Шесть советов производителям дронов

Російська війна в Україні показала, що дрони змінили стратегію та тактику війни. Вони стали ключовим інструментом для розвідки, коригування артилерії, ударів по тилу та боротьби з ворожими БПЛА. Безпілотники дозволяють невеликим підрозділам бачити далі, діяти точніше й ефективніше знищувати техніку та живу силу противника. Це означає, що країни, які готуються до майбутніх конфліктів, точно уважно дивляться та будуть дивитися на український досвід, і успіхи наших військових можуть принести також визнання для наших технологічних підприємців.

Українські підприємці зробили в 2024 році більше мільйона різних типів дронів, Це FPV-дрони-камікадзе для точкових ударів; комерційні квадрокоптери для близької розвідки; тактичні розвідувальні дрони середньої дальності; оперативно-стратегічні БПЛА для глибокої розвідки та ударів; баражуючі боєприпаси, що самостійно знаходять ціль; ударні дрони великої дальності для атак по тилу ворога; дрони для РЕБ і боротьби з ворожими БПЛА; а також логістичні дрони для доставки вантажів і евакуації. Серед наших нових ключових брендів зараз такі дрони, як PD-2, Raybird-3, Leleka-100, Furia, Valkiria, Довбуш, Shark, SkyKnight, Скіф, Magura, RAM II, Бобер, Грім, Rubaka та інші.

Сьогодні йде війна, та держава створює попит на продукцію мілтех, тому в цьому році буде вироблено ще більше дронів. Але після війни на наші мілітарі інновації точно будуть мати попит за кордоном, в тому числі тому, що наші технології не тільки battle-tested, а й також battle-innovated. Тобто технології не тільки тестуються нашим військами на полі бою, вони також мають дуже короткий час зворотного зв’язку для оновлення й вдосконалення – інженери можуть оперативно враховувати досвід фронту, щоби буквально за дні та тижні, а не місяці, втілювати нові функції, конструктивні зміни та адаптації під реальні бойові умови.

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Але якість дронів на полі бою не є запорукою їхнього успіху при потенційному експорті. Нещодавно на панелі конференції Ради з міжнародних зв’язків (Council for Foreign Relations) у Вашингтоні мене спитали, які поради я би дав таким підприємцям. Я сформулював наступні 6 порад:

Відмовтесь від Made in China комплектуючих

Перша й, мабуть, найважливіша порада для тих, хто планує виходити з дронами на експорт – повністю відмовтеся від китайських комплектуючих. У багатьох країнах НАТО діють чіткі обмеження щодо використання електроніки з Китаю, особливо коли йдеться про військове або подвійного призначення обладнання. Навіть якщо ваш дрон технічно якісний і успішно пройшов польові випробування, наявність китайських чипів, камер чи модулів зв’язку може автоматично закрити вам двері до серйозних контрактів.

Окрім нормативних бар’єрів, є також питання довіри та кібербезпеки. У США, Британії, Німеччині та інших країнах зростає занепокоєння щодо потенційних "бекдорів" у китайських компонентах і ризиків, пов’язаних з витоком даних чи втручанням в управління дронами. Це не параноя – це політична та безпекова реальність. Якщо ви хочете, щоби ваш продукт серйозно розглядали міністерства оборони або великі оборонні підрядники, він має бути максимально "чистим" з точки зору геополітики.

Організуйте професійну логістику

Друга порада – організуйте професійну логістику. Якщо ви всерйоз думаєте про масштабування та експорт, ваша компанія не може залежати від схеми "передали знайомим чи волонтерами у валізі" або "привезли бусіком через митницю". Такий підхід може працювати в умовах хаосу та обмежень воєнного часу, але він абсолютно непридатний для системної роботи з іноземними замовниками, особливо у сфері оборони. Кожна затримка, втрата або непрозора поставка – це репутаційний удар і ризик втрати контракту.

Побудова зрозумілої, легальної логістичної моделі – це не тільки про зручність, а й про довіру. Іноземні партнери хочуть бути впевненими, що ваша продукція виготовляється з доступних і передбачуваних компонентів, що ви здатні дотримуватись термінів поставок, і що ваша компанія не потрапить під санкції чи експортні обмеження через "сірі" ланцюжки постачання. Це означає – відкриті контракти з логістичними операторами, митне оформлення, склади, і, в ідеалі, локалізовані ланцюги постачання.

Приведіть до ладу технічну документацію

Третя порада – приведіть до ладу технічну документацію. Навіть якщо ваш дрон блискуче показав себе в бою, без повного пакету документації – від інструкцій до технічних характеристик і протоколів безпеки – він нічого не вартий на міжнародному ринку. Для іноземного замовника важливо не тільки "що" ви зробили, а й "як" це оформлено: наскільки прозоро описані можливості дрона, чи є сертифікати відповідності стандартам ISO, чи відповідає продукція вимогам НАТО STANAG для Uncrewed Aerial Vehicles (UAV). Це не бюрократія заради бюрократії – це мінімальна умова для допуску до тендерів і оборонних бюджетів.

Особливо критично – оновлювати документацію щоразу, коли ви вносите зміни в конструкцію чи програмне забезпечення. Якщо ви покращили дальність або додали новий софт, це повинно бути відображено в специфікації, протестовано, перевірено і внесено в технічні паспорти. Для іноземних армій це питання не лише якості, а й відповідальності – вони хочуть точно знати, що купують, і бути впевненими, що зміни не створюють нових ризиків. Без системного підходу до документації ви не зможете будувати довгострокові відносини з міжнародними партнерами.

Подбайте про захист своїх інтелектуальних прав

Четверта порада – подбайте про захист інтелектуальної власності. Якщо ваш дрон має унікальні інноваційні рішення – у сфері навігації, зв’язку, автономності чи модульності – це саме те, що приваблює іноземних партнерів. Але це також те, що може бути легко скопійовано без жодних компенсацій, якщо ви не подбали про юридичний захист. На глобальному ринку діє просте правило: поки ваша технологія не запатентована або не зареєстрована як авторське право – вона не ваша. Тому не зволікайте – визначте ключові елементи, які роблять ваш продукт унікальним, і найміть фахових юристів, які допоможуть вам їх захистити.

Важливо думати стратегічно: де ви хочете продавати свою продукцію – у США? в ЄС? в Азії? – і саме в цих юрисдикціях потрібно подавати заявки на патенти або захищати дизайн і програмне забезпечення. Це може здаватися дорого або складно, особливо на старті, але без цього ваш бізнес ризикує втратити найцінніше. Партнери можуть стати конкурентами, друзі – ліцензіатами без ліцензії. Нічого особистого – просто бізнес.

Юрисдикція має значення

П’ята порада – ретельно оберіть юрисдикцію для реєстрації своєї компанії. Якщо ви плануєте масштабувати виробництво та залучати інвестиції на зовнішніх ринках, структура власності і юридична "обгортка" вашого бізнесу мають велике значення. Реєстрація компанії виключно в Україні може бути виправданою для локальної діяльності або тільки торгівлі, але інвестори, особливо західні, зазвичай надають перевагу компаніям, які зареєстровані у знайомих і прозорих юрисдикціях – наприклад, у США, Великій Британії або країнах ЄС. Це спрощує структуру угод, захищає права інвесторів і відкриває доступ до іноземних ринків, державних програм і оборонних тендерів.

Варто пам’ятати, що такі ініціативи, як фонд D3 Еріка Шмідта, який уже інвестує в українські мілтех-стартапи, або урядова платформа Brave1, яка підтримує інновації у сфері оборони, – це скоріше позитивні винятки, ніж ринкове правило. Вони сигналізують про інтерес до українських технологій, але не змінюють загального ландшафту, де більшість західних інвесторів очікує юридичної прозорості, зрозумілої структури бізнесу та передбачуваних правил гри. Тому не варто покладатися лише на гранти чи окремі проєкти – важливо будувати бізнес так, щоби бути конкурентоспроможним і привабливим для будь-якого гравця на глобальному ринку.

Важливо також зважати на регуляторні та операційні аспекти. Можливо для морських дронів типу Magura, ситуація буде простіше, але якщо ваша компанія виробляє літаючі дрони, ви неминуче зіткнетеся з питанням дозволів на тестові польоти, сертифікації БПЛА, обмежень щодо подвійного призначення продукції тощо. Україна в цьому сенсі зараз – умовний "дикий Захід", де багато що можливо, але мало що формалізовано. У той же час, країни на кшталт Британії чи Німеччини можуть вимагати довгих погоджень і дозвільних процедур навіть для демонстраційних польотів. Це може серйозно загальмувати ваш прогрес, особливо якщо ви плануєте активно тестувати і демонструвати нові моделі.

Тому рішення про юрисдикцію варто ухвалювати не наосліп, а як результат зваженого аналізу: де ваші потенційні партнери? де легше оформити інвестиції? де найкращі умови для R&D, сертифікації, логістики? І не забувайте: виробництво, команди, інженерні офіси цілком можуть залишатися в Україні – це вигідно для патріотичного іміджу, та і для бюджету податки потрібні. Але глобальний масштаб часто вимагає глобального підходу до структури.

Серйозно поставтесь до корпоративного управління

Остання порада – серйозно поставтесь до корпоративного управління у своїй компанії. На ранніх етапах бізнесу може здаватися, що структура управління – це щось другорядне, але насправді вона визначає, наскільки вам будуть довіряти партнери, інвестори та й урядові структури також. Коли ви залучаєте фінансування, підписуєте контракти з іноземними замовниками, кожен з них оцінює не тільки ваш продукт, а й те, хто стоїть за компанією. Репутація – це не формальність. Це валюта довіри на міжнародному ринку, навіть на ринку військових технологій.

Варто також не ігнорувати ризики, пов’язані з PEP, токсичними зв’язками або конфліктами інтересів. Залучення людей з бездоганною репутацією в менеджмент і наглядову раду, зокрема незалежних експертів з досвідом у сфері оборони, технологій чи міжнародного бізнесу – це не розкіш, а необхідність. Прозора корпоративна структура – це те, що дозволяє вам проходити комплаєнс у великих інвесторів, відкривати рахунки в міжнародних банках і працювати з західними юрисдикціями без додаткових перевірок і сумнівів.

На якомусь етапі Українській академії корпоративного управління (Ukrainian Corporate Governance Academy), що навчає підприємців і керівників принципам сучасного корпоративного управління, напевно варто буде подумати про створення окремої програми або напряму саме для мілтех-компаній, з урахуванням специфіки сектору. Але навіть без цього – управління і репутація на всіх рівнях вашої структури не повинні підважувати якість ваших інноваційних продуктів.

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Важливо розуміти, що українські дрони – це не лише військова технологія, а повноцінні dual-use рішення, які мають величезний потенціал для цивільного застосування за кордоном. В агросекторі дрони використовуються для моніторингу врожаю, внесення добрив і точного землеробства. В енергетиці – для інспекції ліній електропередач, вітрових турбін і сонячних станцій. У сфері екологічного моніторингу та надзвичайних ситуацій – для розвідки важкодоступних або небезпечних зон, оцінки наслідків катастроф, пошуку людей після землетрусів чи повеней. В урбаністиці – для картографії, 3D-моделювання і планування міського простору. І це лише частина потенційних напрямів.

Отже, світовий попит на дронові технології стрімко зростає, і українські компанії мають шанс не просто вийти на цей ринок, а задати на ньому нові стандарти – якщо вони зможуть поєднати технологічну перевагу з прозорою структурою, захистом прав, професійним управлінням і відповідальністю перед партнерами. Але насамперед – ми маємо виграти війну. І на цьому шляху дрони залишаються одним із ключових інструментів, без якого не буде ані перемоги, ані майбутнього ринку. Тож успіху нашим військовим та підприємцям! І дякую за вашу роботу!

Владислав Рашкован

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