Россия играет в "кошки-мышки" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Автори: Ян Ванде Путте, експерт з ядерної та радіаційної безпеки Greenpeace Україна Шон Берні, старший ядерний спеціаліст Greenpeace Україна Реклама:

Росія грає в "кішки-мишки" з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі

У березні 2022 року, майже три роки тому, директор Greenpeace International написав листа голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі з проханням відсторонити від роботи заступника директора департаменту ядерної енергетики Михайла Чудакова. Чому таке незвичне прохання? Чудаков є колишнім співробітником російської ядерної енергетичної монополії "Росатом", і його присутність на такій центральній посаді з доступом до конфіденційної інформації стала неприйнятною після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 і незаконного та насильницького захоплення Запорізької атомної електростанції 4 березня.

Пізніше пан Гроссі відповів у листі, що він бере на себе повну відповідальність за доброчесність всіх своїх співробітників, включаючи Чудакова, у МАГАТЕ.

Це не старий анекдот, це ілюстрація трьох тісно пов'язаних між собою подій, що відбулися протягом останніх трьох днів цього напруженого тижня, уже у 2024 році.

По-перше, у вівторок 10 грудня російський безпілотник атакував автомобіль МАГАТЕ, який прямував до Запорізької атомної електростанції. Рафаель Гроссі відреагував, заявивши, що напад на його колег є неприйнятним, "хто б це не зробив". Було абсолютно ясно, хто це зробив. Це була Росія і тільки Росія. Темний крок для залякування МАГАТЕ за два дні до виняткового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яка є органом, що приймає рішення і складається з 35 країн, представлених їхніми послами у Відні. Не лише тому, що Росії не сподобався порядок денний, але й тому, що вона знає, що результат засідання може поставити під сумнів нинішні напади Росії на Україну.

Україна ініціювала таке виняткове засідання, щоб проголосувати за дуже дипломатично сформульований текст, в якому визнається, що "напад на енергетичну інфраструктуру України, критично важливу для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, становить пряму загрозу ядерній безпеці", а також закликати МАГАТЕ негайно вжити "додаткових заходів у разі виникнення ризиків для запобігання ядерній аварії". Останнє речення означає: направити інспекторів МАГАТЕ на українські електропідстанції.

Росія не хоче присутності МАГАТЕ на підстанціях, на які вона націлила свої хвилі ракет і безпілотників. Росія абсолютно не зважає на життя українських працівників, наприклад, з ДТЕК чи Укренерго, але вбивство співробітників МАГАТЕ стало б серйозною проблемою для Росії.

МАГАТЕ протягом десятиліть і до сьогодні допомагає Росії в експорті ядерних технологій у світі. Не менше 80% всіх експортованих ядерних реакторів – російські. А Михайло Чудаков очолює в МАГАТЕ відділ, який займається просуванням російського експорту. Атака російського безпілотника на МАГАТЕ була, за військовою термінологією, попереджувальним пострілом. Несмертельним, але явним залякуванням.

Тоді, що сталося у Відні у четвер 12 грудня? Росія була майже повністю ізольована. Лише дві країни, включаючи саму Росію, проголосували проти української резолюції. Ключові країни БРІК, такі як Південна Африка та Бразилія, проголосували "за". Очевидна дипломатична перемога України. І рішучий заклик до МАГАТЕ вжити негайних заходів.

Після дипломатичного приниження у Відні Росія вирішила показати силу. Принаймні, спробувати. Атака з використанням безпілотників і ракет в ніч з четверга на п'ятницю і вранці в п'ятницю – це третя подія тижня, яка є прямим наслідком голосування. Однак це не демонстрація сили, а відчай після геополітичних і дипломатичних поразок. Причина ізоляції Росії у Відні була пов'язана не стільки з політикою, скільки зі справжнім занепокоєнням урядів усього світу тим, що Росія грає в російську рулетку з українськими атомними електростанціями. Росія перетнула межу в очах світу. Перетин її знову своєю останньою атакою ще більше послаблює російську позицію.

І це підводить нас до четвертого етапу в історії одного тижня. М'яч тепер на боці пана Гроссі, чи буде він наляканий Росією чи ні?

Оманливим і несприятливим, але ймовірним результатом буде те, що дуже скоро відбудеться ще одне одноразове відвідування підстанцій. На кшталт візиту 21 жовтня. Проведення кількох годин на кожній підстанції, фотографування та повернення додому. Цей жовтневий візит не зупинив ракетні обстріли 17 та 28 листопада. Отже, повторення жовтневого візиту не забезпечить необхідного захисту. Потрібна безперервна, постійна присутність МАГАТЕ, щоб стримати Росію від нападу на життєво важливу інфраструктуру України і запобігти ядерній катастрофі. Не найсильніший крок, але, можливо, єдиний ефективний у найближчому майбутньому.

Крім того, країни, які підтримують Україну, повинні стати більш серйозними. Ядерна катастрофа – це не лише екзистенційна загроза для України, але й велика загроза для європейських країн. У їхніх власних інтересах вони повинні запровадити всеосяжні ядерні та енергетичні санкції проти Росії і надати Україні всю необхідну підтримку для припинення цієї війни – чіткий сигнал Росії, що її небезпечний ядерний шантаж не спрацьовує.

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