Кремль не захотел рассуждать, был ли украинский Су-25 рядом с MH17

В Кремле не комментируют противоречивые заявления Минобороны РФ о якобы нахождении украинского Су-25 поблизости "Боинга", сбитого 17 июля 2014 года над Донбассом.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова УНИАН спросил, почему два года назад российские генералы заявляли, что видели на радарах вблизи МН17 украинский Су-25, а сейчас со ссылкой на радары говорят, что в районе катастрофы не наблюдали посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, все-таки на этот вопрос должны отвечать специалисты, которые разбираются в показаниях радаров. Я рекомендую адресовать этот вопрос из Минобороны, если вчера брифинг не предусматривал вопросов, это не значит, что вы не можете задать ваш вопрос сегодня", – сказал Песков.

В то же время, он заверил, что Россия выступает за открытое и полное расследование обстоятельств крушения Boeing 777 на Украине в 2014 году.

"Российская сторона была, есть и будет оставаться предельно открытой и настаивать на беспристрастном и полном расследовании этой трагедии", – цитирует Песколва ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что РФ предоставила исчерпывающую информацию о крушении самолета.

"Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, огромным количеством неквалифицированной, непрофессиональной информации… Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации: данных радаров и так далее. Это нужно просто констатировать однозначно", – сказал Песков

Комментируя доклад о причинах трагедии MH17, который представят в среду, он сказал: "Нужно дождаться доклада, посмотреть, какие там фразы будут, какие заключения будут делаться".

Как известно, пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа – граждане десяти государств.

Украина обвиняет в трагедии пророссийских боевиков оккупированного востока Украины, утверждая, что пассажирский самолет сбили из российской установки "Бук" по ошибке, надеясь сбить украинский военный самолет. Россия свою причастность отрицает.

21 июля 2014 года в Минобороны России утверждали, что один украинский самолет был в непосредственной близости от MH17 в день катастрофы. Это якобы было "подтверждено" данными российских радиолокаторов и несколькими свидетелями из местных, которые сумели разглядеть в воздухе на высоте 10 км "один, а может и два Су-25".

Генеральный конструктор самолета опроверг российскую версию крушения MH17 и заявил: Су-25 не может сбить самолет, летящий на высоте 10,500 метров.

26 сентября 2016 года в РФ заявили, что в районе катастрофы MH17 не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера.