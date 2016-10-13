Решение суда по подозреваемому в мошенничестве члену ВСЮ оставили в силе

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство подозреваемого в мошенничестве члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского о необоснованности подозрений Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщают в четверг "Українські новини", ссылаясь на информированный источник.

"Апелляционный суд оставил жалобу без рассмотрения", – сказал собеседник.

По его словам, такое решение суд огласил в четверг.

В ходатайстве не шла речь о необоснованности залога.

В то же время источник в Генпрокуратуре сообщил, что Апелляционный суд отказал Гречковскому в удовлетворении его ходатайства об отмене избранной ему ранее меры пресечения в виде залога.

Как уточнила в комментарии УП руководитель Департамента коммуникаций Нацассоциации адвокатов Украины Дарья Глущенко, постановление Печерского районного суда в части ареста Гречкивского обжалованию не подлежит, а прокуратура не стала оспаривать отказ Печерского суда в аресте Гречковского, хотя могла это сделать в течение 5 дней.

"Защита просила Апелляционный суд отменить само определение Печерского районного суда от 22 сентября, но эта жалоба не была удовлетворена. Апелляционный суд оставил в силе определение Печерского райсуда", - отметила она.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко 21 сентября заявил, что член ВСЮ Павел Гречкивский требовал деньги за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник – арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долл." – написал он в Facebook.

Высший совет юстиции отказался отстранить Гречкивского от должности.

Суд 22 сентября избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в размере 3,85 млн грн.

Подозреваемый в вымогательстве взятки член Высшего совета юстиции вскоре внес за себя залог в сумме 3,85 млн гривен. При этом он заявил, что одолжил денег на залог.

Ранее сообщалось, что Гречкивский и замглавы Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве.

Также известно, что подозреваемый член ВСЮ близок к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Грановский уверяет, что не знаком с задержанным на взятке членом Высшего совета юстиции.