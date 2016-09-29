Князевич заявил, что судей могли бы уволить и потом

После 30 сентября судей, которые нарушили присягу и уволить которых призвала парламент общественность, мог бы уволить Высший совет правосудия за новой нормой Конституции.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич на внеочередном заседании парламента.

"Идея проведения этого заседание возникла в связи с тем, что на одном из сайтов появилась статья так называемого эксперта "Реанимационного пакета реформ" господина (Михаила) Жернакова, потом эту идею подхватила одна из фракций парламента, был вынужден на нее отреагировать президент – и сейчас мы вынуждены проводить заседание", – сказал он.

"В связи с этим у меня вопрос: друзья, а для чего мы меняли Конституцию? Я вам напомню, что согласно тем изменения в Конституцию, которые вступают в силу завтра, эти полномочия перейдут в Высший совет юстиции именно из-за того, что парламент добровольно отказался от них, чтобы никто не обвинял его в политическом влиянии на принятие решения по увольнению или избранию судей", – заявил Князевич.

"Говорят, что дальше правового основания не будет, ибо меняется Конституция и того правового основания, которое было применено – "нарушение присяги", уже не будет в следующей норме Конституции. Это правда. Мы специально эту норму Конституции заменили на новую норму, потому что мы проиграли несколько решений в Европейском суде по правам человека именно из-за того, что нарушение присяги не являются обычной практикой Европейского Союза", – добавил он.

Князевич объяснил, что "эту норму зараз изменили на норму "грубое пренебрежение обязанностями, которые есть несовместимым со статусом судьи или оказало его несоответствие занимаемой должности".

"Именно эта норма и должны быть применена во время освобождения судей", – сказал он.

"Более того, в новой редакции закона о Высшем совете правосудия, который внесен недавно, в том числе по предложению Высшего совета юстиции, в переходных положениях выписан механизм применения именно этой новой нормы во время дальнейшего увольнения судей. То есть сам Высший совет юстиции подтверждает, что у него такие полномочия есть и он может опереться на новую норму как на самую правильную", – добавил Князевич.

Он также отметил, что часть судей, которые вынесены на рассмотрение 29 сентября, вообще не должны по этому правовому основанию рассматриваться, "потому что они внесены на основании несовместимости с занимаемой должностью – а эта норма как была, так и остается в новой редакции Конституции".

"Это старые судьи, которые еще внесены Высшим советом юстиции при Януковиче… Мы несколько раз пытались их рассматривать – и сессионный зал отказался их увольнять из-за того, что оказалось уже в рассмотрении и в комитете, и на сессии, что это судьи, которые были политически преследуемы бывшим режимом и их заставляли принимать незаконные решения, а они отказывались это делать. Сейчас мы хотим за это их увольнять", – заявил Князевич.

Кроме того, по его словам, значительная часть решений Высшего совета юстиции, на основании которых Верховной Раде предлагают уволить судей, отменена судами или находится в судах. "Мы не имели возможности принимать правовое решение и вынуждены были ждать, пока эта правовая коллизия разрешится", – сказал Князевич.

Он добавил, что по регламенту присутствие судьи обязательно – уволить судью без него могут лишь если он повторно не явится. "Если сейчас они не явились – они будут обжаловать это решение", – объяснил глава профильного комитета.

Кроме того, Князевич заявил, что "великий люстратор" Жернаков, который призвал ВР собраться внеочередно для увольнения судей, сам был судьей:

"В 2012 году этот человек был назначен Януковичем на должность судьи Винницкого окружного административного суда – и так наработался на выполнение поручений власти, что в 2013 году, за две недели до Майдана, решением Высшей квалифкомиссии он рекомендован для переведения в Окружной административный суд Киева для выполнения определенных задач. И сейчас эти люди упрекают Парубия в том, что он не блюдет идеи Майдана!".

Спикер Андрей Парубий сказал, что позиция комитета состоит в том, что рассмотрение данных вопросов, пока идут судебные споры, может выгладить не как правовой шаг, а как политико-правовой, поэтому этот вопрос и не выносили на рассмотрение, но по требованию президента он был вынужден созвать заседание – и на рассмотрение вынесено 34 постановления об увольнении судей.

"Сегодня последний предусмотренный Конституцией день (когда ВР может рассматривать это – ред.) – и мы должны этот процесс пройти", – добавил глава парламента.

Алена Рощенко, УП