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В БПП говорят, что на Луценко готовят медийную атаку

Четверг, 20 октября 2016, 00:07

Депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что на генпрокурора Юрия Луценко собираются осуществить медийную атаку.

Об этом политик написал на Facebook.

"Беглецы-регионалы готовят массированную медийную атаку на Юру Луценко и одного из его замов. Информация надежная. Клименко-Курченко-Захарченко уже бросили огромные деньги на дискредитацию генпрокурора", - заявил Арьев.

"Цель - любым образом давить на Генеральную прокуратуру и следствие, чтобы избежать уголовной ответственности за тотальное ограбление Украины в течение 2010-2014 годов", - добавил он.

Украинская правда

Темы: ЛуценкоБПП
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