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Панова, задержанного в Крыму, будет защищать адвокат Сенцова

Воскресенье, 16 октября 2016, 15:54

Российский адвокат Дмитрий Динзе стал защитником задержанного в Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на брата Панова Игоря Котелянца. 

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Дмитрий Динзе - российский адвокат по политически-мотивированным делам, защищал крымчанина Олега Сенцова. Среди подзащитных Динзе также художник-акционист Петр Павленский, который в знак поддержки Сенцова провел акцию в Москве, в частности, поджег дверь главного входа ФСБ на Лубянке.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панова, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". Брат Панова считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтию - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

13 октября стало известно, что Панова и Захтия перевезли в московское СИЗО "Лефортово", после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтия, а также шрамы на лице.

К задержанным по обвинению в диверсиях Украинский после перевозки в "Лефортово" не пускали ни консула, ни адвокатов.

Крым. Реалии

Темы: СенцовКрымРосcия
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