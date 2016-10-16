Панова, задержанного в Крыму, будет защищать адвокат Сенцова
Российский адвокат Дмитрий Динзе стал защитником задержанного в Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на брата Панова Игоря Котелянца.
Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Дмитрий Динзе - российский адвокат по политически-мотивированным делам, защищал крымчанина Олега Сенцова. Среди подзащитных Динзе также художник-акционист Петр Павленский, который в знак поддержки Сенцова провел акцию в Москве, в частности, поджег дверь главного входа ФСБ на Лубянке.
Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панова, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". Брат Панова считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.
Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтию - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.
13 октября стало известно, что Панова и Захтия перевезли в московское СИЗО "Лефортово", после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтия, а также шрамы на лице.
К задержанным по обвинению в диверсиях Украинский после перевозки в "Лефортово" не пускали ни консула, ни адвокатов.