину ключових глобальних показників. Це підкреслює зростаючу роль регіону у п’яти основних сферах: світовий порядок, технологічні платформи, демографічні процеси, енергетичні та ресурсні системи, а також фінансові ринки. Сьогодні Азія – не просто один із центрів глобального розвитку, а головний драйвер змін, який визначає майбутнє світової економіки. І вони зовсім не згодні зі світовим порядком, який досі вважається панівним.

Захід нам допоможе?

З часу завершення Другої світової війни безпекова концепція Європи полягає в тому, що Штати прикриють її ядерним щитом. Ця тепла ванна мала настільки заспокоюючий ефект, що нині нездатність європейських країн до самооборони проходить червоною ниткою крізь порядок денний безпекових зібрань: катастрофічна нестача озброєння, неспроможність виробничих потужностей, неготовність людей воювати. Проте на безпековій конференції в Мюнхені віце-президент США Венс дав європейцям зрозуміти у доволі зверхній манері: порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих. При цьому США кажуть відверто – у росії, яка є ключовою загрозою для Європи, вони не вбачають першочергового ворога, для них загроза №1 – це Китай і задля запобігання створення ним потужних альянсів Штати готові у деяких сферах піти на зближення із рф.

Ядерне стримування

Та чи дійсно ядерна зброя є ефективним засобом стримування? Щоб завдати суттєвої шкоди рф від ядерного удару, потрібно буквально перетворити її територію, кажучи словами російських пропагандистів, "на радіоактивний попіл". Ядерний приліт по Москві навряд чи матиме катастрофічні для "імперії" наслідки – вони й самі були б готові її спалити, якби була така стратегічна необхідність. А тепер уявіть удар ракети з ядерним носієм по Парижі, Лондоні або Берліні. Одного такого залпу було б достатньо для капітуляції – як удар по Хіросімі й Нагасакі для Японії. При цьому Європа визнає, що вона вже давно у гібридній війні. За останні три роки на території європейських країн було здійснено півтори сотні терактів, пошкоджень інфраструктури, кібератак, спроб впливу на вибори, інформаційних кампаній та хвиль так званої дестабілізаційної міграції.

Ілюстрація приписуваних росії гібридних операцій на території НАТО з лютого 2022 року по листопад 2024 року

Блакитним - Передвиборчі та інформаційні кампанії – 35%

Синім - Атаки на критичну інфраструктуру – 33%

Помаранчевим – теракти – 20%

Зеленим - дестабілізаційна міграція – 12%

Відсоткове співвідношення приписуваних росії гібридних операцій у 4 ключових категоріях з лютого 2022 року по листопад 2024 року

Імпотенція демократії

Курси для офіцерів НАТО, які я відвідую другий рік поспіль у межах навчання, дали мені низку невтішних інсайтів. Демократична форма управління геть не підходить для воєнного часу, який вже фактично настав. Якщо західному блоку для прийняття рішень потрібна ціла низка засідань, нарад та згоди 32 членів альянсу, серед яких є відверті маргінали, то супротивник приймає миттєві рішення одноосібно та невідкладно надає наказ на виконання. Очевидно, що ні про яку стратегічну перевагу та обороноспроможність говорити не варто. Крім того, дивує, що маючи таку безпрецедентну можливість побачити на власні очі сучасну конвенційну війну, де щомісяця змінюється картина бою із застосуванням новітніх озброєнь та тактик, натовські бійці не використовують цю унікальну нагоду, виправдовуючись тим, що буцімто це буде свідченням того, що натовські війська перебувають на території України. Смішно.

Європа та мобілізаційна готовність

На одній з панельних дискусій в межах Мюнхенської безпекової конференції я задала питання із залу спікерам, серед яких були топ-посадовці, відповідальні за безпеку в Європі. "Сучасна війна – це все ще про людські ресурси та готовність людей вбивати ворога та вмирати за свою країну. І це вразливе місце Європи. Наскільки ймовірний такий сценарій, що у разі конвенційного вторгнення або принаймні загострення гібридної війни Європа просто капітулює або віддасть частину території – як то Польщу або країни Балтії. І… це запитання залишили без відповіді.

Капітуляція України означатиме остаточне падіння системи міжнародного гуманітарного права – або ж законів війни – та системи захисту прав людини. Наразі стає очевидним, що залишкам демократичного світу нема чого протиставити тоталітарному блоку, в якого є гроші, ресурси, численний людський ресурс, технології, нульова цінність життя та жага вирватись в авангард. Спадає на те, що нині самий час передивитись кіно про апокаліпсис, пройти курс виживання – з очищення води, видобування вогню та будівництва хиж із підручних засобів. А дивлячись на те, як до влади у звільненій від Асада Сирії прийшов один з лідерів Аль-Каїди, з потенціалом стати повноцінним суб’єктом міжнародної дипломатії, можна прогнозувати, що новою формою виживання нації будуть повстанські армії та партизанські загони.

Ірина Сєргєєва

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