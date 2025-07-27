США повернулись к Украине?

После того как несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить военную помощь Украине, он, похоже, передумал.

Первоначально новая администрация США исходила из того, что ее пророссийская риторика, сигналы и дипломатия вызовут ответную реакцию в Москве и откроют путь к прекращению российско-украинской войны.

Теперь Трамп и его помощники, похоже, начали понимать, что этот подход не только ведет в тупик, но и приносит обратный эффект. За последние месяцы авиаудары России по украинским городам, поселкам и деревням не только не ослабели, но и усилились.

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Большинство американцев, в том числе многие члены Республиканской партии, избиратели-республиканцы и даже сторонники MAGA, по-прежнему выступают за поддержку Украины. Возможно, Трамп теперь осознает, что политические издержки его пророссийского подхода становятся слишком высокими.

Недавний разворот Трампа – скорее уступка преобладающим антипутинским и проукраинским настроениям в США, чем результат изменения оценки внешней политики России в Белом доме.

14 июля Трамп публично пригрозил торговым партнерам Москвы вторичными санкциями, если Кремль не согласится на скорейшее прекращение огня в Украине. Может ли это означать разворот в политике Трампа в отношении России? Скорее всего, пока нет. Или даже вообще нет.

Пока что это и подобные официальные заявления Трампа и его администрации остаются лишь намеком на неопределенные будущие действия. Мягко говоря, к большинству устных и даже некоторым письменным заявлениям Трампа следует относиться с долей скептицизма.

Реакция в Украине на новую риторику Вашингтона была неоднозначной. Украинские комментаторы признают, что теперь Трамп заговорил в другом тоне – после нескольких месяцев публичного заигрывания с Владимиром Путиным. Однако большинство украинцев по-прежнему выражают скептицизм по поводу того, насколько устойчивым будет такое мнимое изменение отношения Вашингтона.

Поскольку Трамп впервые поставил Путину ультиматум, возможно, дело будет развиваться дальше. Если Кремль не согласится на перемирие в течение 50 дней, США должны ввести 100-процентные штрафные пошлины на товары, импортируемые из России.

Хотя этот план гораздо более конкретен, чем предыдущие заявления, Вашингтон, по сути, начал сложную игру. Давление на Москву, которое хочет создать Трамп, не должно исходить напрямую от США. Его должны оказывать третьи страны, такие как Китай, Индия и Бразилия, которые покупают у России нефть и/или другие товары.

Неясно, поддадутся ли эти и другие страны американскому давлению и в какой степени. Достаточно ли 100-процентных тарифов США, чтобы, например, Индия прекратила торговлю с Россией?

Если план Трампа не приведет к значительному сокращению внешней торговли с Россией со стороны незападных стран, и Вашингтон действительно введет пошлины на страны, продолжающие заключать сделки с Москвой, то они примут ответные меры в отношении импорта из США. Готовы ли обычные американцы страдать за Украину?

План Трампа не выглядит продуманным и, возможно, никогда не был предназначен для реализации. Эффективнее было бы угрожать торговым партнерам России очень высокими пошлинами, например 500%, как предложил Сенат США. Таким образом они бы поняли, что с Россией им порвать необходимо.

Каким будет конечный результат запутанного подхода Трампа к попыткам прекратить агрессию России, пока неясно.

В краткосрочной перспективе новые санкции США могут иметь эффект, противоположный их намерениям. Вероятно, заявление Трампа приведет лишь к усилению российских атак на Украину в ближайшие недели.

Как ни странно, Кремлю теперь предоставлен квазиофициальный срок, в течение которого он может продолжать бомбардировки без немедленных экономических последствий. 50-дневный срок, установленный Вашингтоном, вызывает подозрение, что Путину сознательно дают еще одну возможность оккупировать больше территории и добиться военных успехов перед тем как возобновить переговоры.

Если план Трампа все же сработает, потеря незападных торговых партнеров действительно может нанести ущерб военной машине Путина. Если Китай, Индия и другие страны под угрозой американских санкций отвернутся от России, это станет проблемой для Кремля.

На сегодняшний день главной, хотя и не единственной, слабостью многих прямых международных санкций против России является то, что Москва все еще способна обращаться к альтернативным рынкам, иностранным покупателям и посредникам, а также к незападным транспортным маршрутам. Тем самым РФ компенсирует последствия карательных мер Запада. Если тарифы Трампа вступят в силу, эти обходные пути могут стать для Москвы более сложными.

В дополнение к тарифному ультиматуму Вашингтон также объявил о "массовых" поставках американского оружия в Украину. Речь идет в основном (но не только) о знаменитых мобильных зенитных ракетных комплексах "Патриот". Несколько европейских стран, в том числе Германия, должны приобрести их в США, а затем передать Украине.

Это тоже сложная схема, но она более реалистична, чем планы Вашингтона ввести вторичные санкции. Здесь третьей стороной являются западные партнеры США, а не незападные правительства, которые менее склонны к сотрудничеству или даже настроены враждебно.

Системы "Патриот" доказали свою эффективность в качестве средств перехвата различных крупных ракет России. Поэтому в Киеве на них высокий спрос. Есть надежда, что вскоре украинская противовоздушная оборона действительно получит в свое распоряжение больше систем "Патриот". Сколько именно и какое еще оружие США поступит в Украину, теперь, по-видимому, во многом зависит от самих (в основном западнo-) европейских покупателей. Более того, правительство Германии решило больше не предоставлять подробную предварительную информацию о поставках оружия.

Неортодоксальность санкций и схем поддержки Трампа объясняется тем, что в их основе лежит озабоченность американского президента внутренними, а не международными делами. В частности, то, что глава США одобрил поставки оружия Украине за плату, является частью политики "Америка прежде всего", а не новой геополитической стратегией. Хуже того, его транзакционный подход к вопросам безопасности подрывает авторитет и доверие к США как международному партнеру.

В контексте затягивания американской военной помощи Украине стоит вспомнить поучительную предысторию.

После распада Советского Союза в начале 1990-х годов США активно участвовали в стратегическом разоружении Украины. Следуя узким национальным интересам в области безопасности, Вашингтон не только оказал давление на Киев с целью заставить его сдать ядерные боеголовки, унаследованные от СССР.

Продвигаемая США сделка того времени, связанная в основном с печально известным Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности 1994 года, касалась также систем доставки этих боеголовок. Украина должна была избавиться и от бомбардировщиков советских времен, крылатых ракет и различных ракет, то есть от обычных вооружений, которые сегодня были бы ей очень полезны.

Эти и другие международные договоренности предыдущих администраций США теперь для Трампа и Ко что пустой звук. Сегодня Вашингтон вместо этого пытается извлечь выгоду из печального положения Киева и растущих опасений Европы.

То, что Трамп настаивает на том, что военная помощь США Украине в ее борьбе за выживание должна быть оплачена, это больше чем предательство. Ведь в 1994 году украинцы серьезно отнеслись к заверенням американцев в безопасности, которые Вашингтон дал им в обмен на разоружение Украины.

Новая стратегия администрации Трампа также противоречит логике мирового режима нераспространения ядерного оружия. В частности, она противоречит особой ответственности пяти официальных ядерных держав – США, России, Китая, Великобритании и Франции – за сохранение международного порядка.

Транзакционный подход, который Трамп исповедует по отношению к защите фундаментальных правил межгосударственных отношений, сложившихся после 1945 года (таких, как незыблемость границ и недопустимость геноцида), ослабляет международную систему, которую когда-то создали сами США и от которой они выигрывают уже 80 лет.

На первый взгляд может показаться, что со стороны Америки хитро заставлять других платить за то, что Украина ежедневно ослабляет давнего врага США. Однако по сравнению с общим оборонным бюджетом Штатов, затраты на недавнюю бесплатную военную помощь Украине были невысокими.

Напротив, разрушительные последствия американского оружия в руках Украины для российской армии и экономики были высокими. Они постоянно снижали способность Москвы атаковать государство-член НАТО, которое США были бы обязаны поддержать в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора 1949 года. Администрация Трампа сейчас добровольно отказывается от этой стратегической сделки и странным образом игнорирует ее благоприятные последствия для национальной безопасности США.

В любом случае недавний поворот Трампа в отношении Путина все же следует приветствовать. Вопрос в том, действительно ли Вашингтон намерен и, если да, то будет ли он готов следовать своим новым заявлениям.

Пока что администрация Трампа не отказалась от своего близорукого взгляда на национальные интересы США и готовности определять их с помощью популистских, если не демагогических лозунгов.

Новая администрация по-прежнему игнорирует те последствия, которые несет за собой позиция США по отношению к российско-украинской войне для мирового порядка, стабильность и легитимность которого должны волновать американцев не меньше, чем большинство других народов.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

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