Остановить перезапуск ядерных реакторов на Запорожской АЭС возможно – но это должно стать глобальным приоритетом

Візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріо Гроссі до Києва на початку літа став болісною демонстрацією того, наскільки ядерне агентство підтримує політичні інтереси Москви в її незаконній окупації Запорізької атомної електростанції і в планах із перезапуску ЗАЕС.

Факти вже широко висвітлювалися у ЗМІ минулого тижня, але коротке резюме допоможе зрозуміти суть.

27 травня Greenpeace Україна опублікував супутникові знімки активного будівництва електролінії між Мелітополем і Маріуполем. Це незаконна діяльність Росії на тимчасово окупованій території України в межах ширшого плану з підключення ЗАЕС до російської енергосистеми. У відповідь Рафаель Гроссі заявив у Києві, що не погоджується з Greenpeace, і що агентство не спостерігає на станції жодної діяльності, яка б вказувала на неминучий перезапуск. Це виглядало, наче фокус: "подивіться на мою руку – в рукаві нічого немає", у той час як інша рука робить так, що лінія електропередач на 150 км зникає на очах у публіки.

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Але ніхто не стверджував, що перезапуск відбудеться дуже скоро або що на станції йде підготовка до нього. Перезапуск ЗАЕС – це тривалий процес, будівництво електроліній є лише одним із сигналів. До речі, росіяни продовжують встановлювати нові електроопори на окупованих територіях.

Варто додати, що з січня минулого року команда дистанційного моніторингу Greenpeace уважно відстежує супутникові знімки, щоб виявити перші ознаки будівництва насосної станції для подачі води на ЗАЕС – одного з ключових елементів для перезапуску реакторів. І тут відбувся несподіваний розвиток.



Після візиту до Києва Гроссі поїхав до Калінінграда на зустріч з Олексієм Ліхачовим – головою злочинного російського ядерного підприємства "Росатом". Несподівано Ліхачов повідомив, що будівництво насосної станції вже розпочалося. Цим він не лише суперечить заявам Гроссі, зробленим кількома днями раніше, але й публічно його принижує. Це не була обмовка: російська дипломатія офіційно повідомила про початок будівництва насосної станції Секретаріат МАГАТЕ у Відні.

Гроссі може попросити Ліхачова дозволити трьом представникам МАГАТЕ, які зараз перебувають на станції, відвідати західну частину турбінних цехів. Росія досі відмовляє їм у доступі без пояснення причин. Можна лише здогадуватися, що підготовка до будівництва великої насосної станції ведеться саме там – поза полем зору супутників, усередині одного з гігантських приміщень.

Чому ж Ліхачов так принижує Гроссі публічно? Це яскравий приклад того, як Росія намагається демонструвати свою владу. Якщо Росія не хоче, щоб команда МАГАТЕ потрапила на станцію з боку України – вони просто обстрілюють їх, як це сталося у грудні минулого року, і змушують наступного разу їхати на ЗАЕС через Москву. Це етапи реалізації плану Росії з нав’язування своєї брехливої версії подій і роботи з визнання ЗАЕС як "російської", окупованих територій як "російських" і створення чергового "доконаного" фейкового факту".

Росія не зацікавлена в генерації електроенергії на ЗАЕС. Перезапуск реакторів – це політичний символізм. Навіть частковий запуск одного з шести реакторів і підключення його до Росії – у сприйнятті Кремля стане ще одним кроком до визнання, що ця територія вже "їхня". Крім того, один працюючий реактор в Україні – це величезний радіологічний ризик, який Росія зможе використати для шантажу України та Європейського Союзу.

Російська держава вже довела, що їй байдуже до ядерної безпеки й вона може чинити будь-що. Водночас їй потрібна МАГАТЕ, щоб надати перезапуску бодай якусь подобу легітимності.

За цим стоїть чітка стратегія Росії – атакувати міжнародний правопорядок і нав’язати своє домінування. Ми бачимо, як Росія інструменталізує МАГАТЕ задля своєї імперської експансії в Європі. Болюча правда в тому, що Рафаель Гроссі не протистоїть планам Росії і навіть не намагається цього зробити. Можливо, він щиро вірить, що його дипломатична стратегія уникання критики багаторічних російських порушень ядерної безпеки вбереже світ від катастрофи. Він помиляється. Але це також збігається з його особистими амбіціями – стати Генеральним секретарем ООН наступного року. А для цього потрібна підтримка Москви.

А ще глибше – тому що МАГАТЕ десятиліттями підтримує експорт російських ядерних технологій у світі: понад 80% усіх проєктів будівництва ядерних реакторів нині – російські. А половина світових потужностей із переробки урану – під контролем Росії.

Ось чому Європейський Союз досі не запровадив санкції проти "Росатому", ось чому французькі та німецькі компанії продовжують співпрацю з цим злочинним підприємством, ось чому країни ЄС продовжують купувати ядерне паливо з Росії. І ось чому будь-яке нове розширення ядерної енергетики у світі – прямо або опосередковано – підсилює Росію, яка майстерно перетворила свою ядерну перевагу на політичний інструмент.

Цей клубок темних інтересів надто потужний, аби розрубати його одним махом. Але один пріоритет очевидний: Росію потрібно зупинити у її незаконному перезапуску реакторів на ЗАЕС і змусити відмовитися від окупації ядерного об’єкта. І це можливо. Існують величезні технічні перешкоди для перезапуску – і всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб Росія та її злочинна ядерна корпорація "Росатом" не змогли їх подолати.

Світові інтереси "Росатому" майже не постраждали попри його безпрецедентну роль у захопленні найбільшої ядерної станції Європи, а тепер – і в планах перезапуску, який може призвести до катастрофи більшої, ніж Фукусіма чи Чорнобиль. Ядерну галузь Росії потрібно негайно піддати жорстким глобальним санкціям. Країни, які з нею торгують, мають усвідомити, що ведуть бізнес із державою, яка практикує ядерний тероризм у центрі Європи.

Україна не самотня у своїх зусиллях зупинити Росію. Важлива заява, зроблена 12 червня у Відні 47 країнами разом із Україною чітко сигналізує: жоден перезапуск реакторів на ЗАЕС не є прийнятним, поки станція перебуває під російською окупацією. Це послання не лише Москві, а й самому генеральному директору МАГАТЕ. Бо саме він має величезний вплив на Москву – але не використовує його. Глобальна ядерна торгівля Росії потребує схвалення з боку МАГАТЕ.

Москва вважає окупацію Запорізької АЕС своїм стратегічним тріумфом. Це має змінитися. Міжнародна спільнота має перетворити цю окупацію на кошмар для Кремля – задіяти всі економічні, політичні, дипломатичні та інші важелі. Тривала російська окупація ЗАЕС – це неприйнятний варіант розвитку подій.

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