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Пан Ги Мун вновь призвал передать сирийское дело в МУС

Вторник, 11 октября 2016, 03:57

Выразив разочарование неспособностью Совета Безопасности принять резолюции по Сирии, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал членов Совета Безопасности ООН передать "сирийское досье" в Международный уголовный суд.

Об этом сообщает центр новостей ООН.

"Я уже призывал и просил Совет Безопасности ООН передать этот вопрос в МУС. Я вновь обращаюсь к нему с этой просьбой", - заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, отвечая на вопрос журналиста. 

"В Алеппо вновь душераздирающая ситуация, и я был глубоко разочарован тем, что в субботу Совет Безопасности вновь не смог выступить единым фронтом. У Совета нет больше времени для дебатов и споров о том, какое нужно принять решение", - заявил Генеральный секретарь ООН. 

"Они (члены Совета) должны обеспечить защиту жизни людей и найти политическое решение. Для того чтобы это стало возможным, необходимо создать определенную атмосферу", - сказал глава ООН.

Он добавил, что, в первую очередь, нужно добиться прекращения огня, что, по его словам, чрезвычайно важно для создания климата доверия между сторонами. 

"Необходимо немедленно прекратить бомбежки в Алеппо и в других местах", - подчеркнул Пан Ги Мун.

Ранее генеральный секретарь обвинил президента Сирии Башара Асада в гибели 300 тысяч сирийцев.

Как сообщалось, 8 октября на экстренном заседании Совбеза ООН Россия заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

Темы: СирияООНсуд
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