Гройсман говорит, что заполнил е-декларацию на 90%
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что заполнил свою декларацию уже на 90%.
Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров.
"Я свою декларацию на 90% уже заполнил. И в ближайшие дни, возможно, в выходные или в начале следующей недели она будет в публичном доступе. Просто она требует больше времени, надо будет на выходных сконцентрироваться и все проверить", - сказал Гройсман.
При этом он призвал членов правительства последовать его примеру и заполнять декларации "Хотел бы предостеречь от спекуляций на эту тему. Чтобы ни у кого не будо мысли где-то что-то изменить", - сказал Гройсман.
Гройсман сравнил электронную декларацию с прыжком с парашютом.
"Надо пройти это. Для некоторых - это как прыгнуть с парашютом. Глаза закрыл и выпрыгнул. Не бойтесь, кто боится", - сказал он.
Гройсман отметил, что правительство создало все условия для функционирования НАЗК.
Татьяна Кусок, УП