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СМИ: Украина не соглашалась на участие в саммите "Нормандской четверки"

Понедельник, 10 октября 2016, 23:23

Украинская сторона не давала согласие на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки".

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

"Украина не давала согласие на участие в саммите "Нормандской четверки". Пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией, такая встреча не состоится", - рассказал собеседник агентства, близкий к переговорному процессу.

В понедельник некоторые СМИ сообщили о якобы согласии украинской стороны принять участие во встрече "Нормандской четверки" 19 октября в Париже.

Темы: международная общественностьмеждународные отношения
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