Юрист "95 квартала" может стать вторым первым заместителем Рябошапки
Депутат "Слуги народа" Сергей Ионушас может стать вторым первым заместителем генпрокурора.
Источник: нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко, собственные источники УП.
Прямая речь высокопоставленного источника УП в "Слуге народа": "Касько - близкий к Рябошапке. Ионушас будет нашим замом".
Детали: Лещенко в своем telegram сообщал, что скоро в Украине появится второй первый заместитель генерального прокурора. И им может стать депутат от Слуги народа Ионушас.
По данным Лещенко, глава СБУ Иван Баканов не захотел работать с Виталием Касько в качестве куратора следствия СБУ. Он захотел получить профильного заместителя генпрокурора из числа лояльных людей. Таким человеком оказался Ионушас, который работал с командой "95 квартала" и занимался оформлением авторских прав него.
Лещенко указывает, что для того, чтобы у Баканова был "свой" заместитель генпрокурора, поменяли закон, добавив норму норму о двух первых замов генпрокурора.
Он пояснил, что Ионушаса хотят назначить вторым первым заместителем генпрокурора, чтобы он мог выполнять обязанности генерального прокурора при отсутствии действующего генпрокурора Руслана Рабошапки. Кроме того, в случае увольнения Рябошапки, такой и.о. очень долго может работать вместо него.
"Таким образом, вводя Ионушаса на роль первого заместителя генерального прокурора, команда "95 квартала" не будет кметь дела с другим первым заместителем Виталием Касько", - пояснил Лещенко.
Предыстория:
- 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генпрокурором.
- 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Каська первым заместителем генпрокурора.