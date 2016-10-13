Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активисты будут раздавать чиновникам в правительственном квартале "именные трусы"

Четверг, 13 октября 2016, 13:28

18 октября общественные активисты устроят демонстрации под правительственными зданиями в центре столицы, во время которых будут раздавать чиновникам "именные трусы".

Об этом говорится в сообщении Центра по противодействию коррупции.

Активисты планируют раздавать трусы депутатам и чиновникам, которые не подали электронные декларации, "призывая их не быть" трусами" и ускорить декларирования состояния, как того требует закон".

"Соответствующие арт-инсталляции с развешанными на них именными трусами активисты установят на площади перед Верховной Радой, перед центральным входом в Дом Правительства и Администрацией Президента Украины со стороны улицы Институтской", - сказано в сообщении.

Как известно, срок подачи электронных деклараций истекает 31 октября.

Сейчас в Едином Государственном Реестре насчитывается чуть более шести с половиной тысяч ежегодных деклараций.

"Это - только 13% от пятидесяти тысяч чиновников, занимающих высшие руководящие должности в государстве и должны декларировать свои доходы в "первую волну", - сказано в сообщении.

После запуска системы электронного декларирования, в ее работе уже выявлено немало недостатков, как технических, так и тех, которые связаны с формой электронной декларации.

Так, в НАБУ заявили, что детективы прекратили заполнения электронных декларации из-за несоответствия формы декларации той, которая была утверждена НАПК.

11 октября премьер Владимир Гройсман поручил до 31 октября решить вопрос с заполнением чиновниками е-деклараций.

По его поручению следователи ведомства должны провести совещание, где выработать общую позицию относительно формы электронной декларации.

Украинская правда

Темы: декларацииКабинет министровпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: