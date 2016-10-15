СБУ задержала в Донецкой области информатора российской разведки
Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Ясиноватой Донецкой области информатора Главного разведывательного управления генштаба министерства обороны РФ.
Как сообщает СБУ, правоохранители установили, что мужчина был завербован в августе этого года через знакомых, которые входят в состав одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".
В течение двух месяцев он передавал кураторам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Ясиноватском районе.
Сообщник террористов также корректировал артиллерийские и минометные обстрелы террористов по позициям сил антитеррористической операции.
Следователями СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, информатору объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.