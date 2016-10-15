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Гопко раскритиковала ОБСЕ за бездействие в Крыму

Суббота, 15 октября 2016, 00:36

Мандат миссии ОБСЕ, помимо Донбасса, распространяется на аннексированный Крым, однако наблюдателей организации там нет.

Об этом заявила нардеп Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя деятельность организации на оккупированных территориях.

"У нас есть сейчас претензии к ОБСЕ о том, что их мандат распространяется и на Крым, но их присутствия, так же, как и на оккупированном Донбассе, нет. То, как они осуществляют мониторинг и верификацию, только до 17:00, после этого интенсивность обстрелов растет. Когда они боятся заехать туда, и украинская армия, и украинское население недовольны ОБСЕ", - заявила Гопко.

Ранее эксперты наблюдательной миссии ОБСЕ отмечали, что не осуществляют в темное время суток мониторинг на участках разведения сил на Донбассе из соображений безопасности.

Темы: ОБСЕКрымДонбасс
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