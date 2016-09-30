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СБУ разоблачила нелегальный канал поставки товаров в "ДНР"

Пятница, 30 сентября 2016, 01:50

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли нелегальный канал поставки железной товаров на территорию "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время спецоперации по пресечению постоянного канала незаконных поставок продукции в "ДНР" сотрудники СБ Украины совместно с Государственной фискальной службой обнаружили в районе железнодорожной станции Константиновка два вагона, готовых к отправке на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.

Согласно документам, в оккупированные районы перевозилась сырье для одного из предприятий, зарегистрированного на контролируемой Украиной территории.

"Правоохранители обнаружили в одном из вагонов под задекларированной продукцией партию товаров, в том числе медикаменты и одежду, во втором - четыре тисячалитровые цистерны с жидким стеклом и более двадцати тонн сырья для изготовления табачных изделий", - заявили в СБУ.

Также во время обысков на складах, принадлежащих отправителю, сотрудники спецслужбы обнаружили еще более сорока тонн сырья для производства сигарет.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по документированию противоправной деятельности организаторов нелегального канала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУДНР
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