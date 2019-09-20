Юрист "95 квартала" может стать вторым первым заместителем Рябошапки

Депутат "Слуги народа" Сергей Ионушас может стать вторым первым заместителем генпрокурора.

Источник: нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко, собственные источники УП.

Прямая речь высокопоставленного источника УП в "Слуге народа": "Касько - близкий к Рябошапке. Ионушас будет нашим замом".

Детали: Лещенко в своем telegram сообщал, что скоро в Украине появится второй первый заместитель генерального прокурора. И им может стать депутат от Слуги народа Ионушас.

По данным Лещенко, глава СБУ Иван Баканов не захотел работать с Виталием Касько в качестве куратора следствия СБУ. Он захотел получить профильного заместителя генпрокурора из числа лояльных людей. Таким человеком оказался Ионушас, который работал с командой "95 квартала" и занимался оформлением авторских прав него.

Лещенко указывает, что для того, чтобы у Баканова был "свой" заместитель генпрокурора, поменяли закон, добавив норму норму о двух первых замов генпрокурора.

Он пояснил, что Ионушаса хотят назначить вторым первым заместителем генпрокурора, чтобы он мог выполнять обязанности генерального прокурора при отсутствии действующего генпрокурора Руслана Рабошапки. Кроме того, в случае увольнения Рябошапки, такой и.о. очень долго может работать вместо него.

"Таким образом, вводя Ионушаса на роль первого заместителя генерального прокурора, команда "95 квартала" не будет кметь дела с другим первым заместителем Виталием Касько", - пояснил Лещенко.

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