В БПП заявляют об атаке на Нацбанк и Гонтареву

Во фракции БПП заявляют, что на Нацбанк началась скоординированная атака.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Ирина Луценко во время своего выступления в парламенте, передает пресс-служба БПП.

"Валерию Гонтареву обвиняют чуть ли не все проблемы экономики Украины. Прежде всего, падение гривны и банкротство меньших банков. Но господа, давайте быть честными, проблемы в банковской системе начались дальнего 2009 года, в результате мирового финансово-экономического кризиса. И курс гривны тогда был стабильным и меньше, и премьером была другая, но это не спасло, например, банк Надра. Как не спасло и другие банки", - сказала Ирина Луценко.

Как известно, в 2009 году премьером была Юлия Тимошенко.

"Во времена правления Януковича появилась не одна схема с использованием мелких банковских учреждений. Это те, кто занимался конвертацией, или те, на кого сливали прибыли, которые шли для Семьи. Не говоря уже о некоторых аферистов. И вот теперь, когда Нацбанк фактически вычистил эти "авгиевы конюшни", на него началась скоординированная атака", - сказала Луценко.

Как известно, комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует президенту Петру Порошенко подать в парламент проект постановления об увольнении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В понедельник, 17 октября, во время согласительного совета отставку Гонтаревой потребовали Юлия Тимошенко и Сергей Тарута.

Как сообщалось, НБУ 13 октября обратился в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовные производства в отношении народного депутата, бизнесмена Сергея Таруты в связи с распространением провокационных материалов с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой. На сайте НБУ указано, что, в частности, речь идет о распространении лично Тарутой брошюры под названием "Угроза экономической безопасности" перед началом встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, которая проводилась с 6 по 10 октября.

В Нацбанке отметили, что "брошюра, которая распространялась лично Сергеем Тарутой, представляет собой сборник ложной, провокационной, искаженной информации и голословных обвинений". По мнению НБУ, такая акция является частью провокационной кампании против главы НБУ В.Гонтаревой.

Тарута назвал безосновательными претензии, выдвинутые в отношении него Нацбанком, и заявил о намерении инициировать создание в парламенте временной следственной комиссии по расследованию деятельности главы НБУ Гонтаревой.

Украинская правда