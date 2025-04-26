Почему страны ЕС должны ввести санкции против "Росатома" и принудить Россию к деоккупации ЗАЭС

Автори: Ян Ванде Путте, старший спеціаліст з ядерних питань, Greenpeace Україна Шон Берні, старший спеціаліст з ядерних питань, Greenpeace Україна

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Чорнобильська катастрофа – трагедія, від якої досі неможливо оговтатися. У 1986 році як молоді ядерні кампейнери ми не могли й уявити, що Чорнобиль посяде одне з центральних місць у нашій професійній історії на десятиліття.

Ми пам’ятаємо жах, який супроводжував нас, коли ми дивилися кадри аварії. І ми знову відчули цей жах у липні 2022 року, коли на запрошення українського уряду вивчали наслідки російської окупації станції. Те саме відчуваємо, коли думаємо про новий потенційний злочин росіян – перезапуск Запорізької атомної електростанції.

Головний висновок цих 39 років: ядерна енергетика – це не просто джерело енергії, вона має величезний політичний вплив і потенціал, щоб завдати шкоди суспільству.

Віддаючи шану людям, які боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи 1986 року, ми переживаємо критичний момент в історії України та Європи. Росія вже понад 3 роки здійснює ядерний терор проти України та Європи, тож російські воєнні злочини й покарання за них мають бути в центрі уваги сучасних міжнародних дебатів.

Натомість, як і у випадку з відповідальністю Москви за Чорнобильську катастрофу 1986 року, російські військові злочини лишаються безкарними, а ЄС продовжує ядерну торгівлю з росією.

Центральне місце у використанні росією українських АЕС як знаряддя війни посідає російська державна ядерна корпорація "Росатом". З 1990-х років Greenpeace проводив кампанії в росії та за кордоном проти її ядерної діяльності, зокрема проти захоронення ядерних відходів, а також проти спроб їх експортувати. Величезна імперія "Росатом", що складається з сотень підприємств, забезпечує російську оборонну промисловість ядерним і неядерним озброєнням військового призначення, компонентами і передовими технологіями для продовження війни росії проти України. Росатом домінує на міжнародному ринку експорту ядерної енергії, маючи 20 реакторів на стадії будівництва в семи країнах (не включаючи росію). Їхній вплив і лобіювання поширюється на глобальному рівні: від впливу на ядерну політику ЄС, блокування санкцій через своїх партнерів в Угорщині та Франції до забезпечення довгострокового впливу на енергетичну та зовнішню політику на всіх ринках, де вони працюють.

Під час підготовки до війни проти України до питань українських атомних станцій, їхніх вразливих місць, включно з Чорнобилем (як атакувати і зайняти) були задіяні всі відповідні структури російської держави, включно з керівництвом Росатома.

Перший заступник голови Адміністрації Президента рф Сергій Кирієнко очолював "Росатом" до 2016 року, нині голова Наглядової ради "Росатома" і колишній прем’єр-міністр, він вважається інженером анексії окупованої України. Запланована росією атака на ядерну інфраструктуру України вийшла за межі традиційного планування воєнних диверсій: вони мали бути використані як тактичні та стратегічні активи, а також як інструменти російської психологічної війни. І всі вони мали відігравати центральну роль у воєнних діях Кремля. І "Росатом" був у центрі операцій.

Як повідомляє Сергій Плохій у своїй останній книзі про Чорнобиль, російські збройні сили, плануючи напад на Чорнобиль, використовували Курську атомну електростанцію в росії, яка належить і експлуатується "Росатомом". У день, коли відбулася окупація Чорнобиля, туди прибули представники "Росатома". Аналогічно, протягом кількох днів після нападу та окупації Запорізької атомної електростанції, на об’єкті перебували технічні працівники "Росатому" з російських атомних станцій. У той час заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва, посилаючись на руйнівну Чорнобильську катастрофу 1986 року, назвав російський напад неприйнятним, "вкрай безвідповідальним" і таким, що суперечить статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій.

Сьогодні, у 39-ті роковини Чорнобильської катастрофи, як і рік тому, Greenpeace попереджає про можливі аварії, але вже на окупованій Запорізькій АЕС: росіяни мають план незаконного і ризикованого перезапуску станції. Для Путіна перезапуск ЗАЕС під російським контролем був і залишається пріоритетом. Якщо його не зупинити, ядерні ризики посилюватимуться протягом наступних місяців. Серед першочергових проблем, що викликають занепокоєння, – недостатнє постачання охолоджувальної води після руйнування російськими збройними силами Каховської ГЕС, мінімальне та вразливе електропостачання за межами станції через часті обстріли ліній електропередач з боку росії, а також деградація ключових конструкцій та компонентів через більш ніж трирічну російську окупацію.

Незважаючи на це, Секретаріат МАГАТЕ під керівництвом Генерального директора Рафаеля Гроссі вирішив активно співпрацювати зі злочинною організацією "Росатом" у нагляді за її планами перезапуску реакторів, які включатимуть спроби підключити станцію до російської електромережі в Ростові. Гроссі вже продемонстрував готовність співпрацювати з російськими окупантами аж до того, що похвалив їхню діяльність: "З точки зору безпеки станції та загальної ситуації на станції я повинен сказати, що вона професійно контролюється і управляється (росією)".

Своїми діями і словами Гроссі перейшов межу. МАГАТЕ не уповноважене активно співпрацювати з державою-окупантом, яка незаконно вкрала атомну станцію у суверенної країни. Своєю прихильністю до співпраці з "Росатомом" Гроссі порушує численні резолюції Ради керуючих МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН, які вимагають від МАГАТЕ поважати територіальну цілісність України. Можна стверджувати, що своїми словами і діями Гроссі вже порушив відданість МАГАТЕ цілям і принципам Статуту ООН, узгодженим Генеральним секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом і першим Генеральним директором МАГАТЕ Стерлінгом Коулом у серпні 1959 року. Остання ротація інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції через росію та тимчасово окуповану Україну є останнім кричущим прикладом.

У ці роковини Чорнобиля, коли вшановують і згадують мужність і жертовність робітників і народу України, важливо не забувати історію радянської ядерної програми та попередження, які були відкинуті Москвою. Десятиліттями Кремль ігнорував недоліки проектування безпеки реактора РВПК (чорнобильського типу), так само як і застереження академіка Української академії наук Бориса Патона, який закликав не будувати реактори так близько до системи річки Дніпро. Сьогоднішні застереження є настільки ж актуальними і не повинні бути проігноровані: вони попереджають про загрозу передачі Запорізької атомної електростанції під постійний контроль росії і перспективи перезапуску реакторів "Росатомом" за сприяння і підтримки МАГАТЕ. Після років російського ядерного шантажу, порушень прав людини і численних порушень міжнародного права союзники України не повинні заохочувати російські військові злочини! Натомість мають застосувати і забезпечити дотримання всеосяжних і руйнівних економічних санкцій проти "Росатому", а також забезпечити деокупацію Запорізької атомної електростанції російськими збройними силами і "Росатомом" для її повернення Україні.

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