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Гройсман говорит, что заполнил е-декларацию на 90%

Среда, 19 октября 2016, 12:16

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что заполнил свою декларацию уже на 90%.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров.

"Я свою декларацию на 90% уже заполнил. И в ближайшие дни, возможно, в выходные или в начале следующей недели она будет в публичном доступе. Просто она требует больше времени, надо будет на выходных сконцентрироваться и все проверить", - сказал Гройсман.

При этом он призвал членов правительства последовать его примеру и заполнять декларации "Хотел бы предостеречь от спекуляций на эту тему. Чтобы ни у кого не будо мысли где-то что-то изменить", - сказал Гройсман.

Гройсман сравнил электронную декларацию с прыжком с парашютом.

"Надо пройти это. Для некоторых - это как прыгнуть с парашютом. Глаза закрыл и выпрыгнул. Не бойтесь, кто боится", - сказал он.

Гройсман отметил, что правительство создало все условия для функционирования НАЗК.

Татьяна Кусок, УП

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Темы: Гройсмандекларации
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