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САП готовит подозрения по "черной бухгалтерии" трем публичным лицам

Понедельник, 17 октября 2016, 11:14

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила проекты подозрений трем публичным лицам по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил в интервью "Українським новинам".

"Это проекты, построенные на уже собранных доказательствах, но их недостаточно для того, чтобы проект стал подозрением. Это пока что текст. Это три известных публичных человека, которые находятся в Украине", – сказал он.

Имена Холодницкий не стал разглашать.

Он также отметил медленную работу экспертов по этому делу.

"Эксперты очень резво начали и внезапно остановились. Объявлять подозрение только на основании вывода эксперта нельзя, нужно вменить сумму и статью правильной квалификации. Для того, чтобы собрать доказательства, следует установить полностью картину происшедшего", – отметил глава САП.

"Если человек зарабатывает 6 тысяч гривен и живет во дворце, то возникают вопросы. И эта бухгалтерия может быть элементом доказательства, откуда он эти деньги брал", – добавил Холодницкий.

Специализированный антикоррупционный прокурор добавил, что даже если у него не будет 100% уверенности, он все равно подпишет подозрение и передаст обвинительный акт в суд.

"И пусть суд осуждает или оправдывает", – считает он.

По мнению Холодницкого, оправдательный приговор в европейских странах не является некачественным следствием.

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Темы: Партия регионовАнтикоррупционная прокуратураХолодницкий
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