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Лысенко: военные в Луганской области погибли не от обстрела

Суббота, 15 октября 2016, 12:47

Представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко опровергает заявление Луганской ОВЦА о гибели двух военнослужащих в результате артиллерийского обстрела в пятницу.

На брифинге в субботу он заявил, что за прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 3 получили ранения и еще 1 - контузию.

"Ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения: двое на Мариупольском направлении - это Широкино, Водяное, и один на Донецком, н.п. Зайцево. Еще один военный получил контузию в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи Водяного", - сказал Лысенко.

По его словам, все раненые бойцы находятся в больницах, им оказана необходимая медицинская помощь.

"Информация, обнародованная Луганской военно-гражданской администрацией о якобы гибели двух военнослужащих в результате боевых действий, не соответствует действительности", - подчеркнул представитель Минобороны.

Отвечая на уточняющий вопрос, Лысенко сообщил, что двое военнослужащих в Луганской области погибли не в результате боевых действий, а в результате бытового конфликта.

"У нас есть информация о гибели двух военнослужащих, но не в результате боевых действий, а в результате бытового конфликта среди военнослужащих, и этим вопросом занимаются сейчас компетентные органы", - сказал он.

Вместе с тем, по данным разведки, потери боевиков из рядов ВС РФ на востоке Украины - двое раненых военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ.

Как сообщалось, в субботу утром пресс-служба Луганской ОблВГА сообщила, что в результате артиллерийского обстрела боевиков на попаснянском направлении в пятницу двое военнослужащих ВСУ погибли, а житель г.Золотое был ранен осколками в собственном доме.

Позже президент Петр Порошенко заявил об отсутствии потерь среди украинских военных в пятницу.

Украинская правда

Темы: АТОжертвыДонбассРосcия
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