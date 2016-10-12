В Раде говорят, что не отправляли Мосийчука в командировку

Верховная Рада не отправляла в командировку нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на запрос нардепа БПП Сергея Лещенко.

"... Мосийчук в период с 3 по 7 октября 2016 год за границу не был командирован", - сказано в сообщении.

5 октября стало известно, что Мосийчук, пренебрегая пленарной неделей в Раде, улетел в Арабские Эмираты.

Его видели в аэропорту "Жуляны", когда он регистрировался на рейс и предъявил свой паспорт.

Когда в соцсети начали обсуждать путешествие Мосийчука, он сообщил, что экстренно улетел в Эмираты помогать своему другу после операции.