Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала в Донецкой области информатора российской разведки

Суббота, 15 октября 2016, 10:04

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Ясиноватой Донецкой области информатора Главного разведывательного управления генштаба министерства обороны РФ.

Как сообщает СБУ, правоохранители установили, что мужчина был завербован в августе этого года через знакомых, которые входят в состав одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

 
фото СБУ

В течение двух месяцев он передавал кураторам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Ясиноватском районе.

Сообщник террористов также корректировал артиллерийские и минометные обстрелы террористов по позициям сил антитеррористической операции.

Следователями СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, информатору объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: ДНРСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: