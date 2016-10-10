СМИ: Украина не соглашалась на участие в саммите "Нормандской четверки"
Понедельник, 10 октября 2016, 23:23
Украинская сторона не давала согласие на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки".
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.
"Украина не давала согласие на участие в саммите "Нормандской четверки". Пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией, такая встреча не состоится", - рассказал собеседник агентства, близкий к переговорному процессу.
В понедельник некоторые СМИ сообщили о якобы согласии украинской стороны принять участие во встрече "Нормандской четверки" 19 октября в Париже.