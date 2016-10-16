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Захарченко расценивает слова Порошенко как отмену Минских соглашений

Воскресенье, 16 октября 2016, 11:28
Захарченко расценивает слова Порошенко как отмену Минских соглашений

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко расценивает заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости выполнения пакета по безопасности перед политической частью Минских соглашений как отмену Минских договоренностей.

Об этом Захарченко заявил в ночь на воскресенье представителям "руководства" "ДНР" на экстренном совещании в Донецке, передает сайт боевиков "ДАН".

"Сегодня мы провели с вами учения, которые связаны с двумя вещами. Первое – это сильное обострение на линии соприкосновения, а второе – выступление Петра Алексеевича Порошенко, в котором он полностью отменил Минские соглашения и фактически развязал новый виток боевых действий", — сказал глава "ДНР", обращаясь к "участникам мобилизационных сборов руководителей министерств, ведомств, администраций городов и районов".

Как сообщалось, в субботу в Чугуеве Харьковской области Порошенко заявил, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнен пакет по безопасности.

"Пакет по безопасности предусматривает и полное прекращение огня, и вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе под контроль Украины контролируемого участка украино-российской границы, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории", - сказал президент.

Украинская правда

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Темы: ДНР
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