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На админгранице с Крымом 2 пункта работают на генераторах

Четверг, 13 октября 2016, 15:36

На админгранице с Крымом контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" из-за отсутствия электроэнергии работают на дизельных генераторах.

Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, передает Укринформ.

"Обесточены энергетиками в связи с проведением ремонтных работ на линии электропередач контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" на административной границе с временно оккупированным Крымом сейчас работают и будут работать в штатном режиме в течение всего периода ремонтных работ, который продлится до 27 октября включительно", - сказал он.

На период отключения от сети электроснабжения на этих КПВВ введены в работу дизельные генераторы, которые обеспечивают необходимое электричеством размещенные здесь подразделения пограничной и таможенной служб.

Он отметил, что в настоящее время скоплений транспортных средств на КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" нет.

Как сообщалось, ремонтные работы на электросетях, питающих КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" будут проводиться энергетиками 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 октября с 9.00 по 16.30. А 27 октября будут обесточены КПВВ "Чаплинка" с 9.00 по 16.00. Херсонские таможенники посоветовали гражданам для удобства и избежания очередей двигаться в указанные дни и часы через КПВВ "Чонгар" таможенного поста "Херсон-центральный".

На территории Херсонщины на адмигранице с Крымом находятся три контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" (Каланчакский район) и "Чонгар" (Генический район).

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымХерсонская область
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