Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде говорят, что не отправляли Мосийчука в командировку

Среда, 12 октября 2016, 19:50

Верховная Рада не отправляла в командировку нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на запрос нардепа БПП Сергея Лещенко.

"... Мосийчук в период с 3 по 7 октября 2016 год за границу не был командирован", - сказано в сообщении.

5 октября стало известно, что Мосийчук, пренебрегая пленарной неделей в Раде, улетел в Арабские Эмираты.

Его видели в аэропорту "Жуляны", когда он регистрировался на рейс и предъявил свой паспорт.

Когда в соцсети начали обсуждать путешествие Мосийчука, он сообщил, что экстренно улетел в Эмираты помогать своему другу после операции.

Темы: Верховная РадаМосийчукЛещенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
Верховная Рада
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: