Геостратегические автоголы США в Восточной Европе

Странная попытка администрации Дональда Трампа выступить посредником в российско-украинском конфликте имела ряд последствий, которые затрагивают долгосрочные национальные интересы США.

Заметное отсутствие госсекретаря США Марко Рубио на прошлой неделе в Лондоне, когда проходили евро-американские консультации по прекращению российско-украинской войны, предвещало их результат. Попытка США выступить посредником между Москвой и Киевом провалилась. Любой, кто знаком с текущими событиями в Восточной Европе, мог предугадать, что новые старания Трампа найти компромисс между Россией и Украиной этим и кончатся.

За последние три года Кремль выдвинул список требований к Украине, которые нарушают основные нормы международного права, сложившегося после Второй мировой войны, и европейскую систему безопасности.

Реклама:

По сути, Москва требует от Вашингтона, Европы и всего остального мира отказаться от двух основополагающих принципов современного устройства межгосударственных отношений. А именно от территориальной целостности и национального суверенитета. При том что Украина является полноправным членом ООН.

В своем предложении по последнему раунду переговоров Вашингтон частично удовлетворил требования России. Администрация Трампа предложила, среди прочего, официально признать незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году и отменить официальную перспективу членства Украины в НАТО, которая существовала с 2008 года.

Уступки США являются скандальным событием в контексте международных отношений, которое подрывает мировую безопасность, демонстративно пренебрегая целостностью и суверенитетом полноправного члена ООН. Они также парадоксальны в контексте внешней политики предыдущих республиканских администраций Соединенных Штатов.

Письменная перспектива членства в НАТО была предоставлена Украине и Грузии на саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля 2008 года под руководством и по настоянию тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего.

Еще более странно, что в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео при первой администрации Трампа (2017–2021) выступил с официальной "Декларацией по Крыму". В ней Помпео от имени Госдепартамента США заявил, что "Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются придерживаться этой политики до восстановления территориальной целостности Украины".

Вторая администрация Трампа не только впечатляющим образом отменила прежнюю внешнюю политику Республиканской партии и одно из самых значимых обещаний первой администрации Трампа в отношении Украины.

Она пошла на эти и другие невероятные уступки Кремлю, не добившись при этом каких-либо ощутимых дипломатических успехов. Пока что не наблюдается ни смягчения российско-украинского конфликта, ни существенного изменения ситуации с нарушениями Россией целостности и суверенитета Украины.

Более того, демонстративный отказ США от международного права, западных принципов и собственных традиций внешней политики приводит к противоположным результатам.

Странное поведение Вашингтона на международной арене не только в отношении Украины, но и в других вопросах, как можно опасаться, будет поощрять Москву к еще более рискованным и агрессивным действиям, чем до сих пор.

Новый курс Трампа может даже ослабить пока преобладающий в Кремле отказ рискнуть прямой военной эскалацией с государством НАТО. Одним из кандидатов для такого нападения является член Североатлантического альянса Эстония. Именно там находится самый русский город за пределами России, Нарва. И именно это государство придерживается ограничительного подхода в отношении российских жителей, торговли и туристов.

После публикации скандального предложения Трампа Украине вероятность вторжения России в такую страну, как Эстония, возросла. Нападение на государство-член НАТО затронуло бы обязательства США по Вашингтонскому договору 1949 года, который установил альянс.

Хотя план Трампа якобы направлен на мир, он ставит США – по крайней мере, до тех пор, пока они будут серьезно относиться к Вашингтонскому договору – под угрозу прямой военной конфронтации с Россией.

Более того, обещание взаимной поддержки Североатлантического альянса сегодня подписали в общей сложности 32 европейские и американские страны. Это означает, что относительно небольшой вооруженный конфликт, например, в Прибалтике, может быстро перерасти в общеевропейскую или даже мировую войну.

Наиболее далеко идущие последствия того, какой разворот совершил Дональд Трамп, касаются мирового режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Россия, ее официальный политический друг Китай, а теперь и ее квази-коллаборант США являются официальными ядерными державами в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Когда Украина обрела независимость в 1991 году, она обладала тысячами атомных боеголовок, но согласилась стать государством, не обладающим ядерным оружием, в соответствии с ДНЯО.

В обмен на это Украина получила гарантии от пяти официальных ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Но только Франция и Великобритания по-прежнему соблюдают заверения о безопасности, данные Украине в декабре 1994 года.

Публичное согласие Вашингтона признать Крым российским и его нескрываемое давление на Киев с целью заставить пойти на уступки Москве ставят логику нераспространения с ног на голову. ДНЯО, а также конвенции о химическом и биологическом оружии, похоже, больше не являются всемирными механизмами предотвращения массового уничтожения.

Вместо этого эти три соглашения теперь выглядят как уловки, призванные оставить беззащитными государства, не обладающие ядерным оружием, перед экспансионистскими великими державами.

Все более вероятным сценарием является то, что страны по всему миру официально или неофициально выйдут из режима нераспространения и вооружатся тем или иным видом ОМУ. А это рискует привести к эффекту домино, если не к гонке вооружений.

Как и в других областях внутренней и внешней политики США, где вторая администрация Трампа в настоящее время разрушает старые уставы, новый подход Вашингтона к российско-украинской войне представляет собой странное явление даже в рамках узко понимаемых американских национальных интересов.

США отрываются от того самого мирового порядка, который они когда-то в основном создали и от которого они извлекали выгоду на протяжении 80 лет.

Недоверие, которое Вашингтон в настоящее время сеет в отношении основанного на правилах мирового порядка в целом и внешней политики США в частности, будет иметь последствия, все более неблагоприятные или даже опасные для самих Соединенных Штатов.

Д-р Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.