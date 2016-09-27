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Депутат Оппоблока, на которого напали с отверткой, винит Филатова

Вторник, 27 сентября 2016, 17:58

Депутат Днепровского городского совета от "Оппозиционного блока" Сергей Суханов обвиняет мэра Днипра Бориса Филатова в организации нападения на него.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба партии.

"Заказчики нападения мне понятны. Это сделали люди Филатова. Филатов окружил себя криминалом, и эта смесь власти и криминала дает им всем возможность творить что угодно", – заявил Суханов.

Он утверждает, что Оппоблок "раскрыл схемы по хищению Филатовым из городского бюджета около 400 млн грн".

"Поэтому я уверен: вчерашний инцидент – это реакция Филатова на нашу деятельность", – заявил Суханов.

Он также заявил, что это нападение – "не единственный факт давления на него и его семью".

Суханов также утверждает, что имеет разрешение на ношение оружия.

В свою очередь мэр Днипра Филатов разместил свой "официальный комментарий" относительно этих обвинений в сети Facebook.

Как сообщалось, депутата Днепровского горсовета от Оппоблока Сергея Суханова вечером 26 сентября дважды ударили отверткой в грудь, его спасли кожаная куртка и портмоне. Депутат Оппоблока отпугнул нападающего с отверткой выстрелом из пистолета "Форт".

Полиция Днепропетровской области предварительно расследует нападение на Суханова как хулиганство.

Украинская правда

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Темы: Днепркриминал
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