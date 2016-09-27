Депутат Оппоблока, на которого напали с отверткой, винит Филатова

Депутат Днепровского городского совета от "Оппозиционного блока" Сергей Суханов обвиняет мэра Днипра Бориса Филатова в организации нападения на него.



Об этом сообщает во вторник пресс-служба партии.



"Заказчики нападения мне понятны. Это сделали люди Филатова. Филатов окружил себя криминалом, и эта смесь власти и криминала дает им всем возможность творить что угодно", – заявил Суханов.



Он утверждает, что Оппоблок "раскрыл схемы по хищению Филатовым из городского бюджета около 400 млн грн".



"Поэтому я уверен: вчерашний инцидент – это реакция Филатова на нашу деятельность", – заявил Суханов.



Он также заявил, что это нападение – "не единственный факт давления на него и его семью".



Суханов также утверждает, что имеет разрешение на ношение оружия.

В свою очередь мэр Днипра Филатов разместил свой "официальный комментарий" относительно этих обвинений в сети Facebook.

Как сообщалось, депутата Днепровского горсовета от Оппоблока Сергея Суханова вечером 26 сентября дважды ударили отверткой в грудь, его спасли кожаная куртка и портмоне. Депутат Оппоблока отпугнул нападающего с отверткой выстрелом из пистолета "Форт".



Полиция Днепропетровской области предварительно расследует нападение на Суханова как хулиганство.



Украинская правда