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Апелляционный суд не захотел отдать Касько арестованную машину

Четверг, 13 октября 2016, 16:20

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда об аресте автомобиля бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Каська.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда Киева.

"13 октября судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Каско В.В., на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 15 августа, которым наложен арест на автомобиль подозреваемого Каско В.В., лишив его права на отчуждение и распоряжение этим имуществом", - говорится в сообщении.

Коллегия судей постановила оставить без изменений это определение следственного судьи Печерского райсуда и, таким образом, не удовлетворила апелляционную жалобу, поданную в интересах Каська.

Как известно, суд арестовал автомобиль экс-заместителя Генпрокурора Виталия Каська по требованию прокуратуры.

Касько принадлежит автомобиль Toyota RAV4.

Вслед за автомобилем суд арестовал паркоместо Касько по требованию прокуратуры.

В конце мая суд арестовал квартиру Касько и запретил ему там жить.

В конце марта тогдашний генпрокурор Виктор Шокин добился в суде ареста 3-комнатной квартиры своего бывшего заместителя.

Против Касько расследуется дело по подозрению о незаконном получении служебных квартир от государства. Подробнее о ней можно прочитать в материале "Украинской правды".

Украинская правда

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Темы: судКаськоГенпрокуратура
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