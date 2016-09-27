Депутата Оппоблока в Днепре ударили отверткой в грудь

Депутата Днипровского горсовета от "Оппозиционного блока" Сергея Суханова дважды ударили отверткой в грудь, он госпитализирован.

Как сообщил его соратник Александр Вилкул в Facebook, это произошло вечером в понедельник, 26 сентября, на въезде в Приднепровск.

"Два удара в грудь отверткой. Спасло портмоне", – написал глава парламентской фракции "Оппозиционный блок".

По его словам, Суханова "любят люди и ненавидит власть".

"Он никогда не был чиновником. Да дерзкий, да хамовитый – но честный и бескомпромиссный. Создал "Антикоррупционную инициативу" и вскрывал хищения", – отметил Вилкул.

"Утром на пресс-конференции Сергей с доказательствами выступил против многомиллионной коррупции руководства Днепропетровска. А вечером на него напали. Неужели деньги для вас самое главное?", – заявил он.

Вилкул также отметил, что у Суханова – прекрасная семья, четверо детей.

"Оппозиционный блок" во вторник распространил заявление, в котором требует от Генпрокуратуры и МВД дать правовую оценку нападению на Суханова и "наказать не только исполнителей преступления, но и его заказчиков".

Партия заявляет, что ранее Суханова госпитализировали с сотрясением мозга "после нападения на него криминального авторитета, связанного с руководством города", а несколько месяцев назад у горсовета был поврежден его автомобиль.

Сам Суханов написал в Facebook, что ему "просто повезло" – его "спасла толстая кожаная куртка и портмоне".

Он связывает инцидент со своей политической деятельностью.

"Начал историю физического давления на меня Таранов (Евгений Таранов, муж депутата Днипра Светланы Епифанцевой, которую Суханов обвинил в езде на краденной машине, – ред.). Он посоветовал быть аккуратнее в городе с политикой. Видео есть, многие видели", – написал Суханов.

"После этого на территории горисполкома, во время комиссии, на моей машине порезали тормозные шланги. Я не замолчал этот инцидент. На месте были сотрудники КП Муниципальная гвардия, мы смотрели камеры наблюдения и осмотрели машину. Как не странно в этот день камера, смотрящая на мою машину, сломалась. А Александр Свиренко сказал, что виновных найдут и строго накажут", – добавил он.

Суханов также отметил, что мэр Днипра Борис Филатов якобы намекал, "что у него есть пулемет, а у меня (депутата Оппоблока) нет".

"У вчерашней ситуации была предыстория. Ко мне, за неделю до вчерашнего инцидента, приезжали прямо в дом. Последний раз объяснить, что со мной говорить уже не будут, что я не понимаю, с кем связался", – заявил Суханов.

По его словам, тогда "приехал парень, для храбрости прихватив с собой пару друзей, – очень спортивного телосложения", они вели себя вежливо. Когда детей увели, проговорили часа полтора.

"На вопрос "откуда адрес?" он сказал, у нас на тебя есть все и четко рассказал про машины, на которых я передвигаюсь, про школу и детсад моих детей, где живут мои родители и родители моей жены. После этого час мы говорили без темы. Я не понял, что это было, тянули время или что-то хотели узнать", – поведал Суханов.

"Один из вопросов. Что вы думаете про смерть Гонгадзе? И в таком духе все вопросы. Я соглашался со всеми доводами и не спорил. В доме было много детей – и мне было все равно, что он говорит. Мне нужно было чтоб они быстрее свалили", – добавил он.

По его словам, те люди "поговорили и ушли", поэтому в правоохранительный органы он не обращался, однако "поменял машину, дома поставил охрану".