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Владелец канала "112" попросил политубежища за рубежом – СМИ

Вторник, 27 сентября 2016, 16:13
Владелец телеканала 112 Украина Андрей Подщипков
mediananny.com

Владелец телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков просит политического убежища в Бельгии.

Об этом сообщил порталу "Детектор Медиа" бывший креативный продюсер канала "112 Украина" Виктор Зубрицкий.

По его словам, Подщипков находится в стадии оформления политического убежища. Поводом для получения статуса политического беженца в Бельгии стало, якобы "политическое давление в Украине", а документы Подщипковым были поданы еще в начале года.

По словам Зубрицкого, контактирующего с Подщипковым, первоначально собственник канала обращался с просьбой о политическом убежище к властям Австрии.

"Однако позднее юристы Подщипкова убедили его обратиться за получением статуса беженца в Брюсселе, где он проживает", – сообщил Зубрицкий.

Как сообщалось, объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко заявил из Лондона, где он скрывается от украинских правоохранителей, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".  В этом контексте также вновь появилась информация, что команда президента планирует создать медиахолдинг, подконтрольный Порошенко.

27 мая 2015 года гендиректор телеканала "112" Андрей Подщипков заявлял, что "испытывает активные попытки отобрать канал со стороны власти", что проявляется в форме давления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам Подщипкова, он отказался продать канал по заниженной цене "провластным бизнесменам".

В то же время в Администрации президента заявляют, что информация о переговорах нардепа Александра Онищенко о покупке телеканала 112 в интересах президента Петра Порошенко не соответствует действительности.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Александра Онищенко по подозрению в присвоении средств государственной компании "Укргазвыдобування" и нанесении государству ущерба на сумму 1,6 млрд долларов.

Виктор Зубрицкий также находится в розыске – по обвинению в причастности к разгону Майдана.

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Темы: телевидениеСМИ
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